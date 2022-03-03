معا من أجل مستقبل أفضل

bilel.dz

bilel.dz

::مؤهل للإشراف::منتدى المطالعة+منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
طاقم المرشحين
إنضم
14 جويلية 2016
المشاركات
1,161
النقاط
71
محل الإقامة
تبسة
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمان الرحيم

أحيانا يُجبَرُ الإنسان على إتخاذ قرارات قاب قوسين أو أكثر يقال عنها كارثية

طبعا تتعدد الاسباب و النتيجة واحدة

و مع الأسف لا تنتهي في حدود ذلك بل و تستمر عواقبها لتلامس المستقبل سواء القريب أو البعيد

و مع الأسف ذلك ما حدث لي في عديد المراحل من حياتي بحيث هنالك ما كنت قادرا على تجاوزه و هنالك ما لم و لن أستطيع أن أتجاوزه ما حييت

و من هذه النقطة تحديدا أردت أن أقدم هذا الطرح ( المتجدد ) لربما يكون سندا لعضو من الاعضاء أو الزوار في يوم ما و الاهم لربما أجد حلولا لما لم أستطع تجاوزه

كيف ذلك ؟

حسنا، ببساطة تجدون في التعليقات تجاربي مع الحياة السيئة منها و كيف تجاوزتها

و حبذ لو تشاركونا بالمثل قصصكم مع الحياة للافادة و الاستفادة و لو في أسطر معدودة

الموضوع متجدد










 
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