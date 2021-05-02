ضيفة العدد 13 من السهرة الرمضانية ليليا مرام

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,318
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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نحييكم جميعاً بأجمل تحية من القلب الى القلب ....ولأننا بيت واحد نجتمع دائما على الخير والود.

قررنا فتح هذا الموضوع الذي هو عبارة عن استضافة ندعو من خلالها اعضاءنا الكرام
لندردش معهم حول عاداتهم الرمضانية.. كيف يقضون هذا الشهر المبارك.. برنامجهم الرمضاني..حياتهم في رمضان.


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طريقة سير الموضوع:

نقوم بدعوة ضيف كل عدد نفتح موضوع جديد.

- الاسئلة متعلقة بعادات الضيف وتقاليده خلال الشهر الفضيل.

-نرجو من الاعضاء استضافة العضو وتقديم الأسئلة له.


ضيفة العدد 13 هي الامبراطورة

@ليليا مرام


تهلاو فيها بالأسئلة

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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,318
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
صحا صحورك وفطورك اختي @ليليا مرام

واش رايك في رمضان هذه السنة مقارنة برمضان 2020؟
واش هي عاداتكم في المائدة الرمضانية الخاصة بولايتك؟
برامج تشاهدينها حاليا؟


اهلا وسهلا
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,193
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم حبيبتي سلطانة وكل الأعضاء
أول مرة ضيف يوصل قبل اهل الببت 🙄🙄
انا نفتحلهم باب معليش
شكرا على الإستضافة وهلى اللقب الجميل جزاك الله كل خير
ان شاء الله نكون خفيفة ظل علبكم
أنتظر أسئلتكم بفارغ الصبر
 
Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,941
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى

اهلا و سهلا بالجميلة مرام
نتمنى لك اقامة طيبة بيننا
و منهبلوكش تحملينا شوي ♥


1- متى بدأت تصوم شهر رمضـآن [ يعني كم عمرك ] ؟
2 - صيامك وانت صغير مبادرة منك او بطلب من اهلك ؟؟
3- موقف مضـحـك صـآإر لكـ في شهر رمضـآإن ؟
4- ذكـرى لا تنسى عـشتهـآ فِـِي رمضـآإن ؟
5- برنـآإمـ ج ـكـ الـيومـِـِي في شهر رمضـآإن ؟
6- ماهو البرنـآمج التلفزيوني اللي تـحـب تتـآبـعـه فـِـي رمضـآإن ؟
7- أح‘ـلى مـآ في شهر رمضـآن ؟
8- شنو الهدف اللي تتمنى تـ ح ـقيقه فـِـي رمضـآإن السنـة ؟
9- بـ النسبـة لوزنكـ [ يزيد / ينقص ] خ ـلـآإل شهر رمضـآإن ؟
10- كم جزء من القرآن تقرأ يوميا ؟ و هل تـ خ ـتم القرآن أكثر من مرّهـ ؟
11- بمعدل كم ساعه تنام في نهار رمضان ؟
12-حينما يعلن إن غداً هو أول أيام.رمضان.من أول شخص تتصل به لتهنئه.بهذاالشهرالفضيل"؟
13-ما هي.استعداداتك لشهرالفضيل "؟
14 - هل سبق ان صمت خارج دولتك ؟؟
15 - هل لك لمسات مساعده على مائدة الافطار ؟؟؟




 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,193
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
قال السلطانة:
صحا صحورك وفطورك اختي @ليليا مرام

واش رايك في رمضان هذه السنة مقارنة برمضان 2020؟
واش هي عاداتكم في المائدة الرمضانية الخاصة بولايتك؟
برامج تشاهدينها حاليا؟


اهلا وسهلا
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السلام عليكم
وصحا صحوركم
رمضتن الحقيقة كل عام يفقد بنته مقارنة بالأعوام السابقة بالتسبة لي حقيقة لا بوجد تغير كوني أنا وأمي فقط نفسو رمضان لكن تحسي انو هتاك شي ناقص
والله احنا شربة فريك بلا دوزيام لحم حلو وسلاطة ومملحات ولبن وتمر هذي نحميلك بصفة عامة فدارنا اختك تكره لحوم بأنواعها اما فربك لازمة بطاطا مقلية شرط فالخطبة تكون ونعرفها سون ميل للكيلو نحب لحم حلو لازم يكون قدامي فطابلة ولو ما ناكلوش بزاف مجرد نذوق ...الحار ضروري يكون
سلاطة فلفل مشوي او ندير باذنجال مشوي بالثوم مملحات ميني بيتزا ليكورني وكاس قازوز وصايي رحمنك يا ربي
راني نتبع مسلسل مشاعر واحوال ناس فليل نتبع رامج كاميرا مخفية ونتلع ميلسلا كويت بزاف خليجية ما نراطيهاش
شكرا
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,193
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
قال Rayhan:

اهلا و سهلا بالجميلة مرام
نتمنى لك اقامة طيبة بيننا
و منهبلوكش تحملينا شوي ♥

وعليكم السلام صحا فطورك غاليتي
لالا تعبكم راحة
1- متى بدأت تصوم شهر رمضـآن [ يعني كم عمرك ] ؟

نتذكر فعمري ست سنوات
2 - صيامك وانت صغير مبادرة منك او بطلب من اهلك ؟؟

من والدي ربي يرحمو مقابل هدية ههه
3- موقف مضـحـك صـآإر لكـ في شهر رمضـآإن ؟

كل عام اول يوم ننسى انو رمضان يا نوض نطيب قهوة يا نصوم مص نخار نبداو نطيبو نجيب خبز ونقول ليمى جعت ههه ننسى
4- ذكـرى لا تنسى عـشتهـآ فِـِي رمضـآإن ؟

فوت رمضان فالأردن وحدي جد. مريضة واحد ما بزورني محال ننساه رمضان 2018
5- برنـآإمـ ج ـكـ الـيومـِـِي في شهر رمضـآإن ؟

نوض صباح مع شغلي نكمل كلش بعد صلاة ظهر نبداو طياب تكمل امي ندي ساعتين نقرا قرآن ونحفظ شوي نروح نكمل معاها كان باقي اكل قبى بوم ما عنديس بزاف طيار نخليه بعد عصر يا فالمنتدى يا نتفرج
6- ماهو البرنـآمج التلفزيوني اللي تـحـب تتـآبـعـه فـِـي رمضـآإن ؟

كابن بىنامج فالنهار عاانساء مسلمات نحب نتبعو
وكاين مسلسلات خلبجية
7- أح‘ـلى مـآ في شهر رمضـآن ؟

صدقبني نحس فرمضان انو احنا فيد ربي سبحانو حاوينا يحرص فينا هذا شهر نحس ربي قربنا بزاف
8- شنو الهدف اللي تتمنى تـ ح ـقيقه فـِـي رمضـآإن السنـة ؟

كنت دايما نتمنى نبعث امي للعمرة فرمضان تحبها بزاف وربي ما كتبش كن كل نواحي تبقا امنيتي طوال حياتي


9- بـ النسبـة لوزنكـ [ يزيد / ينقص ] خ ـلـآإل شهر رمضـآإن ؟

بحكم انا مريضة ونشرب بزاف ادوية سبحان الله مفروض نضعف لكن حمد لله دبدوبة ههه

10- كم جزء من القرآن تقرأ يوميا ؟ و هل تـ خ ـتم القرآن أكثر من مرّهـ ؟

انا نخصص الوقت مش الجزء ندير ساعتين او ثلاثة وراني نقرا او ساعتين قراءة وساعة حفظ تام
11- بمعدل كم ساعه تنام في نهار رمضان ؟

نرقد ورا فجر نوض مع عشرة

12-حينما يعلن إن غداً هو أول أيام.رمضان.من أول شخص تتصل به لتهنئه.بهذا

لا احد نتذكر والدي ونطلبو اارحمة


13-ما هي.استعداداتك لشهرالفضيل "؟

من ناحية مثلا شراء وكذا احنا ما نقضوش من فبل اول بزم صباح تروح امي تشري قيس هذاك ليوم وقيس صدقة اضافية ومن غد يرزق ربي
14 - هل سبق ان صمت خارج دولتك ؟؟

نعم في الأردن أسوأ سنة في حياتي
15 - هل لك لمسات مساعده على مائدة الافطار ؟؟؟


أكيد أمي كببرة سن ومريضة لازم نعاون ولو انا يا فكرسب يا بالعكازات لكم والفت وضعي ونخدم عادي

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