سنة 2009!

السلطانة

السلطانة

:: كنت هنا يوما ما ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,840
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

واش راكم ان شاءالله الجميع بألف خير
😇😇😇😇

تخيلوووووو لو يرجع بينا الوقت ونلقاو رواحنا رجعنا ل سنة 2009 زعم كيفاه،كنت تخمم في هاذاك الوقت ولا واش كنت تدير في حياتك؟


🙄🙄🙄
 
آخر تعديل:
وقتها كنت نقرا فالجامعة
كان البال مرتاح كانت كل حاجة تضحكني
🤭🤭🤭🤭

كون نرجع بالوقت ل 2009
كنت ذرك راني نتعلم نطيب القاطو والكسرة عاد مزال نطيبها عوجة ونحرقها
😅
ولوكان راني نتفرج فروتانا ومازيكا
😆😆(واين كان مخي وقتها)ونسمع فلطفي دوبل كانو ونسلف السيديات من عند صحاباتي
🤣🤣🤣
ولوكان راني فاتحة قوقع في الموقع (الحاسوب الدبابة بهاذاك الصوت )
ولوكان راني مزال مسجلت في اللمة
وسجلت في،منتدى الشروق وستار تايمز ونردلهم ب :شكراااااا
😂😂😂
 
ياحسرااااه
كنت نقرا فالليسي ومضروبة على حاجة اسمها وادي الذئاب
قريب سكن معانا فالدار.
كانت همومي صغييرة تمشي فيسع
واموري تتحل فيسع
نضحك حتى نشبع ونحس بالضحكة من قلبي
ونطيب ومرات نضرب النح (مزال للدك)
ونجي للدار نلعب واحد العاب غربية عجيبة فالميكرو الثقيل هذاك منهم العاب تلبيس بنات
وندخل اونكاررتا نثقف خخخخ
ومسجلة فالجلفة و الشروق نطلع سوجيات 😂
ياريت يارييييت يولي زمان... انا دبرو ريسانكم مزالني نحلم بكبسولة زمن تاع نادين
 
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