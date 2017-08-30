لِنكتُب قِصّة ^^



جميعُنا نحبّ عآلم القصص والرّوايات لأنه ينتشلُنا من واقعنا

ويجعلنا نعيش حياةً جديدة ترسمها أقلامنا الحالمة ونبحر بعِيدا في بحر الخيال

فماذا لو تشاركت الكثير من الاقلام المبدعة لتكتب قصّة واحدة

كم من عالمٍ سنرحل إليه وكم من أحداث ستقودنا إليها مخيلتنا الواسعة



لذلك قررت أن أجمع اقلام لمتنا الذهبية فافتح هذا الموضوع ونتشارك من خلاله في كتابة قصة السلام عليكم أهل اللّمة الكّرام وأسعد الله أوقاتكُم وملأها بالخير والبركةجميعُنا نحبّ عآلم القصص والرّوايات لأنه ينتشلُنا من واقعناويجعلنا نعيش حياةً جديدة ترسمها أقلامنا الحالمة ونبحر بعِيدا في بحر الخيالفماذا لو تشاركت الكثير من الاقلام المبدعة لتكتب قصّة واحدةكم من عالمٍ سنرحل إليه وكم من أحداث ستقودنا إليها مخيلتنا الواسعةلذلك قررت أن أجمع اقلام لمتنا الذهبية فافتح هذا الموضوع ونتشارك من خلاله في كتابة قصة

كيف ذلك؟

سابدأ أولا بوضع أول شطر من قصة مجهولة وفي كل رد يجب على العضو إكمال القصة

مثلا

أبدأ أنا "في ليلة من ليالي الشتاء الباردة حيث الثلج قد تراكم على أسطح المنازل" وأتوقف

ليكمل عضو آخر بما يراه مناسبا

مثلا

"كان هنالك رجل يمشي وحيدا ويضم معطفه بعدما فتك البرد بمفاصله"



ثم يتوقف ليكمل عضو آخر وهكذا حتى نكتب قصة لا نعلم متى نهايتها

شروط المشاركة:

-يجب أن لا يتجاوز الرد أربعة أسطر ولا أن يقل عن سطرين.

حتى يتمكن أي عضو من مواصلة القصة بسهولة فإذا ماكان الرد السابق عبارة عن سطر واحد أو بضع كلمات

فسيضطر العضو لقراءة الردود السابقة ليستطيع المواصلة

-على المشاركات أن تكون محترمة.

-لكل شخص الحق في التحكم في أحداث القصة كما يريد.

-لأي شخص الحق في إنهاء القصة متى ما أراد ذلك، وذلك بوضع نهاية يراها مناسبة

ولكن شرط أن يضع بداية جديدة لقصة جديدة

-إذا تم وضع مشاركتين في نفس الوقت يحق للعضو الذي بعدها أن يختار إحدى المشاركتين ليكمل القصة منها

(شرط أن يقتبس المشاركة التي أكمل منها)

-ردود الشكر غير مقبولة إلا ردود التنبيه لمشكلة ما.



أتمنى أن تنال الفكرة إعجابكم فلنجعل هذا الموضوع مكانا للترويح عن أنفسنا

وربما لصقل مواهبنا وتطويرها

وسأبدأ أولا مع الشطر الأول من قصتنا

"أقبل الربيع وأقبلت معه الأزهار تلوّن المراعي والحدائق ناشرة عطرها الفوّاح .. وخرج الأطفال يركضون في المزارع