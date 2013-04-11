حكايات جداتي على زمااان

واش راكم يا ناس الطيبة ... ان شاء الله تكونو مريحين
حبيت نحكيلكم اليوم على واش دار بيني و بين جداتي اليوم
اليوم حرقت الخدمة ما روحتش خاطرش جداتي جات لعندنا و راني مشتاقة لحكاياتها على ايامات زمان (على فكرة هي راهي قانطة من جيل اليوم ههههه
قاتلي بكري كنا انوضو مع الصباح نروح نحلب البقرة و نجي نحمص القهوة و ندقها بالمهراس و يا يما على ريحة القهوة كي تكون جديدة و نطيبوها في الغلاية ماشي كيما دوكا و نحط الجفنة ديال الطين و ندير المسمن الله الله بالزبدة ديال البقرة ... الطواجن اللولين ندقدق على عجوزتي و نمدهملها سخونين و مبعد نوجد المايدة ماكانتش الطابلة و نروح انوض الولاد اللي كانو يقراو في الزاوية و ينوض بابا سيدو يغسل وجهه من الما ديال البير و يتنحنح اي يقول احم احم بلا ما يتكلم تكون الصينية واجدة عند رجليه يشرب القهوة و يخرج للخدمة
و هنا قاتلي انا نرفد فراش الولاد و نرش البويتة (ماكانش عندهم vيلا برك بيت يرقدو فيها كاملين و كانت العافية .).. ومبعد نحمص الشعير و نطحنه في الرحى ديال الحجرة و نغربله و نعجن الكسرة (اي كسرة الشعير) و نحطها بجيهة و نروح للبحيرة نجيب البطاطا و الطماطم و الفلفل (على حساب الوقت اللي يكونو فيه) باش نوجد الفطور ماشي كيما دوكا رهجونا بالمواد الكيماوية و كل حاجة ناكلوها ماشي في وقتها ربي يستر قواو غير الامراض كل حاجة تطيب بالزربة كنا ناكلو الفلفل في الصيف و ساير العام ناكلو المرقدة اللي نخدموها في الدار و حتى الطماطم ماشي كيما دوكا مدوزيا بالمواد الحافظة باش تطول المدة و ما تفسدتش و تقصر في عمر البنادم
اييييه يا بنتي زمان كانت البنت كي تتخطب ما يشوفهاش باباها من الحياء و الحشمة
يا حسراه على حايك المرمة و السواك و الكحل و الحنة اللي كانت تتزين بيهم المرا لراجلها و اليوم ارجع الاب يستحي باش يشوف في بنته
زمان كانت البنت في الدار ما تلبسش الشورت و البروتال كانت تلبس لباس مستور و عينيها في الارض و هي تكلم باباها
حكاية جداتي بزاااف طويلة بصح خلاتني نشيخ معاها و ما حسيتش بروحي حتى لقيت روحي كتبتلكم جرنال اسمحولي على الاطالة
و نتمنى تعجبكم حكاية جداتي اللي مازال ما كملتهاش
آخر تعديل بواسطة المشرف: