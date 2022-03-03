معا من أجل مستقبل أفضل

بسم الله الرحمان الرحيم



أحيانا يُجبَرُ الإنسان على إتخاذ قرارات قاب قوسين أو أكثر يقال عنها كارثية



طبعا تتعدد الاسباب و النتيجة واحدة



و مع الأسف لا تنتهي في حدود ذلك بل و تستمر عواقبها لتلامس المستقبل سواء القريب أو البعيد



و مع الأسف ذلك ما حدث لي في عديد المراحل من حياتي بحيث هنالك ما كنت قادرا على تجاوزه و هنالك ما لم و لن أستطيع أن أتجاوزه ما حييت



و من هذه النقطة تحديدا أردت أن أقدم هذا الطرح ( المتجدد ) لربما يكون سندا لعضو من الاعضاء أو الزوار في يوم ما و الاهم لربما أجد حلولا لما لم أستطع تجاوزه



كيف ذلك ؟



حسنا، ببساطة تجدون في التعليقات تجاربي مع الحياة السيئة منها و كيف تجاوزتها



و حبذ لو تشاركونا بالمثل قصصكم مع الحياة للافادة و الاستفادة و لو في أسطر معدودة



الموضوع متجدد





















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