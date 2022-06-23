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كورني أكريم كريپوني وتحلى الحياة

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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1 أوت 2008
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اسه اسه

هات لحسة علاه علاه

حالف،، والله متذوقها

اشفى عليها زين اه

هاك خرج لسانك

اواه خرجت ياسر لسانك زيد نقص

ايا هاك ق بطرف لسانك تلحس ياسر والله متزيد تشوفها


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اللي كانت تعبني وتقلقني وفي نفس الوقت تعوجلي رقبتي الصغيرة في الكورني هو لما يبدى يقطر من الجيهة الماضية من تحت مانيش عارف علاه يخدموها رقيقة وضعيفة بصح من بعد نقلكم علاه المهم ماتعرف تهتم بالجيهة الفوقانية اللي بدات تذوب وتسيح على يديك يتلاصقو ماتعرف تهتم بالتحتانية اللي بدات تسيل وفيها فويت يضيع نسبة معتبرة من لاكريم ومستحيل تضرب النح على هاذ التسرب.

السبب اللي خدمو الجيهة التحتانية رقيقة هو لما يخلاص وتكمل المثلجات من فوق تستطيع انك تستخرج المحصور داخل الكورني بجبدة مليحة من فمك فووووووب ويبقى فقط الڨوفريط تزيد تكمل عليه.

الحمد لله انو كانت عندي وسيلة نقل فخمة وبمقاييس عالمية انها : البوينغ الاسطورية

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كنت نحس روحي وصلت ثمثم بسرعة خارقة وفي الرجعة نطفي الموتور نولي للدار پامور لانو نكون مشغول بعزيزي الكريپوني. اللي تحيرك انو يزيد خوك او صاحبك يقلك ركبني معاك فيمسك بطرف من قميصك ويسرح معاك. شغل مسافر وانا پيلوت ههه
كانت وسيلة نقل سريعة والفضل يعود طبعا لرجليك بصح ذاك الوقت نحسبوها الرياشة مخدومة من قرعة جافيل جديدة پانيكس

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وساعات نروح بالموطار باه منطولش

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كانت ماشينة عمي بشير رحمه الله تكفي كل الحارة والحارات المجاورة وفي الڨايلة يكون متكي وراء الكونطوار نبداو نلعبو بمقابض العصر كاشما يسيل منها شوية لاكريم نلحسوه بصباعنا. والنحل داير حالة معانا هو شوية واحنا شوية وعمي بشير تحكمو الغمة ويطير ورانا الهربة تسلك.





ولما نرجعوا
عمي بشير كاين لاكريم ؟
... مزال راه يتخلط وليدي زيد شوية وارواح.

واش يتخلط الله اعلم مكناش عارفين اصلا كيفاش هاذ الالة السحرية تعمل هارانا نستنواه وخلاص.

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وماننساش ماشينة العصير في ذلك الوقت كانو ثلاث الوان واحيانا زوج فقط ذكروني بيهم ؟

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سلام على ذوك لايام
 

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