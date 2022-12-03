LIVE // النقل المباشر // مباراة مباراة هولندا وأميركا - التغطية الخاصة

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 11,346
- النقاط
- 2,801
- محل الإقامة
- الجزائر ♥
- الجنس
- أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمته الله وبركاته
أهلاً وسهلاً بكم أعضاء وزوار منتدى كاس العالم 2022 - قطر ..
في هذه الصفحـة سـ ننقـل لكمـ بـإذـنـ اللهـ لقـآء
هولندا VS أمريكا
المناسبة
بطولة كأس العالم 2022- دور ال16
اليوم
السبت
التاريخ
3 ديسمبر 2022
الساعة
18:00 بتوقيت الدوحة // 15:00 بتوقيت GMT
ملعب المباراة
خليفة الدولي
القناة الناقلة
ملعب المباراة
اسم الملعب
خليفة الدولي
المدينة
الدوحة
السعة
45,416
التجديد
2005