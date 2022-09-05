special المطاعم بريستيج ولا تقٌوعير

فريد أبوفيصل
:: نجم اللمة::
خير يعطيكم الخير
تجرب مثلا في المثول تدخل مطعم فاخر مزخرف بالنجوم ونقي بزاف بزاف القٌملة في شعرك تشوفها في البلافو والقصد من الدخول انك تشوف الدنيا كيفاش عايشة والناس في واش داهشة وتجرب ماكلة جديدة اسيدي ناكل ماكلتهم ومن بعد نموت ولا يقتلوني الديانة نموت شهيد كرشي .. المهم نعيش البريستيج ونجرب ونشوف
تدخل وراك مريح شيكور يجيك النادل مطكسس كرافاط بابيون والحالة تبقٌص يد فيها صفحة ويد دايرها موراه ويتبسم ليك شغل خوك متوحشك
?this is the special for today يقلك
ولا كيفاش يقولوها
وهاذي
يحطها قدامك وتبقى تتفرج زمان فيها وتكاكي في راسك الطبسي يخي كبير ويهز بزاف علااااش ما يعمروهش ويحطو ق شوية
وشوية وتهمس في اذن النادل : شنهي هذا اللي محطوط في الطبسي
النادل : هاذا الطبق مكسيكي يسموه اونطونيو بانديراس لحظات قبل مايخلاص الفيلم
اواه اسمحلي صديقي هذا يسموه خلاص الفيلم وتفرق السوق
والله مصارت هاتلي شخشوخة ولا شطيطحة بوزلوف ولاجفنة طعام وهز عليا قسالتك
اسيدي اذا مكانش جيبلي دوبارة بسكرية ولا طنجير لوبيا بالهريسة و زيدني سلة خبز اخرى هاذي اللي في الطابلة كليتها ق وانا نستنى فيك. ايا فز من هنا جيبلي واش قتلك . و بعدها يموت النادل ثم الطباخ ثم يموت كل من في المطعم والمدير ثم يصير زلزال ويتهدم المطعم ثم ثم ينتحر البريستيج .. الى اخر الفيلم.
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خلونا في الصح واش رايكم في هاذي الاطباق واللي يقولو عليها عالمية واخر صيحة في الطبخ وتشكيلتها فنية وغيرها والشيف قعد عشر سنين وهو يبتكر فيها حتى احفى الموس ... اسكوا صح اطباق متميزة ونادرة وتستاهل هاذي الضجة في العالم كلو ولا احنا اللي متخلفين وناقصنا تحضر ولباقة وبريستيج
وهل؟ ثم وهل ؟ جربتوها يوما ما او كل يوم راكم تاكلو فيها معليش قرو واعترفو. واش هو المميز فيها وهل تستاهل نص شهريتك
وفي الأخير بونانبيتي ميدام زيميسيو.
تجرب مثلا في المثول تدخل مطعم فاخر مزخرف بالنجوم ونقي بزاف بزاف القٌملة في شعرك تشوفها في البلافو والقصد من الدخول انك تشوف الدنيا كيفاش عايشة والناس في واش داهشة وتجرب ماكلة جديدة اسيدي ناكل ماكلتهم ومن بعد نموت ولا يقتلوني الديانة نموت شهيد كرشي .. المهم نعيش البريستيج ونجرب ونشوف
تدخل وراك مريح شيكور يجيك النادل مطكسس كرافاط بابيون والحالة تبقٌص يد فيها صفحة ويد دايرها موراه ويتبسم ليك شغل خوك متوحشك
?this is the special for today يقلك
ولا كيفاش يقولوها
وهاذي
يحطها قدامك وتبقى تتفرج زمان فيها وتكاكي في راسك الطبسي يخي كبير ويهز بزاف علااااش ما يعمروهش ويحطو ق شوية
وشوية وتهمس في اذن النادل : شنهي هذا اللي محطوط في الطبسي
النادل : هاذا الطبق مكسيكي يسموه اونطونيو بانديراس لحظات قبل مايخلاص الفيلم
اواه اسمحلي صديقي هذا يسموه خلاص الفيلم وتفرق السوق
والله مصارت هاتلي شخشوخة ولا شطيطحة بوزلوف ولاجفنة طعام وهز عليا قسالتك
اسيدي اذا مكانش جيبلي دوبارة بسكرية ولا طنجير لوبيا بالهريسة و زيدني سلة خبز اخرى هاذي اللي في الطابلة كليتها ق وانا نستنى فيك. ايا فز من هنا جيبلي واش قتلك . و بعدها يموت النادل ثم الطباخ ثم يموت كل من في المطعم والمدير ثم يصير زلزال ويتهدم المطعم ثم ثم ينتحر البريستيج .. الى اخر الفيلم.
------------
خلونا في الصح واش رايكم في هاذي الاطباق واللي يقولو عليها عالمية واخر صيحة في الطبخ وتشكيلتها فنية وغيرها والشيف قعد عشر سنين وهو يبتكر فيها حتى احفى الموس ... اسكوا صح اطباق متميزة ونادرة وتستاهل هاذي الضجة في العالم كلو ولا احنا اللي متخلفين وناقصنا تحضر ولباقة وبريستيج
وهل؟ ثم وهل ؟ جربتوها يوما ما او كل يوم راكم تاكلو فيها معليش قرو واعترفو. واش هو المميز فيها وهل تستاهل نص شهريتك
وفي الأخير بونانبيتي ميدام زيميسيو.