البَـروك عندنا ،،، وعندكم كيفاش ؟!

البَرُوك :











مانعرف واش تسموه في منطقتكم احنا نسموه ( باروك ) باللاتينية يدعى ( barouk ) بالصينية ( منكم بصح ههه

المهم نتحدث عن البروك من الناحية السلبية اللي بدات تأثر على العلاقات بين الناس وولات حتى تعيق أداء واجب الزيارة والمشاركة بسبب أنو تحولت الزيارة الى عيب اذا كان لا تحتوي على بروك مادي وحتى مبلغ مالي محترم.

بعض النساء ورقة وستيلو يسجلو واش جابولهم في الزيارة :



سعدية سلفتي جابت 50 الف

بركاهم بنت مسعودة : 100 الف

سارة الحفافة: 200 الف من لفظ المباركة عادة من عادات المجتمع الجزائري وهي عبارة عن مبلغ مالي غير محدد يخضع للقدرة المادية للشخص الذي يُهديها الى الاخرين في المناسبات والأفراح وحتى الأقراح تعبر عن المودة وتأخذ أبعاد تضامنية وتكافلية.مانعرف واش تسموه في منطقتكم احنا نسموه ( باروك ) باللاتينية يدعى ( barouk ) بالصينية ( منكم بصح هههالمهم نتحدث عن البروك من الناحية السلبية اللي بدات تأثر على العلاقات بين الناس وولات حتى تعيق أداء واجب الزيارة والمشاركة بسبب أنو تحولت الزيارة الى عيب اذا كان لا تحتوي على بروك مادي وحتى مبلغ مالي محترم.بعض النساء ورقة وستيلو يسجلو واش جابولهم في الزيارة :سعدية سلفتي جابت 50 الفبركاهم بنت مسعودة : 100 الفسارة الحفافة: 200 الف

جارتنا مرت المعلم : 40 الف صرف

ختي ربي يبارك في رزق راجلها مليون

عجوزتي جات يديها فارغين وزادت تغدات وتعشات



وهكذا باه يرجع الدين نتاع البروك مستقبلا ويتنساش لانو عييييب



بعض الناس ولات تخاف من الاخرين يجيبولهم البروك يكون مبلغ كبير لانو راح يرجعوه بالمثل او أكثر

تذكرت واحد العجوز جاو يباركولها ب500 الف شدت منها 100 ورجعتلهم الباقي قالتلهم هاذي اللي نقدر نرجعهالمم المرة الجاية الباقي ادوه عليا.



وتحول البروك الى دين ومديونية لازم ترجعها للي جابهالك في اقرب مناسبة تجيه سواء ولادة ولا نجاح في القراية ولا جنازة لاقدر الله ولا مرض.



يجي على الناس ظروف عصيبة ميقدروش يقومو بالواجب بسبة امورهم المادية صعبة وكاين حتى اللي يضطر يتسلف على جالها او يضرب النح ويطفي الضو على اي مناسبة يسمعها فيسمح في اداء الواجب في المقابل راح يفتح ميات باب على تأويلات اخرى بيها تقطع الارحام والصلات ويلوموه على الغياب وهو حاشم من حكاية البروك

أو يختار تادية واجب من عشر واجبات ويسمح في البقية شغل يختار اللي تكون ساهلة وفيها معامل كبير كالمقربين جدا.



تكاليف زايدة على اللزوم حالت دون تأدية واجب المشاركة في الافراح او الاقراح وأثرت على العلاقات وحيرت أصحابها لأنها ممكن تتكرر اكثر من مرة في الشهر حسب المناسبات.



بعض المتزوجين حديثا تجيه صدمة بعد اسبوع تفاتحو الزوجة ،، هات كاشما عندك 500 الف ندير بيها الواجب اختي زاد عندها وليد وهنا تبدئ قصته معه المخروج الجديد.



ربما هي كاينة بكثرة في مناطكق ومدن معينة ام هي شايعة في كل الجزائر ؟ ماذا عنكم ؟

امس الخير عليكوم وايمحولي هذا جيتكم بلا بروك الحالة مزلوطة