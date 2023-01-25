razan roza
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- إنضم
- 2 ماي 2022
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- النقاط
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ظاهرة بيع خبز السميد و خبز السينوج فقط في بعض المخابز طفل صغير في عمره 10 سنوات دخل للمخبزة
السلام عليكم
الخباز : عليكم السلام و #رحمة الله
الطفل : عمي اعطيني 6 خبز عادي تاع 10 دج
الخباز : لا يوجد خبز عادي، كاين غير خبز سميد ب 20 دج
الطفل : لكن يا عمي عندما دخلت عليك للمخبزة قلت لك السلام عليكم و انت قلت لي عليكم السلام و #رحمة الله لكنكم تريدون أن تقطعوا #رحمة الله على عباده
#ملاحظة يوجد خبازين شرفاء يبيعون الخبز العادي لكن بعض الانتهازيين يبيعون الا خبز السميد #ربي يهديهم أن شاء الله.
السلام عليكم
الخباز : عليكم السلام و #رحمة الله
الطفل : عمي اعطيني 6 خبز عادي تاع 10 دج
الخباز : لا يوجد خبز عادي، كاين غير خبز سميد ب 20 دج
الطفل : لكن يا عمي عندما دخلت عليك للمخبزة قلت لك السلام عليكم و انت قلت لي عليكم السلام و #رحمة الله لكنكم تريدون أن تقطعوا #رحمة الله على عباده
#ملاحظة يوجد خبازين شرفاء يبيعون الخبز العادي لكن بعض الانتهازيين يبيعون الا خبز السميد #ربي يهديهم أن شاء الله.