لِنكتُب قِصّة ^^

الموضوع في 'منتدى القصص والروايات' نشر بواسطة لؤلؤة قسنطينة, ‏30 أوت 2017.

  1. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
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    [​IMG]
    السلام عليكم أهل اللّمة الكّرام وأسعد الله أوقاتكُم وملأها بالخير والبركة
    جميعُنا نحبّ عآلم القصص والرّوايات لأنه ينتشلُنا من واقعنا
    ويجعلنا نعيش حياةً جديدة ترسمها أقلامنا الحالمة ونبحر بعِيدا في بحر الخيال
    فماذا لو تشاركت الكثير من الاقلام المبدعة لتكتب قصّة واحدة
    كم من عالمٍ سنرحل إليه وكم من أحداث ستقودنا إليها مخيلتنا الواسعة
    [​IMG]
    لذلك قررت أن أجمع اقلام لمتنا الذهبية فافتح هذا الموضوع ونتشارك من خلاله في كتابة قصة
    كيف ذلك؟
    سابدأ أولا بوضع أول شطر من قصة مجهولة وفي كل رد يجب على العضو إكمال القصة
    مثلا
    أبدأ أنا "في ليلة من ليالي الشتاء الباردة حيث الثلج قد تراكم على أسطح المنازل" وأتوقف
    ليكمل عضو آخر بما يراه مناسبا
    مثلا
    "كان هنالك رجل يمشي وحيدا ويضم معطفه بعدما فتك البرد بمفاصله"
    ثم يتوقف ليكمل عضو آخر وهكذا حتى نكتب قصة لا نعلم متى نهايتها
    [​IMG]
    شروط المشاركة:
    -يجب أن لا يتجاوز الرد أربعة أسطر ولا أن يقل عن سطرين.
    حتى يتمكن أي عضو من مواصلة القصة بسهولة فإذا ماكان الرد السابق عبارة عن سطر واحد أو بضع كلمات
    فسيضطر العضو لقراءة الردود السابقة ليستطيع المواصلة
    -على المشاركات أن تكون محترمة.
    -لكل شخص الحق في التحكم في أحداث القصة كما يريد.
    -لأي شخص الحق في إنهاء القصة متى ما أراد ذلك، وذلك بوضع نهاية يراها مناسبة
    ولكن شرط أن يضع بداية جديدة لقصة جديدة
    -إذا تم وضع مشاركتين في نفس الوقت يحق للعضو الذي بعدها أن يختار إحدى المشاركتين ليكمل القصة منها
    (شرط أن يقتبس المشاركة التي أكمل منها)
    -ردود الشكر غير مقبولة إلا ردود التنبيه لمشكلة ما.
    [​IMG]
    أتمنى أن تنال الفكرة إعجابكم فلنجعل هذا الموضوع مكانا للترويح عن أنفسنا
    وربما لصقل مواهبنا وتطويرها
    وسأبدأ أولا مع الشطر الأول من قصتنا
    "أقبل الربيع وأقبلت معه الأزهار تلوّن المراعي والحدائق ناشرة عطرها الفوّاح .. وخرج الأطفال يركضون في المزارع
    والمروج فرحًا بهذا الفصل البهيج .. تشاركهم في ذلك الطيور بزقزقاتها العذبة الشجيّة،
    وفي قرية صغيرة تقع قرب الجبل عُرف سكانها بالطيبة والكرم وبالتآخي فيما بينهم يساند أحدهم الآخر
    ويتقاسمون الأفراح والمحن معًا إلا شخصًا واحد من أهل القرية لم يكن سكانها يحبّون التعامل معه"
    أكمل القصة ^^




     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, حلم كبير و (الصياد) معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏30 أوت 2017
    #1
  2. (الصياد)

    (الصياد) :: عضو مُشارك ::

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    ذكر
    "أقبل الربيع وأقبلت معه الأزهار تلوّن المراعي والحدائق ناشرة عطرها الفوّاح .. وخرج الأطفال يركضون في المزارع
    والمروج فرحًا بهذا الفصل البهيج .. تشاركهم في ذلك الطيور بزقزقاتها العذبة الشجيّة،
    وفي قرية صغيرة تقع قرب الجبل عُرف سكانها بالطيبة والكرم وبالتآخي فيما بينهم يساند أحدهم الآخر
    ويتقاسمون الأفراح والمحن معًا إلا شخصًا واحد من أهل القرية لم يكن سكانها يحبّون التعامل معه"

    وذلك الشخص شاب قوي البنية الا ان اهل القرية لم يكونوا يحبونه لسبب واحد فقط وهو انه تعرض لحادث شوه وجهه الجميل
    مع انه شخص طيب .. كما انه يعيش وحيدا بلا اهل فلقد توفي والداه قبل عام..
    وفي احد الايام وهو يمشي بين اهل القرية وكانوا ينظرون اليه بحقد واستهزاء الا امراة طيبة اشفقت عليه .. مضى الشاب وقلبه يتقطع الما
    الاراضي التي كانت عليها تلك القرية كان يملكها ملك ظالم جبار..


    ***

    فكرة رائعة يا الاخت
    انا من محبي كتابة القصص
    بالتوفيق
     
    لؤلؤة قسنطينة, حلم كبير و ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي معجبون بهذا.
    (الصياد), ‏31 أوت 2017
    #2
  3. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
     طاقم المشرفات

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    للاسف نسيت أمر هذا الموضوع تماما
    لنكمل إذا
    {وذلك الشخص شاب قوي البنية الا ان اهل القرية لم يكونوا يحبونه لسبب واحد فقط وهو انه تعرض لحادث شوه وجهه الجميل
    مع انه شخص طيب .. كما انه يعيش وحيدا بلا اهل فلقد توفي والداه قبل عام..
    وفي احد الايام وهو يمشي بين اهل القرية وكانوا ينظرون اليه بحقد واستهزاء الا امراة طيبة اشفقت عليه .. مضى الشاب وقلبه يتقطع الما
    الاراضي التي كانت عليها تلك القرية كان يملكها ملك ظالم جبار..}
    .......
    مضى الشاب يسير متألما وهو يتحسس وجهه المشوه الذي أفقده محبة أهل قريته، ما ذنبه يا ترى لكي يتلقى كل هذا الكره؟
    البعض منهم يتحجج ويعتبره مصدر خوف لأطفالهم، بسرعة نسوا أنه ابن قريتهم وبمجرد أن فقد جمال وجهه كرهوه
    إلا تلك السيدة التي تعيش وحيدة في آخر بيت من القرية هي الوحيدة التي تعامله كأم له وتشفق على حالته المزرية،
    فكر الشاب قليلا في حالته الميؤوس منها ثم فجأة تبادرت لذهنه فكرة ما، لماذا لا يخلص القرية من الملك الظالم ويستعيد محبة أهل قريته ويستعيد مكانته بينهم

    أكمل القصة ^^
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏27 سبتمبر 2017
    #3
  4. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    أقبل الربيع وأقبلت معه الأزهار تلوّن المراعي والحدائق ناشرة عطرها الفوّاح .. وخرج الأطفال يركضون في المزارع
    والمروج فرحًا بهذا الفصل البهيج .. تشاركهم في ذلك الطيور بزقزقاتها العذبة الشجيّة،
    وفي قرية صغيرة تقع قرب الجبل عُرف سكانها بالطيبة والكرم وبالتآخي فيما بينهم يساند أحدهم الآخر
    ويتقاسمون الأفراح والمحن معًا إلا شخصًا واحد من أهل القرية لم يكن سكانها يحبّون التعامل معه"

    وذلك الشخص شاب قوي البنية الا ان اهل القرية لم يكونوا يحبونه لسبب واحد فقط وهو انه تعرض لحادث شوه وجهه الجميل
    مع انه شخص طيب .. كما انه يعيش وحيدا بلا اهل فلقد توفي والداه قبل عام..
    وفي احد الايام وهو يمشي بين اهل القرية وكانوا ينظرون اليه بحقد واستهزاء الا امراة طيبة اشفقت عليه .. مضى الشاب وقلبه يتقطع الما
    الاراضي التي كانت عليها تلك القرية كان يملكها ملك ظالم جبار..

    مضى الشاب يسير متألما وهو يتحسس وجهه المشوه الذي أفقده محبة أهل قريته، ما ذنبه يا ترى لكي يتلقى كل هذا الكره؟
    البعض منهم يتحجج ويعتبره مصدر خوف لأطفالهم، بسرعة نسوا أنه ابن قريتهم وبمجرد أن فقد جمال وجهه كرهوه
    إلا تلك السيدة التي تعيش وحيدة في آخر بيت من القرية هي الوحيدة التي تعامله كأم له وتشفق على حالته المزرية،
    فكر الشاب قليلا في حالته الميؤوس منها ثم فجأة تبادرت لذهنه فكرة ما، لماذا لا يخلص القرية من الملك الظالم ويستعيد محبة أهل قريته ويستعيد مكانته بينهم......

    فأعد العدة وجهز ما يمكن تجهيزه ،وبعض المؤونة وقصد الغابة المظلمة لان الملك الظالم كان يسكن مدينة الظلام ،ويأتي كل عام ليأخذ غلاتهم وخيراتهم وقت الحصاد ويعود ادراجه مع جنوده المدججين بالسيوف ،ويقال ان مدينة الظلام مخيفة جدا لم يتجرأ احد على عبورها وتقال عنها اساطير كثيرة كأن مخلوق كبير يحرس باب المدينة ،وان الغابة تسكنها ساحرة عجوز تحول كل من يمر من هناك الى خنزير احمر ... لم تخفه كل هذه القصص وقرر الخوض في المغامرة ومع الفجر دخل الغابة المظلمة.............................




     
    حلم كبير, ‏9 أكتوبر 2017 على 17:32
    #4

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