قصة منتدى اللمة الجماعية شاركونا الكتابة..

بسم الله الرحمن الرحيم

والسلام عليكم



قصة اللمة التشاركية أو الجماعية مأدبة كتابية ووليمة أدبية تضرب لكم موعدا جديدا وعلى غير العادة في مجال غريب بأسلوب غير مسبوق مع عالم مغاير للواقع وغير متوقع يحمل بين ثناياه:



الخيال



المغامرة



غوص في المجهول ​

أقصص وٱهرب هي طريقة المشاركة في كتابة هذه القصة.

سيتحكم الاعضاء بمحتوى هذه القصة الخيالية العجيبة كلٌ حسب امكانياته باستكمال ماسبق كتابته من عضو آخر سواء باظافة سطر أو فقرة أو حدث كامل او منعرج جديد للاحداث شرط ان يبدأ بما أكمل العضو السابق ولا يبتر أي قصة أو فكرة أو حدث ويمكنه ابتكار شخصيات وأماكن ومنعرجات للأحداث وربما مفاجئات مستقبلية تكون : سعيدة،،درامية،،مرعبة،،فكاهية،،رومنسية،،حروب وقتال..وحوش ومسوخ ...شوية تخربيط وجياح مسموح به كل شيء ممكن ويتوقف على اطلاق العنان لخيالكم وتجاربكم مع عالم الخيال ولأقلامكم ولابتكاراتكم وابداعاتكم في إنشاء الاحداث وسردها واختراع الشخصيات ووصفها وتغيير الأساليب وربطها. المهم الاستمتاع والتشويق والمرح ولا يهم مستوى الكتابة ولا مجرى الاحداث.

قصة اللمة لهذا العدد ستكون من عالم المستقبل بأسلوب:







قصة خيالية









مرحبا بكم في المدينة التي ستنطلق منها أحداث القصة





















>>> بداية القصة <<<

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> مضى عام على أحداث قرن من الحروب اللكيميائية العالمية العالم أخيرا يتنفس الصعداء بعد ماجرى من أحداث دامية ومدمرة للحياة الانسانية وللطبيعة وباقي الكائنات الحية.

بعد عصور من التقدم العلمي والتكنولوجي والهيمنة على الأرض والفضاء تلتها كوارث بيئية وحروب قاسية ومريرة تغيرت معالم اليابسة والماء والسماء وظهرت عوالم وخوارق جديدة لم يألفها البشر أجريت تجارب غريبة ومؤلمة على سكان المدن المستعمرة من قِبل جيوش القائد السفاح ( موريوس ) وتبدلت معها طبيعة البشر وكل الكائنات .

عاد ( سامي ) المجند قسرا في جيش القائد -موريوس- الى موطنه مستعمرة ( جزيار) بعد رحلة فضائية طويلة من كوكب ( لوما) للبحث عن عائلته التي افتقدها منذ خمس سنوات قضاها في القتال وبالأخص الابقاء على حياته ....

.( تشجعوا وتفاعلوا واكملوا القصة سطر بسطر نص بنص ... كيما يقولو ناس كوكبنا المهم المشاركة ..... اليكم الخط)

(لاتنسو اجعلو الموضوع في المتابعة)