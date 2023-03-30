كونك عاقل يابنادم ( ربما سلسلة )

كونك عاقل ​

مس الخير عليكم الجميع اللي واقف واللي قاعد اللي فاطن واللي راقد بلا ما ننسى اللي راهي في الكوزينة تكافح وتجاهد ربي يعوضلك بالخير والاجر والثواب والصحة والعافية

ان شاء الله تتفك عليا الطلاسم ونقدر نشارك ونساهم

في قديم الزمان ق ڨول من العصر الحجري وين كانت الحجرة بقيمتها كان التراس فينا عالعام ثناعش شهر على عمر تسعمية سنة حافي الرجلين عاري الكتفين الشعر واللحية ماكلاتو من كل جيهة لا سترة لا كهف لائق بيه ساكن في الفيافي والقفار والادغال يضرب الآپيي من الشرق للغرب من الجنوب للشمال يضل تالعا مسكين بعيالو وبني عمو وعرشو صون پاپي صون أفونير مستحمل كل التحديات والأخطار الديناصورات على كل انواع في الارض والسما من عشرة سنتيم ل 100 ميترة علا وعرض الصقيع والبراكين المتفجرة الفياضانات والجفاف البرد والحمان عارف ومتيقن بلي قوة التحمل والمواجهة والصراع مع بيئته هو ظمانته للعيش والبقاء على قيد الحياة عاش وخلف آثار أواني وأدوات وأسلحة ورسومات على الجدران ساحرة ومدهشة على مراحل الازمان



السبتي بن الجموعي من نهار زوجو باباه وجابلو طفيلة بنت فاميلة زوينة ومولات دار وبنالو دار بڨراج وشرالو طراكتور راه الضروك أونپان من ذاك الوقت وهو حاكم الدار متكسل عالكنابي حتى السرير وجعوه رجليه من كثرة قعاد السبتي عليه لا خدمة ولا مشغلة و الليل والنهار دواليك



يخي حالة،،، متنوي وزعفان داخل خارج عالكوزينة في هذا رمضان موش عاجبوا طياب المخلوقة قعدلها في الدار كالماص في السيشوار



قال: من نهار تزوجت بيك ماشفت منك عفسة حنينة ولا ماكلة بنينة كيما لنشوفهم في SAMIRA

تعرفيش التحاضير و المقادير والملح منسي ديما هو و الديسير السبتي عايش في غبينا

الجاج حاب نشوفو محشي بالكاكاو والجوز الهندي حمريلي ديما وجهي واتهلاي في كرشي

لساني شبع مرار نوعيلي في التحلية كثريلي من الجينواز خليني من الغريبية

يدزيني من الخضار قادريني في الشخصية أنا ماشيني حمار قلشيني بالمهالبية



وقعد السبتي بن الجموعي طاش عقلو وخرفلو رمضان وحاشاه رمضان شهر التوبة والغفران



الطفيلة ضاق بيها الحال وطاحو دمعات عينيها حرق قلبها الكلام ماعرفت تشكي لعجوزتها ولا تحير بال والديها



النهار التالي عيطت ليهم كامل ودارتلهم عرضة زوينة خلاتهم يتعجبوا و يتشهاو في طياب وصنعة يديها



حتى السبتي اتعجب و حار في مولات الدار وكيفاش حتى تبدل الحال بين ليلة ونهار



واش قاتلو المسكينة؟ حتى ميطوالش عليكم الموضوع ناس لمتنا الزينة



ﺇﻟﻲ ﻋﻴﻨﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺕ ﻳﻄﻮّﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﺭﺓ

ﻻ ﺗﻠﺒﺲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻮﺵ ﻗﺪﻙ... ﻭ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﺗﻨﺪﺏ ﺣﻈّﻚ ﻭﻣﺎ ﻳﻮﻛﻠﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻛﺎﻥ ﺍﺻﺒﺎﻋﻚ ﻭﻣﺎ ﻳﻄﻠﻌﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻴﻢ ﻛﺎﻥ ﺫﺭﺍﻋﻚ



الا حابني نوكلك ماكلة السلاطين والملوك كونك تراس مدكوك و قوم صلَح الطراكتور شمر على ذراعتيك وابدى تخدم



ويوم تجيبلي الشحم واللحم وعراجين التين و التمر وتلقى فوق المايدة الحشيش والنجم ساعتها اهدر وعاير واتكلم .



وصح عندها الحق وانتوما كيفاش راكم تشوفو فيها حكيمة ولا قبيحة ؟