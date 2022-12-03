LIVE // النقل المباشر // مباراة مباراة هولندا وأميركا - التغطية الخاصة



لم تحقق الولايات المتحدة الفوز في آخر 11 مباراة في كأس العالم ضد منتخبات أوروبا (ت6، خ5) وذلك منذ الفوز على البرتغال 3-2 في 2002، وإجمالًا فقد حقق المنتخب الأمريكي 3 انتصارات فقط من أصل 23 مباراة خاضها ضد منتخبات أوروبا (ت7، خ13)، وكان الانتصاران الآخران ضد بلجيكا في 1930، وضد إنغلترا في 1950.