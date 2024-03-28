عروسة اللمة، الحلقة السادسة

ذكريات
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صُنّآع آلمُحْتَوَى
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هادي تابعة للحلقة الخامسة، قراءة ممتعة
بسم الله، يا ربي يجي كلش مليح
خلط، جلط، خلط، جلط
البشير
شوف جات تشبه للشامية وياك
شوية
وهادي كيف السفة
بلاك
واش هاد الحصلة، كلش تلفلي
ماتقوليليش ما تعرفيش تطيبي
نعرف بصح عمري ما دخلت للكوزينة وحدي، خاصني الشاف نتاعي
وشكون الشاف نتاعك
ماما
امالي نقولك حاجة كذبتي عليا، وشبعتيني خرطي، وليغوسات الي راهم فالكايي؟ والتصاور الي راني مخبيهم, ماتعرفيش تديريهم؟
ما تزيدليييييش،" راني مقلقا،" وماشي كامل ما نعرفهمش؟ كاين الي نديرهم وعينيا مغمضين.
راني شفت الي بعينيك محلولين، وانا نورمال، بصح وجدي راسك مع ماما
جيت نشوف عروستنا واسم طيبت، وهادي شامية ولا واشنو؟ ومالها جات هاك؟
والسفة خاصها دلكة وتولي عجينة مطلوع، راكي رديتيها عجين، نقولك حاجة هادي نتي تاكليها بحدك، والشامية ياكلها البشير الي كان يعيبلي في طيابي ويقولي مرتي تعرف تطيب.
أنا ماقلت والو، تحيا ماما، ربي يخليهالي، ياك ماما دربي حسابي راكي عارفتني مانقدرش نصوم بلا ما نسحر.
صح يا البشير، تسحر وحدك وأنا؟
وخري عليا نوجد سحور ختنك، راهم قالو غدوة رمضان، وزيد انا ما نحبش الضياعة هادو تاكليهم انتي وراجلك.
حبيبة الستراس راه دايرها بيا، راها تالفتلي، اول رمضان نفوتو بعيد على ماما.
انساي ماماك ، واتكلي على راسك وحضري عقلك كي تكوني تطيبي، ماشي الكايي والبورتابل.
درك نرسلك الشامية الي درتها فالفيس بوك، وتفرجيها وشوفي، تبعت كامل واش قالت ام وليد مانيش عارفا علاش خرجتلي هاك
خاطر خاصك ام وليد توقفلك على راسك تكوريجيلك، ماموالفاش تدخلي وحدك للكوزينة، "جياحة" وليتو كي الروبويات تتمشاو غير بالبورتابل، ولوكان غي على فايدة.
شوفيني كيش ندير، وغدوة انتي ديريها بحدك، وتغلطي تقعدي بلا سحور.
واسم راكي تدييييريي؟
نكاميريك، باش ما ننسا والو
حطي عليا البورتابل" وصوري بعينيك،" وتكلي على عقلك" اسمعي" راني بديت نتقلق منك".
صح نجيب ستيلو استناي ما تبدييييش"
هاني جيييت ماطولتش ياك
الله يعطيني الصبر مع هاد الحصلة.
بسم الله، يا ربي يجي كلش مليح
خلط، جلط، خلط، جلط
البشير
شوف جات تشبه للشامية وياك
شوية
وهادي كيف السفة
بلاك
واش هاد الحصلة، كلش تلفلي
ماتقوليليش ما تعرفيش تطيبي
نعرف بصح عمري ما دخلت للكوزينة وحدي، خاصني الشاف نتاعي
وشكون الشاف نتاعك
ماما
امالي نقولك حاجة كذبتي عليا، وشبعتيني خرطي، وليغوسات الي راهم فالكايي؟ والتصاور الي راني مخبيهم, ماتعرفيش تديريهم؟
ما تزيدليييييش،" راني مقلقا،" وماشي كامل ما نعرفهمش؟ كاين الي نديرهم وعينيا مغمضين.
راني شفت الي بعينيك محلولين، وانا نورمال، بصح وجدي راسك مع ماما
جيت نشوف عروستنا واسم طيبت، وهادي شامية ولا واشنو؟ ومالها جات هاك؟
والسفة خاصها دلكة وتولي عجينة مطلوع، راكي رديتيها عجين، نقولك حاجة هادي نتي تاكليها بحدك، والشامية ياكلها البشير الي كان يعيبلي في طيابي ويقولي مرتي تعرف تطيب.
أنا ماقلت والو، تحيا ماما، ربي يخليهالي، ياك ماما دربي حسابي راكي عارفتني مانقدرش نصوم بلا ما نسحر.
صح يا البشير، تسحر وحدك وأنا؟
وخري عليا نوجد سحور ختنك، راهم قالو غدوة رمضان، وزيد انا ما نحبش الضياعة هادو تاكليهم انتي وراجلك.
حبيبة الستراس راه دايرها بيا، راها تالفتلي، اول رمضان نفوتو بعيد على ماما.
انساي ماماك ، واتكلي على راسك وحضري عقلك كي تكوني تطيبي، ماشي الكايي والبورتابل.
درك نرسلك الشامية الي درتها فالفيس بوك، وتفرجيها وشوفي، تبعت كامل واش قالت ام وليد مانيش عارفا علاش خرجتلي هاك
خاطر خاصك ام وليد توقفلك على راسك تكوريجيلك، ماموالفاش تدخلي وحدك للكوزينة، "جياحة" وليتو كي الروبويات تتمشاو غير بالبورتابل، ولوكان غي على فايدة.
شوفيني كيش ندير، وغدوة انتي ديريها بحدك، وتغلطي تقعدي بلا سحور.
واسم راكي تدييييريي؟
نكاميريك، باش ما ننسا والو
حطي عليا البورتابل" وصوري بعينيك،" وتكلي على عقلك" اسمعي" راني بديت نتقلق منك".
صح نجيب ستيلو استناي ما تبدييييش"
هاني جيييت ماطولتش ياك
الله يعطيني الصبر مع هاد الحصلة.