الخبز...

razan roza

razan roza

:: مرشحة لطاقم العمل ::
:: مرشحات للإدارة ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
526
النقاط
51
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
ظاهرة بيع خبز السميد و خبز السينوج فقط في بعض المخابز طفل صغير في عمره 10 سنوات دخل للمخبزة
السلام عليكم
الخباز : عليكم السلام و #رحمة الله
الطفل : عمي اعطيني 6 خبز عادي تاع 10 دج
الخباز : لا يوجد خبز عادي، كاين غير خبز سميد ب 20 دج
الطفل : لكن يا عمي عندما دخلت عليك للمخبزة قلت لك السلام عليكم و انت قلت لي عليكم السلام و #رحمة الله لكنكم تريدون أن تقطعوا #رحمة الله على عباده
#ملاحظة يوجد خبازين شرفاء يبيعون الخبز العادي لكن بعض الانتهازيين يبيعون الا خبز السميد #ربي يهديهم أن شاء الله.​
 

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abdelghani_06

abdelghani_06

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 جانفي 2023
المشاركات
16
النقاط
3
محل الإقامة
العاصمة
الجنس
ذكر
الله يهدينا و يرجعنا لطريق المستقيم العصابة حنا لي ناكلو فبعضنا الخباز شعبي الفلاح شعبي الموال شعبي الله يهدينا (مرنيش نهدر على ناس كامل كاين لي يخاف ربي )
 
razan roza

razan roza

:: مرشحة لطاقم العمل ::
:: مرشحات للإدارة ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
526
النقاط
51
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
قال abdelghani_06:
الله يهدينا و يرجعنا لطريق المستقيم العصابة حنا لي ناكلو فبعضنا الخباز شعبي الفلاح شعبي الموال شعبي الله يهدينا (مرنيش نهدر على ناس كامل كاين لي يخاف ربي )
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عندك حق خويا الشعب هو اللي راه ضد بعضاه
 
abdelghani_06

abdelghani_06

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 جانفي 2023
المشاركات
16
النقاط
3
محل الإقامة
العاصمة
الجنس
ذكر
قال razan roza:
عندك حق خويا الشعب هو اللي راه ضد بعضاه
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الله يهدينا يا رب
وين بيها وين رانا رايحين تروح تشري لبيض يقلك 600DA لحليب مكاش موليناش نشوفوه لخبز 15DA وين بيها
"ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ"
 
razan roza

razan roza

:: مرشحة لطاقم العمل ::
:: مرشحات للإدارة ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
526
النقاط
51
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
قال abdelghani_06:
الله يهدينا يا رب
وين بيها وين رانا رايحين تروح تشري لبيض يقلك 600DA لحليب مكاش موليناش نشوفوه لخبز 15DA وين بيها
"ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ"
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البيض راه 25دج للبيضة الواحدة الحليب بالمعريفة ربي يجيب الخير
 
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