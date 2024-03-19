عروسة اللمة، الحلقة الثانية

ذكريات
:: عضو مُتميز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
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صح فطوركم وصح رمضانكم، ما تزعفوش على التنمر راه الواقع داير هاك قراءة ممتعة
العرس فات يجري، ما عقلتش عليه، شوف راني شابة فالتصاور؟ بعثتهملي ماما فالمسنجر.
راكي غزالة، وأنا خرجت شباب؟
خرجت بوڨوص، شفت لافامي كلاونا بعينيهم؟
واه عندك الحق، سورتو بنات خالتك، ماحطوش عينيهم
وكيش عرفت؟ واقيلا حتى أنت ماحطيتش عينيك
أبابا! راني عاد بكوستوم العرس، راكي تفتشي على الدواس
لا لا بصح وزن هدرتك، كي تقول هكدا، واش حبيتني ننوي؟
انا نروح نخرج، قبل ما نكترو الهدرة، وماعليش الله يسامحك.
راك خارج، "جيبلي معاك مورصو شيكولا، فمي راه صامط، بصح جيبلي مومنت نتاع البندق" ما شبعتش نعاس عليها راني هاك.
صايييي بدينا!
واش راك تقول، ما سمعتش؟
لا ما قلت والو، راني نسبح.
مكالمة هاتفية
ألو ماما، صباح الخير كي صبحتي؟ فاتلك العيا؟
راني غايا الحمد الله، بصح العيا مزال ما يفوت، وانت كيراكي
راني عيانة ماشبعتش نعاس، خرج نسيبك يجيبلي مورصو شيكولا، فمي راه صامط.
راهي عندك سلة شيكولا، نسيتيها؟
والله نسيتها! قتلك ماشبعتش نعاس، عقلي راه مودر.
سمعتي واش قالي؟ قالي بنات خالتك كلاونا بعينيهم، وانا قتلو، كيش عرفت واقيلا حتى انتا كليتهم بعينيك
واش صرا
شنف وخرج يجيبلي الشيكولا
هادوك كانو يڨطعو، قالولك نيفو طويل يشبه للمنقار، وهو طويل بصح عندو الدوارة
ياك قولهم نتوما ماسويتوش حتى المنقار والدوارة اون بارصون.... درك نصونيلهم نبهدلهم
ما تتقلقيش، ڨالولك انتي شابة عليه
ماكان ما دخلهم، وهادوك صايي كينتلاقاهم مانزيدش نشوف فيهم ولا نقيمهم.
ايا صايي ماتوصلينيش للدباز مع خالتك! راني ندمت الي قتلك
على خاطرك يا ماما نفوتها، وكيلي ما سمعت والو، بصح ما ننساهاش ويجي النهار الي نخلفها.
أيا تبقاي على خير، سلمي على عجوزتك، بسلامة ماما ربي يعاونك.
هانشوف التصاور، نيفو شباب! علاش قالو عليه منقار، واقيلا كي رقيق؟ والدوارة كيش حكايتها؟....نروح نصبح على عجوزتي ومنبعد نشوف واش ندير.
العرس فات يجري، ما عقلتش عليه، شوف راني شابة فالتصاور؟ بعثتهملي ماما فالمسنجر.
راكي غزالة، وأنا خرجت شباب؟
خرجت بوڨوص، شفت لافامي كلاونا بعينيهم؟
واه عندك الحق، سورتو بنات خالتك، ماحطوش عينيهم
وكيش عرفت؟ واقيلا حتى أنت ماحطيتش عينيك
أبابا! راني عاد بكوستوم العرس، راكي تفتشي على الدواس
لا لا بصح وزن هدرتك، كي تقول هكدا، واش حبيتني ننوي؟
انا نروح نخرج، قبل ما نكترو الهدرة، وماعليش الله يسامحك.
راك خارج، "جيبلي معاك مورصو شيكولا، فمي راه صامط، بصح جيبلي مومنت نتاع البندق" ما شبعتش نعاس عليها راني هاك.
صايييي بدينا!
واش راك تقول، ما سمعتش؟
لا ما قلت والو، راني نسبح.
مكالمة هاتفية
ألو ماما، صباح الخير كي صبحتي؟ فاتلك العيا؟
راني غايا الحمد الله، بصح العيا مزال ما يفوت، وانت كيراكي
راني عيانة ماشبعتش نعاس، خرج نسيبك يجيبلي مورصو شيكولا، فمي راه صامط.
راهي عندك سلة شيكولا، نسيتيها؟
والله نسيتها! قتلك ماشبعتش نعاس، عقلي راه مودر.
سمعتي واش قالي؟ قالي بنات خالتك كلاونا بعينيهم، وانا قتلو، كيش عرفت واقيلا حتى انتا كليتهم بعينيك
واش صرا
شنف وخرج يجيبلي الشيكولا
هادوك كانو يڨطعو، قالولك نيفو طويل يشبه للمنقار، وهو طويل بصح عندو الدوارة
ياك قولهم نتوما ماسويتوش حتى المنقار والدوارة اون بارصون.... درك نصونيلهم نبهدلهم
ما تتقلقيش، ڨالولك انتي شابة عليه
ماكان ما دخلهم، وهادوك صايي كينتلاقاهم مانزيدش نشوف فيهم ولا نقيمهم.
ايا صايي ماتوصلينيش للدباز مع خالتك! راني ندمت الي قتلك
على خاطرك يا ماما نفوتها، وكيلي ما سمعت والو، بصح ما ننساهاش ويجي النهار الي نخلفها.
أيا تبقاي على خير، سلمي على عجوزتك، بسلامة ماما ربي يعاونك.
هانشوف التصاور، نيفو شباب! علاش قالو عليه منقار، واقيلا كي رقيق؟ والدوارة كيش حكايتها؟....نروح نصبح على عجوزتي ومنبعد نشوف واش ندير.