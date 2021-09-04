مشوك بااشوكولا

السلام عليكم....اليوم جبتلكم مشوك بالشكولا اللي درتو تحت إشراف الأستاذة تاعي فالحلوى إن شاء الله تعجبكم...المقادير:100g منغرين طرية1/2 كاس سكر ما يعادل 3 مغارف كبار1/2 كاس زيت2 صفار بيضقرصة ملحملعقة عطر فانيملعقة كبيرة حليب بودرة(لحضة)ملعقة كبيرة مايزينةملعقة صغيرة خميرة الحلوكاس كاوكاو او لوز مرحي محمصفرينة حسب الطلبالتزيين:كاوكاو او لوز مرحي خشين ومحمصشكولاطريقة التحضير:نخلط المنغرين مع السكر مليح من لعد نزيدوا صفار البيض ونخلطوهم نزيدوا الميزينة+الملخ+لفاني ونخلطو حتى يدوب كلش من بهد نزيدو الزيت قطرة قطرة باه متخرجلكمش من العجينة من بعد نزيدوا شوي فرينة مع لخميرة و اللوز ولا كوكاو ونخلطو ونكملوا نطموا بالفرينة متكونش يابسة ومتكونش جارية طرية ومتلصقش فاليد نكملوا نخدموا كريات وزن 30g نرمدهم فبياض البيض والكوكاونحطوهم فليكيسات وندخلوهم يطيبواكي نخرجوهم نخلوهم يبردوا من بعد نطليوهم بشوكولا اللي كنت دوبتعا في حمام مائي مزدتلها والوا من غير الماء السخوننزينوها باللوز ولا بأي حاجة حبيتوها....وشهية طيبة....