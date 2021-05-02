ضيفة العدد 13 من السهرة الرمضانية ليليا مرام



اهلا و سهلا بالجميلة مرام

نتمنى لك اقامة طيبة بيننا

و منهبلوكش تحملينا شوي

وعليكم السلام صحا فطورك غاليتي

لالا تعبكم راحة

1- متى بدأت تصوم شهر رمضـآن [ يعني كم عمرك ] ؟



نتذكر فعمري ست سنوات

2 - صيامك وانت صغير مبادرة منك او بطلب من اهلك ؟؟



من والدي ربي يرحمو مقابل هدية ههه

3- موقف مضـحـك صـآإر لكـ في شهر رمضـآإن ؟



كل عام اول يوم ننسى انو رمضان يا نوض نطيب قهوة يا نصوم مص نخار نبداو نطيبو نجيب خبز ونقول ليمى جعت ههه ننسى

4- ذكـرى لا تنسى عـشتهـآ فِـِي رمضـآإن ؟



فوت رمضان فالأردن وحدي جد. مريضة واحد ما بزورني محال ننساه رمضان 2018

5- برنـآإمـ ج ـكـ الـيومـِـِي في شهر رمضـآإن ؟



نوض صباح مع شغلي نكمل كلش بعد صلاة ظهر نبداو طياب تكمل امي ندي ساعتين نقرا قرآن ونحفظ شوي نروح نكمل معاها كان باقي اكل قبى بوم ما عنديس بزاف طيار نخليه بعد عصر يا فالمنتدى يا نتفرج

6- ماهو البرنـآمج التلفزيوني اللي تـحـب تتـآبـعـه فـِـي رمضـآإن ؟



كابن بىنامج فالنهار عاانساء مسلمات نحب نتبعو

وكاين مسلسلات خلبجية

7- أح‘ـلى مـآ في شهر رمضـآن ؟

صدقبني نحس فرمضان انو احنا فيد ربي سبحانو حاوينا يحرص فينا هذا شهر نحس ربي قربنا بزاف

8- شنو الهدف اللي تتمنى تـ ح ـقيقه فـِـي رمضـآإن السنـة ؟



كنت دايما نتمنى نبعث امي للعمرة فرمضان تحبها بزاف وربي ما كتبش كن كل نواحي تبقا امنيتي طوال حياتي





9- بـ النسبـة لوزنكـ [ يزيد / ينقص ] خ ـلـآإل شهر رمضـآإن ؟

بحكم انا مريضة ونشرب بزاف ادوية سبحان الله مفروض نضعف لكن حمد لله دبدوبة ههه



10- كم جزء من القرآن تقرأ يوميا ؟ و هل تـ خ ـتم القرآن أكثر من مرّهـ ؟

انا نخصص الوقت مش الجزء ندير ساعتين او ثلاثة وراني نقرا او ساعتين قراءة وساعة حفظ تام

11- بمعدل كم ساعه تنام في نهار رمضان ؟



نرقد ورا فجر نوض مع عشرة



12-حينما يعلن إن غداً هو أول أيام.رمضان.من أول شخص تتصل به لتهنئه.بهذا



لا احد نتذكر والدي ونطلبو اارحمة





13-ما هي.استعداداتك لشهرالفضيل "؟



من ناحية مثلا شراء وكذا احنا ما نقضوش من فبل اول بزم صباح تروح امي تشري قيس هذاك ليوم وقيس صدقة اضافية ومن غد يرزق ربي

14 - هل سبق ان صمت خارج دولتك ؟؟



نعم في الأردن أسوأ سنة في حياتي

15 - هل لك لمسات مساعده على مائدة الافطار ؟؟؟