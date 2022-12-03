LIVE // النقل المباشر // مباراة مباراة هولندا وأميركا - التغطية الخاصة

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
11,346
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى


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بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته

أهلاً وسهلاً بكم أعضاء وزوار منتدى كاس العالم 2022 - قطر ..

في هذه الصفحـة سـ ننقـل لكمـ بـإذـنـ اللهـ لقـآء


هولندا VS أمريكا

المناسبة​
بطولة كأس العالم 2022- دور ال16​
اليوم​
السبت​
التاريخ​
3 ديسمبر 2022​
الساعة​
18:00 بتوقيت الدوحة // 15:00 بتوقيت GMT​
ملعب المباراة​
خليفة الدولي​


القناة الناقلة

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ملعب المباراة​
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اسم الملعب​
خليفة الدولي​
المدينة​
الدوحة​
السعة​
45,416​
التجديد​
2005​








 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
11,346
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

التقى منتخبا هولندا والولايات المتحدة الأمريكية في 5 مواجهات سابقة كانت جميعها في إطار ودي، فازت الطواحين الهولندية في أول 4 لقاءات بين عامي 1998 و2010، فيما انتصرت الولايات المتحدة في القاء الأخير الذي جمعهما في 2015.
 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
11,346
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

لم تذق هولندا طعم الخسارة في آخر 19 مباراة أمام المنتخبات غير الأوروبية في كأس العالم (ف13، ت6)، وذلك منذ الخسارة أمام البرازيل 2-3 في ربع نهائي نسخة 1994، ورغم ذلك فإن 2 من هذه التعادلات شهدت إقصاء الطواحين الهولندية بركلات الترجيح (ضد البرازيل في 1998، وضد الأرجنتين في 2014).
 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
11,346
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

لم تحقق الولايات المتحدة الفوز في آخر 11 مباراة في كأس العالم ضد منتخبات أوروبا (ت6، خ5) وذلك منذ الفوز على البرتغال 3-2 في 2002، وإجمالًا فقد حقق المنتخب الأمريكي 3 انتصارات فقط من أصل 23 مباراة خاضها ضد منتخبات أوروبا (ت7، خ13)، وكان الانتصاران الآخران ضد بلجيكا في 1930، وضد إنغلترا في 1950.
 
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dahman kz

:: مرشح لطاقم العمل ::
:: مرشحون للإدارة ::
إنضم
1 أكتوبر 2008
المشاركات
3,323
النقاط
591
محل الإقامة
منغادي
الجنس
ذكر
مباريات الثمن نهائي سيكون لها جدية و نكهة خاصة لان الخاسر سيرحل مباشرة و الجدية ستكون في كل المباريات
في المتابعة
 
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