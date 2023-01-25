قال razan roza: عندك حق خويا الشعب هو اللي راه ضد بعضاه إضغط للتوسيع...

الله يهدينا يا ربوين بيها وين رانا رايحين تروح تشري لبيض يقلك 600DA لحليب مكاش موليناش نشوفوه لخبز 15DA وين بيها"ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ"