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    • إسم المستخدم: مشكلتي | كلمة المرور: 4algeria2023

مشكلتي حالنا تاعب ياسر

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2022
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
767
النقاط
51
انا امرأة متزوجة و عندي اولاد ذكور و اناث ربي يديمهم و يديم عليهم الصحة و العافية
و ربي يخلي زوجي و اب اولادي
قبل مدة طويلة كنت كتبت في هذا القسم موضوع الحمد لله لقيت كل النصايح
او بالأقل لقيت وين نتكلم و نهدر
غلاء الدنيا زاد فوق الحد و رجال راها حايرة خصوصا اللي مدخوله قليل و عنده اولاد يقراو
انا عايلتي فيها اولاد يقراو ذكور و اناث ابوهم تاعب ما قدرش يلحق
ما قدرش يلحق الاكل و الشرب و الدوا و الدين و الغاز و الترسيتي
عيينا من التفكير و مكاش حل خلاص كل باب ندقوه مكاش حل
الله يشهد انا عملنا اكثر من اي مجهود ممكن يعمله اي حد في بلاصتنا
خايف زوجي يطرطق ليه عرق لانه يمر بمشاكل كبيرة مع خاوتو و خواتاتو و اولادهم
ضاغطين عليه زيادة و بيناتهم مشاكل كبيرة ما نقدرش نقولها حاول يلقى مصروف زيادة
راني نفكر في حل او بالحق هو الحل الوحيد
لازم نوقفوا الكبار من القراية باش الصغار يقراو
الكبار عندهم جامعة و الجامعة ليها مصروف كبير و لباس و دراهم
ما قدرناش على المصروف و ربي يشهد ان الاساسيت رانا محرومين منها خصوصا الاكل
رانا نجوعو و ربي يشهد كي نقول نجوعو الله غالب هذا اللي كاين رانا نجوعو و ساكتين
حبيت نشهدكم امام ربي اني مانيش ظالمة و هو الحل اللي كاين باش يكون
قليل من الراحة المالية
 
تبطلو لولاد ماهوش حل آمدام

الحل انك تشوفي مشاريع واخدمي بالفايس بووك

كاين بزاف افكار تقدري تبدايها بمبلغ صغير وتنطلقي

اسهل حاجة اخدمي مطلوع ولاسفنج ولابراج واخدمي اون لاين في ولايتك ولابلديتك اشهار بالفايس بووك وانتي تحكمي طلبات

ربي يقدركم ان شاءالله رانا كامل محتاجين في ظل غلاء المعيشة الشهرية وحدها متكفيش
الله المستعان
 
وعليكم السلام الأخت
ربي يعين
الحالة رجعت صعيبة فالدزاير على المواطن الي قد حالو
قوليلي برك معلباليش اذا تقدري تردي عليا
اولادك الكبار الي راهم فالجامعة اذا متفوقين فالدراسة يقدرو هما يخرجو للخارج يكملو دراستهم وبربي ان شاء الله هما يقريو خواتهم صغار
معلاباليش مستواهم او امكانياتهم دراسية
بصح خممو في حلول قبل ماتوقفوهم
ويلا يقدرو يخدمو ويقراو في نفس الوقت؟ ثاني حل
انا كانو يقراو معايا اولاد ماشاء الله كانو على قد حالهم وجايين من بعيد
يخدمو ويقراو
انا كي نكمل ونروح لدارنا الي يروح يدير فوطوكوبي
والي يروح يخدم في بيتزريا ولا يحمل ( يشارجي عند حوانت)
كاين حلول بزاف الأخت مهم الا قدرتي ردي عليا وان شاء الله فيها خير
( ملاحظة كاين منح مدفوعة للمتوفقين فالدراسة للخارج ماشي نتوما تخلصو عليهم )
 
والله والله والله كون جاء عندي نعاونك اختي
لكن هناك افكار و مشاريع عبر النت تبحثي عليها تديرها كمدخول لك و لعائلتك إن شاء الله قريت أنها مشاريع و افكار ممتازة تقدر تدخلي مصروف البيت و غيرها
اسف مقدرتش نعاونك والله
 
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