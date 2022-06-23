اسه اسههات لحسة علاه علاهحالف،، والله متذوقهااشفى عليها زين اههاك خرج لسانكاواه خرجت ياسر لسانك زيد نقصايا هاك ق بطرف لسانك تلحس ياسر والله متزيد تشوفهااللي كانت تعبني وتقلقني وفي نفس الوقت تعوجلي رقبتي الصغيرة في الكورني هو لما يبدى يقطر من الجيهة الماضية من تحت مانيش عارف علاه يخدموها رقيقة وضعيفة بصح من بعد نقلكم علاه المهم ماتعرف تهتم بالجيهة الفوقانية اللي بدات تذوب وتسيح على يديك يتلاصقو ماتعرف تهتم بالتحتانية اللي بدات تسيل وفيها فويت يضيع نسبة معتبرة من لاكريم ومستحيل تضرب النح على هاذ التسرب.السبب اللي خدمو الجيهة التحتانية رقيقة هو لما يخلاص وتكمل المثلجات من فوق تستطيع انك تستخرج المحصور داخل الكورني بجبدة مليحة من فمك فووووووب ويبقى فقط الڨوفريط تزيد تكمل عليه.الحمد لله انو كانت عندي وسيلة نقل فخمة وبمقاييس عالمية انها : البوينغ الاسطوريةكنت نحس روحي وصلت ثمثم بسرعة خارقة وفي الرجعة نطفي الموتور نولي للدار پامور لانو نكون مشغول بعزيزي الكريپوني. اللي تحيرك انو يزيد خوك او صاحبك يقلك ركبني معاك فيمسك بطرف من قميصك ويسرح معاك. شغل مسافر وانا پيلوت هههكانت وسيلة نقل سريعة والفضل يعود طبعا لرجليك بصح ذاك الوقت نحسبوها الرياشة مخدومة من قرعة جافيل جديدة پانيكسوساعات نروح بالموطار باه منطولشكانت ماشينة عمي بشير رحمه الله تكفي كل الحارة والحارات المجاورة وفي الڨايلة يكون متكي وراء الكونطوار نبداو نلعبو بمقابض العصر كاشما يسيل منها شوية لاكريم نلحسوه بصباعنا. والنحل داير حالة معانا هو شوية واحنا شوية وعمي بشير تحكمو الغمة ويطير ورانا الهربة تسلك.ولما نرجعواعمي بشير كاين لاكريم ؟... مزال راه يتخلط وليدي زيد شوية وارواح.واش يتخلط الله اعلم مكناش عارفين اصلا كيفاش هاذ الالة السحرية تعمل هارانا نستنواه وخلاص.وماننساش ماشينة العصير في ذلك الوقت كانو ثلاث الوان واحيانا زوج فقط ذكروني بيهم ؟سلام على ذوك لايام