السلطانة
:: كنت هنا يوما ما ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 50,840
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واش راكم ان شاءالله الجميع بألف خير
تخيلوووووو لو يرجع بينا الوقت ونلقاو رواحنا رجعنا ل سنة 2009 زعم كيفاه،كنت تخمم في هاذاك الوقت ولا واش كنت تدير في حياتك؟
واش راكم ان شاءالله الجميع بألف خير
تخيلوووووو لو يرجع بينا الوقت ونلقاو رواحنا رجعنا ل سنة 2009 زعم كيفاه،كنت تخمم في هاذاك الوقت ولا واش كنت تدير في حياتك؟
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