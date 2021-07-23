جماعة الباك _ الاحاسيس المبعثرة ! السعادة مؤقته ؟

السلام عليكم



اعلم ان غيابي كان طويلا هذه المرة



ولكن كانت لدي ظروف والاسباب ما لم اكن استطع وضع مواضيعي التي بدوري انا ايضا اشنقت لها كما اشتقت لتفاعلكم معها



المهم ندخل في صلب الموضوع​

وزير القلاليل ديلور​

كي راها الأحاسيس مبعثرة اليوم عند جماعة الباك.. لقيت بلي لازم نحطلكم هذا الموضوع أقراوه وتمعنوااليوم راح نجاوبكم على سؤال لطالما دارلكم الاسهال في النخاع الشوكي بصح ماتعرفوش تعبرو عليه ..وتالمو انتوما محظوظين راكم عند لي يفهمكم بلاماتسقسو..شحال من مرة كنتو تحلمو توصلو لعفسة ولاتحقو هدف وتبدا تقول نوصل ليه ونولي مشقلب بالسعادة ، منبعد انت غير توصل تسعد سعاداية كبيرة مع الاول منبعد خلاص يروح مفعولها وتولي عادي كما كنت.. وشحال من مرة كنت خايف تصرالك عفسة وتتوقع بلي تنتهي حياتك كي تصرالك.. حتى تصرالك وتحزن حزناية كبيرة مع لول منبعد خلاص توالف وتولي عادي.. وهنا يصرالك الاسهال وتبدا تقول وين راها السعادة الدائمة لي كنت نستنى فيها ووين راه الحزن الدائم لي كنت متوقعو !؟ياعزيزي هذا كلو بسبب حبيبك مخك لي يكره التشقليب ويحب الاستقرار.. لسببين: الأول ماهوش خدام عند باباك.. والثاني للحفاظ على روحو .انت كي تسعد معناها تشقليب كبير في المخ وحدووحدين افراز يصرى وعشروميات خلية تتحرك باش يخلوك تحس بهذاك الاحساس تاع السعادة.. يسمى كون تسعد للأبد المخ يتعب وتولي متقدرش تركز في امور اخرى ويولو يجوك أعراض مرض ونوبات ، وكذلك بالنسبة للحزن .المخ عندو مستوى معتدل تاع احاسيس يحب دايمن يحافظلك عليه ديفوا تسعد يطلع هذاك المستوى منبعد مع الوقت يعاود يهبطو يرجعو للمعتدل المعتاد وديفوا تحزن يهبط المستوى ومع الوقت يعاود يرجعو وهذا مايسمى بلغة الكفار الهايدونيك أداپتايشن .وكاين بعض الحلوين هنا لي راه حاسب بلي كي يولي غني بزاف ولا مشهور بزاف راح يعيش السعادة الأبدية التامة.. قرب عينك عندي ياحلو.. صدقني غير تسعد شوية منبعد ترجع احاسيسك كما كنت وهذا حسب إحصائيات قاموا بها علماء وأنا.. في ميزكم علاش هذوك الأغنياء تلقاوهم مايشبعوش ويحوسو يزيدو دراهمهم !؟ لأنهم ببساطة كي رجعو أغنياء سعدو مع الاول من بعد زال مفعول السعادة ايا يولو يجرو مور المزيد باش يتحصلو على مزيد من السعادة.. كذلك كي تقول نجيب الباك نتهنى منبعد تقول نتخرج منبعد نتزوج..الخ وفي كل مرة تتوقع راح تعيش سعادة دائمة حتى الهايدونيك أداپتايشن يبتسملك ولايجيب .دوك تقولولي هبطتلنا المورال يسما منجروش مور اهدافنا ومنسعدوش ولا كفاش .لالا خو اجري وحقق بصح هذي حكمة من ربي سبحانه باش يبينلك بلي مكاش سعادة دائمة في الدنيا كلها زائلة والسعادة الحق الدائمة هي في الجنة .فاللهم ارزقنا الجنة يارب .