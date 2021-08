برنامج زيادة مساحة القرص c ويندوز 7الكثير منا يعانى من امتلاء قرص c ويحتاجون إلى برنامج زيادة مساحة القرص c ويندوز 7 حيث ان التعامل والتحكم فى القرص الصلب c حيث أن القرص c هو البارتشن الاساسي فى الكمبيوتر ويمكن عن طريقه تنزيل الويندوز ويتم تقسيمه الى عدة بارتشن حيث انه يمكن تقسيم الهارد الى 3 او 4 بارتشن حسب الاستخدام ويتم تخصيص ما يسمى ببارتشن c لتثبيت الويندوز وجميع برامج النظام المستخدمة على الكمبيوتر وفى أوقات كثيرة هذه البرامج تستهلك مساحة كبيرة من القرص c وغالبا ما تحدث مشاكل فى القرص c وذلك بسبب عدم تنظيف ملفات التحديثعدم مسح الملفات المؤقته الخاصة بالمتصفح وضع الملفات الهائلة على سطح المكتب وهذا يؤثر على القرص c ويؤدى الى ضعف الجهاز المستخدم وعدم وجود المساحة الكافية لذلك يحتاج العديد من الناس برنامج زيادة مساحة القرص c ويندوز 7 وهو برنامج MiniTool Partition Wizard ويعد هذا البرنامج احترافى يستطيع توسيع اى بارتشن بسهولة حيث انه يقوم بتقسيم الهارد ديسك الى عدة اجزاء و سيوفر لك مساحة البارتشن c بواسطة اقتطاع جزء من مساحة اى بارتشن ونقله الى بارتشن c بسرعة كبيرة جدا حيث ان برنامج زيادة مساحة القرص c ويندوز 7 يستطيع ان يغير مساحة البارتشن بدون اى فورمات وسيوفر لك العديد من الادوات و الخيارات التى تستطيع من خلالها ادارة القرص واى وحدة تخزين خارجية والتحكم به ويمكنه القضاء على المشكلات التقنيةمميزات برنامج زيادة مساحة القرص c ويندوز 7 (MiniTool Partition Wizard )يعمل على تكبير او تصغير اى قرص بسهولةيمكنك استخدام هذا البرنامج لتحويل الملفات بدون فروماتيمكنك التحويل من Dynamic إلي Basic والعكسيعمل على زيادة مساحة القرص والتحكم فى اعدادات بقية الاقراصيمكنك تحويل القرص الصلب من GPT إلي MBR والعكسإمكانية التحويل من Primary إلي Logical والعكسيعمل على تحويل ملفات النظام من FAT32 إلي NTFSيوفر امكانية اظهار واخفاء اقسام القرصالبرنامج خفيف على اجهزة الكمبيوتريدعم جميع اصدارات ويندوززيادة مساحة القرص C ببرنامج MiniTool Partition Wizardيمكنك تنزيل برنامج زيادة مساحة القرص c ويندوز 7 من خلال موقع المصدر التقنى بعد الانتهاء من التنزيل والتثبيت للبرنامج ستظهر لك النافذة الرئيسية وبعدها سيتعرف البرنامج على جميع الاقراصيتم تحديد البارتشن ثم نضغط عليه بالزر الايمن بالماوس وبعدها ستظهر قائمة الخياراتثم نضعط على Move / Resize من الخيارات لزيادة مساحة القرص والانتقال الى تفاصيل الباراتشنستظهر نافذة اخرى قم بتحديد مساحة القرص الجديدة واختار القرص الذى ستنقص منه المساحةعقب الانتهاء من ضبط الاعدادات اضغط على ok