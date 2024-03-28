عروسة اللمة، الحلقة السادسة

هادي تابعة للحلقة الخامسة، قراءة ممتعةبسم الله، يا ربي يجي كلش مليحخلط، جلط، خلط، جلطالبشيرشوف جات تشبه للشامية وياكشويةوهادي كيف السفةبلاكواش هاد الحصلة، كلش تلفليماتقوليليش ما تعرفيش تطيبينعرف بصح عمري ما دخلت للكوزينة وحدي، خاصني الشاف نتاعيوشكون الشاف نتاعكماماامالي نقولك حاجةكذبتي عليا، وشبعتيني خرطي، وليغوسات الي راهم فالكايي؟ والتصاور الي راني مخبيهم, ماتعرفيش تديريهم؟ما تزيدليييييش،" راني مقلقا،" وماشي كامل ما نعرفهمش؟ كاين الي نديرهم وعينيا مغمضين.راني شفت الي بعينيك محلولين، وانا نورمال، بصح وجدي راسك مع ماماجيت نشوف عروستنا واسم طيبت، وهادي شامية ولا واشنو؟ ومالها جات هاك؟والسفة خاصها دلكة وتولي عجينة مطلوع، راكي رديتيها عجين، نقولك حاجة هادي نتي تاكليها بحدك، والشامية ياكلها البشير الي كان يعيبلي في طيابي ويقولي مرتي تعرف تطيب.أنا ماقلت والو، تحيا ماما، ربي يخليهالي، ياك ماما دربي حسابي راكي عارفتني مانقدرش نصوم بلا ما نسحر.صح يا البشير، تسحر وحدك وأنا؟وخري عليا نوجد سحور ختنك، راهم قالو غدوة رمضان، وزيد انا ما نحبش الضياعة هادو تاكليهم انتي وراجلك.حبيبة الستراس راه دايرها بيا، راها تالفتلي، اول رمضان نفوتو بعيد على ماما.انساي ماماك ، واتكلي على راسك وحضري عقلك كي تكوني تطيبي، ماشي الكايي والبورتابل.درك نرسلك الشامية الي درتها فالفيس بوك، وتفرجيها وشوفي، تبعت كامل واش قالت ام وليد مانيش عارفا علاش خرجتلي هاكخاطر خاصك ام وليد توقفلك على راسك تكوريجيلك، ماموالفاش تدخلي وحدك للكوزينة، "جياحة" وليتو كي الروبويات تتمشاو غير بالبورتابل، ولوكان غي على فايدة.شوفيني كيش ندير، وغدوة انتي ديريها بحدك، وتغلطي تقعدي بلا سحور.واسم راكي تدييييريي؟نكاميريك، باش ما ننسا والوحطي عليا البورتابل" وصوري بعينيك،" وتكلي على عقلك" اسمعي" راني بديت نتقلق منك".صح نجيب ستيلو استناي ما تبدييييش"هاني جيييت ماطولتش ياكالله يعطيني الصبر مع هاد الحصلة.