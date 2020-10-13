بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.....لاول مرة ساشارككم جزء من كتاباتي المتواضعةاجمل ما رأت عيني...انت..احلى ايام حياتي كانت معك ...انت...يا عشقي لكل لحظة كانت معك لك بك وبين يديك...يا حُبي لحُبي لك. يا امني واماني ....يا من زعزعت هدوء قلبي بحبك وحتى عقلي عصاني...احببتك بكل ما في...احببتك بل عشقتك وعشقك ينبض بي كلي....رأيتك وطن فيهِ تخليت عن جميع اوطاني....رأيتك رجل بحق...انتمي اليك ولا احد غيرك استحق....جمعتني بك ايام وليالي...جمعتني بك شهور وسنين...جمعتني بك لحظات ملؤها عشق..شوق..سعادة وحنين...انت رجُلي انت املي...انت انا كلي ...سعيدة انا وهذا حالي منذ ذوباني بك...انت سلطاني وانا اميرتك....على مر السنين سيتضاعف عشقي وحبي لحد الجنون..لا اطلب الكثير لا اطلب الا ليلة في صدرك لحنون...حلمي ان افيق عل صوتك ولا ضجيج ولا اناس ولا شيء سوى هيامي بك....سوى كلام اعيننا...سوى بيت واحد وياحبذا لو كان في منفى...في جزيرة كل شيء حولها اختفى...حبيبي عمري واغلى ناسي...عسى ربي ان يجمعني بك وان لا يريني فيك مكروه...عساني معك في الدنيا والجنة ...احبك يا سلييم واسمك في اذني اسمى رنَّة