معا من أجل مستقبل أفضل

bilel.dz
::مؤهل للإشراف::منتدى المطالعة+منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
طاقم المرشحين
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بسم الله الرحمان الرحيم
أحيانا يُجبَرُ الإنسان على إتخاذ قرارات قاب قوسين أو أكثر يقال عنها كارثية
طبعا تتعدد الاسباب و النتيجة واحدة
و مع الأسف لا تنتهي في حدود ذلك بل و تستمر عواقبها لتلامس المستقبل سواء القريب أو البعيد
و مع الأسف ذلك ما حدث لي في عديد المراحل من حياتي بحيث هنالك ما كنت قادرا على تجاوزه و هنالك ما لم و لن أستطيع أن أتجاوزه ما حييت
و من هذه النقطة تحديدا أردت أن أقدم هذا الطرح ( المتجدد ) لربما يكون سندا لعضو من الاعضاء أو الزوار في يوم ما و الاهم لربما أجد حلولا لما لم أستطع تجاوزه
كيف ذلك ؟
حسنا، ببساطة تجدون في التعليقات تجاربي مع الحياة السيئة منها و كيف تجاوزتها
و حبذ لو تشاركونا بالمثل قصصكم مع الحياة للافادة و الاستفادة و لو في أسطر معدودة
الموضوع متجدد
أحيانا يُجبَرُ الإنسان على إتخاذ قرارات قاب قوسين أو أكثر يقال عنها كارثية
طبعا تتعدد الاسباب و النتيجة واحدة
و مع الأسف لا تنتهي في حدود ذلك بل و تستمر عواقبها لتلامس المستقبل سواء القريب أو البعيد
و مع الأسف ذلك ما حدث لي في عديد المراحل من حياتي بحيث هنالك ما كنت قادرا على تجاوزه و هنالك ما لم و لن أستطيع أن أتجاوزه ما حييت
و من هذه النقطة تحديدا أردت أن أقدم هذا الطرح ( المتجدد ) لربما يكون سندا لعضو من الاعضاء أو الزوار في يوم ما و الاهم لربما أجد حلولا لما لم أستطع تجاوزه
كيف ذلك ؟
حسنا، ببساطة تجدون في التعليقات تجاربي مع الحياة السيئة منها و كيف تجاوزتها
و حبذ لو تشاركونا بالمثل قصصكم مع الحياة للافادة و الاستفادة و لو في أسطر معدودة
الموضوع متجدد