مشوك بااشوكولا

ℓσɴєℓу GĪяℓ
:: عضو منتسِب ::
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- l'histoire de La Belle et la Bête
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم....
اليوم جبتلكم مشوك بالشكولا اللي درتو تحت إشراف الأستاذة تاعي فالحلوى إن شاء الله تعجبكم...
المقادير:
100g منغرين طرية
1/2 كاس سكر ما يعادل 3 مغارف كبار
1/2 كاس زيت
2 صفار بيض
قرصة ملح
ملعقة عطر فاني
ملعقة كبيرة حليب بودرة(لحضة)
ملعقة كبيرة مايزينة
ملعقة صغيرة خميرة الحلو
كاس كاوكاو او لوز مرحي محمص
فرينة حسب الطلب
التزيين:
كاوكاو او لوز مرحي خشين ومحمص
شكولا
طريقة التحضير:
نخلط المنغرين مع السكر مليح من لعد نزيدوا صفار البيض ونخلطوهم نزيدوا الميزينة+الملخ+لفاني ونخلطو حتى يدوب كلش من بهد نزيدو الزيت قطرة قطرة باه متخرجلكمش من العجينة من بعد نزيدوا شوي فرينة مع لخميرة و اللوز ولا كوكاو ونخلطو ونكملوا نطموا بالفرينة متكونش يابسة ومتكونش جارية طرية ومتلصقش فاليد نكملوا نخدموا كريات وزن 30g نرمدهم فبياض البيض والكوكاو
نحطوهم فليكيسات وندخلوهم يطيبوا
كي نخرجوهم نخلوهم يبردوا من بعد نطليوهم بشوكولا اللي كنت دوبتعا في حمام مائي مزدتلها والوا من غير الماء السخون
نزينوها باللوز ولا بأي حاجة حبيتوها....
وشهية طيبة....
اليوم جبتلكم مشوك بالشكولا اللي درتو تحت إشراف الأستاذة تاعي فالحلوى إن شاء الله تعجبكم...
المقادير:
100g منغرين طرية
1/2 كاس سكر ما يعادل 3 مغارف كبار
1/2 كاس زيت
2 صفار بيض
قرصة ملح
ملعقة عطر فاني
ملعقة كبيرة حليب بودرة(لحضة)
ملعقة كبيرة مايزينة
ملعقة صغيرة خميرة الحلو
كاس كاوكاو او لوز مرحي محمص
فرينة حسب الطلب
التزيين:
كاوكاو او لوز مرحي خشين ومحمص
شكولا
طريقة التحضير:
نخلط المنغرين مع السكر مليح من لعد نزيدوا صفار البيض ونخلطوهم نزيدوا الميزينة+الملخ+لفاني ونخلطو حتى يدوب كلش من بهد نزيدو الزيت قطرة قطرة باه متخرجلكمش من العجينة من بعد نزيدوا شوي فرينة مع لخميرة و اللوز ولا كوكاو ونخلطو ونكملوا نطموا بالفرينة متكونش يابسة ومتكونش جارية طرية ومتلصقش فاليد نكملوا نخدموا كريات وزن 30g نرمدهم فبياض البيض والكوكاو
نحطوهم فليكيسات وندخلوهم يطيبوا
كي نخرجوهم نخلوهم يبردوا من بعد نطليوهم بشوكولا اللي كنت دوبتعا في حمام مائي مزدتلها والوا من غير الماء السخون
نزينوها باللوز ولا بأي حاجة حبيتوها....
وشهية طيبة....