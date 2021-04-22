ضيف العدد السادس عبدالرؤوف1 سهرة مع ضيف

قال Rayhan:



1- متى بدأت تصوم شهر رمضـآن [ يعني كم عمرك ] ؟

2 - صيامك وانت صغير مبادرة منك او بطلب من اهلك ؟؟

3- موقف مضـحـك صـآإر لكـ في شهر رمضـآإن ؟

4- ذكـرى لا تنسى عـشتهـآ فِـِي رمضـآإن ؟

5- برنـآإمـ ج ـكـ الـيومـِـِي في شهر رمضـآإن ؟

6- ماهو البرنـآمج التلفزيوني اللي تـحـب تتـآبـعـه فـِـي رمضـآإن ؟

7- أح‘ـلى مـآ في شهر رمضـآن ؟

8- شنو الهدف اللي تتمنى تـ ح ـقيقه فـِـي رمضـآإن السنـة ؟

9- طبقك المفضل

10- كم جزء من القرآن تقرأ يوميا ؟ و هل تـ خ ـتم القرآن أكثر من مرّهـ ؟

11- بمعدل كم ساعه تنام في نهار رمضان ؟

12-حينما يعلن إن غداً هو أول أيام.رمضان.من أول شخص تتصل به لتهنئه.بهذاالشهرالفضيل"؟

13-ما هي.استعداداتك لشهرالفضيل "؟

14 - هل سبق ان صمت خارج دولتك ؟؟

15 - هل لك لمسات مساعده على مائدة الافطار ؟؟؟



​ إضغط للتوسيع...

قال Rayhan:



1- متى بدأت تصوم شهر رمضـآن [ يعني كم عمرك ] ؟

2 - صيامك وانت صغير مبادرة منك او بطلب من اهلك ؟؟

3- موقف مضـحـك صـآإر لكـ في شهر رمضـآإن ؟

4- ذكـرى لا تنسى عـشتهـآ فِـِي رمضـآإن ؟

5- برنـآإمـ ج ـكـ الـيومـِـِي في شهر رمضـآإن ؟

6- ماهو البرنـآمج التلفزيوني اللي تـحـب تتـآبـعـه فـِـي رمضـآإن ؟

7- أح‘ـلى مـآ في شهر رمضـآن ؟

8- شنو الهدف اللي تتمنى تـ ح ـقيقه فـِـي رمضـآإن السنـة ؟

9- طبقك المفضل

10- كم جزء من القرآن تقرأ يوميا ؟ و هل تـ خ ـتم القرآن أكثر من مرّهـ ؟

11- بمعدل كم ساعه تنام في نهار رمضان ؟

12-حينما يعلن إن غداً هو أول أيام.رمضان.من أول شخص تتصل به لتهنئه.بهذاالشهرالفضيل"؟

13-ما هي.استعداداتك لشهرالفضيل "؟

14 - هل سبق ان صمت خارج دولتك ؟؟

15 - هل لك لمسات مساعده على مائدة الافطار ؟؟؟



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1- في الحقيقة أول تجربة صيام في حياتي كانت هذه السنة لأني مصاب بالسكري1 وهذا يمنعني من الصيام2- مبادرة مني3- أكثر موقف مضحك صار لي في شهر رمضان لما أردت القيام بمقلب للعائلة فشغلت مكبر الصوت على الأذان في الهاتفوالعائلة بدأت تفطر وفجأة ظهر إعلان وتوقف صوت الأذان وهنا كانت الصدمةإن شاء الله ربي يغفر لي4- الذكرى التي لا تنسى التي عشتها في رمضان كانت عندما عملت أنا وأصدقائي على جمع 5 قفف رمضان وتصدقنا بها للمحتاجين5-اذا قصدتي بالبرنامج البرنامج التلفزيوني فهو عاشور العاشر واذا قصدتي البرنامج بمعنى النظام أو الخطة التي أتبعها في يومي في رمضان فهي كالتالي : الإستيقاظ على السحور أتسحر وأبدأ بالمراجعة ثم أذهب إلى المدرسة وعندما أعود أكمل باقي اليوم في تصفح المنتدى حتى يأتي أذان المغرب فأفطر وأكمل تصفح المنتدى حتى أنام6- عاشور العاشر بلا منازع7- أحلى شيء أحبه في رمضان هو ذاك التحول الجذري الذي أراه في شخص تحسن للأفضل يعني من كان لا يصلي بدأ بالصلاة ومن كان متخاصما مع أحد تصالح معه.... الخ8- الشيء الذي أتمنى تحقيقه في رمضان السنة هو حفظ سورة البقرة9- طبقي المفضل هو الكسكس ويبقى الملك بدون منازع10-أقرأ يوميا تقريبا 6 أجزاء أقسمها على كل صلاة إلا صلاة العشاء فأقرا جزئين وأختم القران كل 5 أيام11- 8 ساعات تماما هذا نظام عسكري أتبع منذ 3 سنوات12- أول شخص بعد الوالدين حفظهما الله بالتأكيد هو جدي حفظه الله13- تعديل وقت الدراسة والنوم والإستيقاظ ومضاعفة ورد قراءة القران اليومي14- لا لم أصم خارج بلدي قط15- نعم فانا من أفرغها من الطعامصحا سحوركم