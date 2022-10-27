محزونة من مجموع حروف تقول: " لمن... " هيااااااا هناك صوووت غريب 😅..

محزونة من مجموع حروف تقول: " لمن.. " ​

سأحاول يوما ما بطريقة أخرى زرع البسمة إن شآء اللهُ من خلال أسلوب الكتابة ااساخرة فهذا أسلوب خاص في كتاباتي لم أطلعكم عليه.. انتظروني إن شآء آلله.. وأيضا مع التنشيد اذا يعجبكم سأحاول التغيير أحيانا بين هذا و ذاك إلى أن تكتمل حلقات النجاح إن شاء الله؛ احتاج دعمكم لي فانا مبتدئة تحب ما تفعله بكل قلب وحب و آحساس.. .

أيها الشاكي الأوجاع لمن...؟