السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

بصراحه حبيت اطرح موضوع للنقاش .. واتمنى انه ردودكم يا اعضاء المنتدى ان يكون بصراحه وبدون مجاملات ...

ماهو هدفك من ردك على مواضيع المنتدى..

ياترى وش هي اسبابك ؟!

1- هل تريد أن تزيد عدد مشاركاتك طمعاً في أن تصل الي مرتبة معينة .

او

2- أن كاتب الموضوع يقربلك أو يكون صديق لك.

أو

3-العنوان شدك

أو

4-على شان صاحب الموضوع يشارك في مواضيعك

أو

5- أو أنه الموضوع ما رد عليه حد .. وتريد تحرك موضوعه بردك

أو

7- أو هي أصبحت عادة لدى البعض، صار فيها همه الوحيد الرد ولو حتى

بكلمات هبهمة وغير ذات جدوى....أو

أو

8-أو ((هي ان تناقش مسأله او موضوع مهم انطرح الاراء لكي يستفيد الجميع))

و أو .....الخ

أو ان لديك أسباب أخرى ..ارجو أن تذكرها بكل صراحه