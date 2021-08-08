زينب جمال
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برنامج زيادة مساحة القرص c ويندوز 7
الكثير منا يعانى من امتلاء قرص c ويحتاجون إلى برنامج زيادة مساحة القرص c ويندوز 7 حيث ان التعامل والتحكم فى القرص الصلب c حيث أن القرص c هو البارتشن الاساسي فى الكمبيوتر ويمكن عن طريقه تنزيل الويندوز ويتم تقسيمه الى عدة بارتشن حيث انه يمكن تقسيم الهارد الى 3 او 4 بارتشن حسب الاستخدام ويتم تخصيص ما يسمى ببارتشن c لتثبيت الويندوز وجميع برامج النظام المستخدمة على الكمبيوتر وفى أوقات كثيرة هذه البرامج تستهلك مساحة كبيرة من القرص c وغالبا ما تحدث مشاكل فى القرص c وذلك بسبب عدم تنظيف ملفات التحديث
عدم مسح الملفات المؤقته الخاصة بالمتصفح وضع الملفات الهائلة على سطح المكتب وهذا يؤثر على القرص c ويؤدى الى ضعف الجهاز المستخدم وعدم وجود المساحة الكافية لذلك يحتاج العديد من الناس برنامج زيادة مساحة القرص c ويندوز 7 وهو برنامج MiniTool Partition Wizard ويعد هذا البرنامج احترافى يستطيع توسيع اى بارتشن بسهولة حيث انه يقوم بتقسيم الهارد ديسك الى عدة اجزاء و سيوفر لك مساحة البارتشن c بواسطة اقتطاع جزء من مساحة اى بارتشن ونقله الى بارتشن c بسرعة كبيرة جدا حيث ان برنامج زيادة مساحة القرص c ويندوز 7 يستطيع ان يغير مساحة البارتشن بدون اى فورمات وسيوفر لك العديد من الادوات و الخيارات التى تستطيع من خلالها ادارة القرص واى وحدة تخزين خارجية والتحكم به ويمكنه القضاء على المشكلات التقنية
مميزات برنامج زيادة مساحة القرص c ويندوز 7 (MiniTool Partition Wizard )
يعمل على تكبير او تصغير اى قرص بسهولة
يمكنك استخدام هذا البرنامج لتحويل الملفات بدون فرومات
يمكنك التحويل من Dynamic إلي Basic والعكس
يعمل على زيادة مساحة القرص والتحكم فى اعدادات بقية الاقراص
يمكنك تحويل القرص الصلب من GPT إلي MBR والعكس
إمكانية التحويل من Primary إلي Logical والعكس
يعمل على تحويل ملفات النظام من FAT32 إلي NTFS
يوفر امكانية اظهار واخفاء اقسام القرص
البرنامج خفيف على اجهزة الكمبيوتر
يدعم جميع اصدارات ويندوز
زيادة مساحة القرص C ببرنامج MiniTool Partition Wizard
يمكنك تنزيل برنامج زيادة مساحة القرص c ويندوز 7 من خلال موقع المصدر التقنى
بعد الانتهاء من التنزيل والتثبيت للبرنامج ستظهر لك النافذة الرئيسية وبعدها سيتعرف البرنامج على جميع الاقراص
يتم تحديد البارتشن ثم نضغط عليه بالزر الايمن بالماوس وبعدها ستظهر قائمة الخيارات
ثم نضعط على Move / Resize من الخيارات لزيادة مساحة القرص والانتقال الى تفاصيل الباراتشن
ستظهر نافذة اخرى قم بتحديد مساحة القرص الجديدة واختار القرص الذى ستنقص منه المساحة
عقب الانتهاء من ضبط الاعدادات اضغط على ok
.
الكثير منا يعانى من امتلاء قرص c ويحتاجون إلى برنامج زيادة مساحة القرص c ويندوز 7 حيث ان التعامل والتحكم فى القرص الصلب c حيث أن القرص c هو البارتشن الاساسي فى الكمبيوتر ويمكن عن طريقه تنزيل الويندوز ويتم تقسيمه الى عدة بارتشن حيث انه يمكن تقسيم الهارد الى 3 او 4 بارتشن حسب الاستخدام ويتم تخصيص ما يسمى ببارتشن c لتثبيت الويندوز وجميع برامج النظام المستخدمة على الكمبيوتر وفى أوقات كثيرة هذه البرامج تستهلك مساحة كبيرة من القرص c وغالبا ما تحدث مشاكل فى القرص c وذلك بسبب عدم تنظيف ملفات التحديث
عدم مسح الملفات المؤقته الخاصة بالمتصفح وضع الملفات الهائلة على سطح المكتب وهذا يؤثر على القرص c ويؤدى الى ضعف الجهاز المستخدم وعدم وجود المساحة الكافية لذلك يحتاج العديد من الناس برنامج زيادة مساحة القرص c ويندوز 7 وهو برنامج MiniTool Partition Wizard ويعد هذا البرنامج احترافى يستطيع توسيع اى بارتشن بسهولة حيث انه يقوم بتقسيم الهارد ديسك الى عدة اجزاء و سيوفر لك مساحة البارتشن c بواسطة اقتطاع جزء من مساحة اى بارتشن ونقله الى بارتشن c بسرعة كبيرة جدا حيث ان برنامج زيادة مساحة القرص c ويندوز 7 يستطيع ان يغير مساحة البارتشن بدون اى فورمات وسيوفر لك العديد من الادوات و الخيارات التى تستطيع من خلالها ادارة القرص واى وحدة تخزين خارجية والتحكم به ويمكنه القضاء على المشكلات التقنية
مميزات برنامج زيادة مساحة القرص c ويندوز 7 (MiniTool Partition Wizard )
يعمل على تكبير او تصغير اى قرص بسهولة
يمكنك استخدام هذا البرنامج لتحويل الملفات بدون فرومات
يمكنك التحويل من Dynamic إلي Basic والعكس
يعمل على زيادة مساحة القرص والتحكم فى اعدادات بقية الاقراص
يمكنك تحويل القرص الصلب من GPT إلي MBR والعكس
إمكانية التحويل من Primary إلي Logical والعكس
يعمل على تحويل ملفات النظام من FAT32 إلي NTFS
يوفر امكانية اظهار واخفاء اقسام القرص
البرنامج خفيف على اجهزة الكمبيوتر
يدعم جميع اصدارات ويندوز
زيادة مساحة القرص C ببرنامج MiniTool Partition Wizard
يمكنك تنزيل برنامج زيادة مساحة القرص c ويندوز 7 من خلال موقع المصدر التقنى
بعد الانتهاء من التنزيل والتثبيت للبرنامج ستظهر لك النافذة الرئيسية وبعدها سيتعرف البرنامج على جميع الاقراص
يتم تحديد البارتشن ثم نضغط عليه بالزر الايمن بالماوس وبعدها ستظهر قائمة الخيارات
ثم نضعط على Move / Resize من الخيارات لزيادة مساحة القرص والانتقال الى تفاصيل الباراتشن
ستظهر نافذة اخرى قم بتحديد مساحة القرص الجديدة واختار القرص الذى ستنقص منه المساحة
عقب الانتهاء من ضبط الاعدادات اضغط على ok
.