انا امرأة متزوجة و عندي اولاد ذكور و اناث ربي يديمهم و يديم عليهم الصحة و العافية

و ربي يخلي زوجي و اب اولادي

قبل مدة طويلة كنت كتبت في هذا القسم موضوع الحمد لله لقيت كل النصايح

او بالأقل لقيت وين نتكلم و نهدر

غلاء الدنيا زاد فوق الحد و رجال راها حايرة خصوصا اللي مدخوله قليل و عنده اولاد يقراو

انا عايلتي فيها اولاد يقراو ذكور و اناث ابوهم تاعب ما قدرش يلحق

ما قدرش يلحق الاكل و الشرب و الدوا و الدين و الغاز و الترسيتي

عيينا من التفكير و مكاش حل خلاص كل باب ندقوه مكاش حل

الله يشهد انا عملنا اكثر من اي مجهود ممكن يعمله اي حد في بلاصتنا

خايف زوجي يطرطق ليه عرق لانه يمر بمشاكل كبيرة مع خاوتو و خواتاتو و اولادهم

ضاغطين عليه زيادة و بيناتهم مشاكل كبيرة ما نقدرش نقولها حاول يلقى مصروف زيادة

راني نفكر في حل او بالحق هو الحل الوحيد

لازم نوقفوا الكبار من القراية باش الصغار يقراو

الكبار عندهم جامعة و الجامعة ليها مصروف كبير و لباس و دراهم

ما قدرناش على المصروف و ربي يشهد ان الاساسيت رانا محرومين منها خصوصا الاكل

رانا نجوعو و ربي يشهد كي نقول نجوعو الله غالب هذا اللي كاين رانا نجوعو و ساكتين

حبيت نشهدكم امام ربي اني مانيش ظالمة و هو الحل اللي كاين باش يكون

قليل من الراحة المالية