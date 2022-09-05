special المطاعم بريستيج ولا تقٌوعير

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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إنضم
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خير يعطيكم الخير

تجرب مثلا في المثول تدخل مطعم فاخر مزخرف بالنجوم ونقي بزاف بزاف القٌملة في شعرك تشوفها في البلافو والقصد من الدخول انك تشوف الدنيا كيفاش عايشة والناس في واش داهشة وتجرب ماكلة جديدة اسيدي ناكل ماكلتهم ومن بعد نموت ولا يقتلوني الديانة نموت شهيد كرشي .. المهم نعيش البريستيج ونجرب ونشوف

تدخل وراك مريح شيكور يجيك النادل مطكسس كرافاط بابيون والحالة تبقٌص يد فيها صفحة ويد دايرها موراه ويتبسم ليك شغل خوك متوحشك

?this is the special for today يقلك
ولا كيفاش يقولوها
وهاذي

59982635.jpg

يحطها قدامك وتبقى تتفرج زمان فيها وتكاكي في راسك الطبسي يخي كبير ويهز بزاف علااااش ما يعمروهش ويحطو ق شوية

وشوية وتهمس في اذن النادل : شنهي هذا اللي محطوط في الطبسي

النادل : هاذا الطبق مكسيكي يسموه اونطونيو بانديراس لحظات قبل مايخلاص الفيلم

اواه اسمحلي صديقي هذا يسموه خلاص الفيلم وتفرق السوق
والله مصارت هاتلي شخشوخة ولا شطيطحة بوزلوف ولاجفنة طعام وهز عليا قسالتك
اسيدي اذا مكانش جيبلي دوبارة بسكرية ولا طنجير لوبيا بالهريسة و زيدني سلة خبز اخرى هاذي اللي في الطابلة كليتها ق وانا نستنى فيك. ايا فز من هنا جيبلي واش قتلك . و بعدها يموت النادل ثم الطباخ ثم يموت كل من في المطعم والمدير ثم يصير زلزال ويتهدم المطعم ثم ثم ينتحر البريستيج .. الى اخر الفيلم.

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خلونا في الصح واش رايكم في هاذي الاطباق واللي يقولو عليها عالمية واخر صيحة في الطبخ وتشكيلتها فنية وغيرها والشيف قعد عشر سنين وهو يبتكر فيها حتى احفى الموس ... اسكوا صح اطباق متميزة ونادرة وتستاهل هاذي الضجة في العالم كلو ولا احنا اللي متخلفين وناقصنا تحضر ولباقة وبريستيج

وهل؟ ثم وهل ؟ جربتوها يوما ما او كل يوم راكم تاكلو فيها معليش قرو واعترفو. واش هو المميز فيها وهل تستاهل نص شهريتك
وفي الأخير بونانبيتي ميدام زيميسيو.
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

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السلام عليكم ورحمة الله

أنا الصحن إذا ما شفتوش معمر ما نخسرش عليه دراهمي. يحيا صحن الشاورما تاع ستين ألف تاع السوري حتى ضرب في خاطري درك. كومونديلي واحد @Fethi.dz 😜😜
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
7,216
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
قال الورد الأحمر:
السلام عليكم ورحمة الله

أنا الصحن إذا ما شفتوش معمر ما نخسرش عليه دراهمي. يحيا صحن الشاورما تاع ستين ألف تاع السوري حتى ضرب في خاطري درك. كومونديلي واحد @Fethi.dz 😜😜
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اذا كان @Fethi.dz هو اللي يخلص راني مريزارفي معاكم بلاصة.
اهلا بيك الاخت الورد الاحمر سعدنا بطلتكم وكولي متحشميش كلشي خالص ههه
 
F

Fethi.dz

❞ الحمد لله حمدًا كثيرًا ❝
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إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
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سكيكدة
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ذكر
قال فريد أبوفيصل:
اذا كان @Fethi.dz هو اللي يخلص راني مريزارفي معاكم بلاصة.
اهلا بيك الاخت الورد الاحمر سعدنا بطلتكم وكولي متحشميش كلشي خالص ههه
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ينطبق عليها تاع اللي قاال (( خلوها تهرس عندها اللي يخلص 😅 )) << خاطيني طبعاً.

المهم نرجعو للموضوع ،،، واش من عالمية فالموضوع اذا تخلص قفة دراهم على "عينات" من الاكل وفالاخير تبات الكرش تغني !!
 
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