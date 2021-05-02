ضيفة العدد 13 من السهرة الرمضانية ليليا مرام

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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نحييكم جميعاً بأجمل تحية من القلب الى القلب ....ولأننا بيت واحد نجتمع دائما على الخير والود.
قررنا فتح هذا الموضوع الذي هو عبارة عن استضافة ندعو من خلالها اعضاءنا الكرام
لندردش معهم حول عاداتهم الرمضانية.. كيف يقضون هذا الشهر المبارك.. برنامجهم الرمضاني..حياتهم في رمضان.
طريقة سير الموضوع:
نقوم بدعوة ضيف كل عدد نفتح موضوع جديد.
- الاسئلة متعلقة بعادات الضيف وتقاليده خلال الشهر الفضيل.
-نرجو من الاعضاء استضافة العضو وتقديم الأسئلة له.
ضيفة العدد 13 هي الامبراطورة
@ليليا مرام
تهلاو فيها بالأسئلة