من ردك على مواضيع المنتدى

سعد606

سعد606

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بصراحه حبيت اطرح موضوع للنقاش .. واتمنى انه ردودكم يا اعضاء المنتدى ان يكون بصراحه وبدون مجاملات ...
ماهو هدفك من ردك على مواضيع المنتدى..
ياترى وش هي اسبابك ؟!
1- هل تريد أن تزيد عدد مشاركاتك طمعاً في أن تصل الي مرتبة معينة .
او
2- أن كاتب الموضوع يقربلك أو يكون صديق لك.
أو
3-العنوان شدك
أو
4-على شان صاحب الموضوع يشارك في مواضيعك
أو
5- أو أنه الموضوع ما رد عليه حد .. وتريد تحرك موضوعه بردك
أو
7- أو هي أصبحت عادة لدى البعض، صار فيها همه الوحيد الرد ولو حتى
بكلمات هبهمة وغير ذات جدوى....أو
أو
8-أو ((هي ان تناقش مسأله او موضوع مهم انطرح الاراء لكي يستفيد الجميع))
و أو .....الخ
أو ان لديك أسباب أخرى ..ارجو أن تذكرها بكل صراحه
 
توقيع سعد606
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
متى كان ردي على موضوع فإنني أكون قد قرأته و جزء منه لامس شيئا في داخلي.
ساعات كثيرة اقرأ الموضوع قبل أن أدقق في كاتب الموضوع.
و عدد المشاركات أو الألقاب الممنوحة لا تهم بقدر الاستفادة الحقيقية مما هو معروض أو الاضافة التي تقدمها من خلال ردك لموضوع ما.
 
توقيع سحائب الشوق
كي نرد على مواضيع المنتدى نحب يكون الرد فيه معنى و فايدة
مرات العنوان يجذبني و مرات نلقى الموضوع يستاهل النقاش فنحب نشارك برأيي و خبرتيو تجربتي في مجال ما و كاين اللي نرد عليهم باش نشجعهم و يزيدو يجتهدو في مواضيع اخرى مستقبلا
و ليس من أهدافي نزيد المشاركات ولا نرد غير باش نرد و لا باش نبان
نحب نكون صادقة في التفاعل و نخلي بصمة فيها إحترام و التقدير للمجهود

مشكور على الموضوع
 
توقيع ام أمينة

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