special المطاعم بريستيج ولا تقٌوعير

اونطونيو بانديراس

خير يعطيكم الخيرتجرب مثلا في المثول تدخل مطعم فاخر مزخرف بالنجوم ونقي بزاف بزاف القٌملة في شعرك تشوفها في البلافو والقصد من الدخول انك تشوف الدنيا كيفاش عايشة والناس في واش داهشة وتجرب ماكلة جديدة اسيدي ناكل ماكلتهم ومن بعد نموت ولا يقتلوني الديانة نموت شهيد كرشي .. المهم نعيش البريستيج ونجرب ونشوفتدخل وراك مريح شيكور يجيك النادل مطكسس كرافاط بابيون والحالة تبقٌص يد فيها صفحة ويد دايرها موراه ويتبسم ليك شغل خوك متوحشك?this is the special for today يقلكولا كيفاش يقولوهاوهاذييحطها قدامك وتبقى تتفرج زمان فيها وتكاكي في راسك الطبسي يخي كبير ويهز بزاف علااااش ما يعمروهش ويحطو ق شويةوشوية وتهمس في اذن النادل : شنهي هذا اللي محطوط في الطبسيالنادل : هاذا الطبق مكسيكي يسموهلحظات قبل مايخلاص الفيلماواه اسمحلي صديقي هذا يسموه خلاص الفيلم وتفرق السوقوالله مصارت هاتلي شخشوخة ولا شطيطحة بوزلوف ولاجفنة طعام وهز عليا قسالتكاسيدي اذا مكانش جيبلي دوبارة بسكرية ولا طنجير لوبيا بالهريسة و زيدني سلة خبز اخرى هاذي اللي في الطابلة كليتها ق وانا نستنى فيك. ايا فز من هنا جيبلي واش قتلك . و بعدها يموت النادل ثم الطباخ ثم يموت كل من في المطعم والمدير ثم يصير زلزال ويتهدم المطعم ثم ثم ينتحر البريستيج .. الى اخر الفيلم.------------خلونا في الصح واش رايكم في هاذي الاطباق واللي يقولو عليها عالمية واخر صيحة في الطبخ وتشكيلتها فنية وغيرها والشيف قعد عشر سنين وهو يبتكر فيها حتى احفى الموس ... اسكوا صح اطباق متميزة ونادرة وتستاهل هاذي الضجة في العالم كلو ولا احنا اللي متخلفين وناقصنا تحضر ولباقة وبريستيجوهل؟ ثم وهل ؟ جربتوها يوما ما او كل يوم راكم تاكلو فيها معليش قرو واعترفو. واش هو المميز فيها وهل تستاهل نص شهريتكوفي الأخير بونانبيتي ميدام زيميسيو.