المهيبة √ موضوع للنقاش

اهلا خاوتي صحا عيدكم وكل عام وانتم بخير

يادرا كاش قاطو كاش مغافرة ولا الرقاد وبيع البلاد

ولا الخدمة والتمرميد كي حالتنا

علابالكم عندا وحد العادات تمتاز بيهم الزازاير من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها كاين وحد الناس تبانلهم حاجة غريبة وكاين لي مايسمعش قاع بيها تبانلوا غ زيادة وكاين لي لازم تكون باش يبانو قدام الناس هادا مكان واليوم وبهذه المناسبة تاع العيد جيت نحكيلكم على المهيبة والتي تخص الكنة الجزائرية ولا العروسة الجديدة

اااه ملاحظة برك هادي الكنة مازال ماجاتش لدار اهل زوجها هكا باش نتفاهمو زين يا ناس

خويا العريس علابالك بلي راح تفورني من نهار تعقد على صاحبة السمو عيد الفطر عيد الاضحى عيد المرأة عاشوراء المولود الناير خصك ع عيد الشجرة لي مازال مابان حتى كادو ولا ربطة معدنوس فيه دير حسابك من دروك





اااه ودير في بالك حاجة عندك سمانة لولة تاع العيد ولا المناسبة لي راح تديلها فيها صوا ذهب صوا دراهم صوا جيڨو تاع لحم تحسب راك خاطب نمر وعطور وحناء وملابس وأحذية" والاغلبية الساحقة راهم يكلفوا رواحكم ملخر المهم وجد روحك مولاي السلطان نقولك علاه داروها باش يشدو ويمتنو فيك بعشر يدين

ملاحظة فقط : المشكل تلقاها تتشرط وتضحك على واش جبتولها

نخليكم مع بعض صور المهيبات