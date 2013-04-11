حكايات جداتي على زمااان

اييييه يا بنتي زمان كانت البنت كي تتخطب ما يشوفهاش باباها من الحياء و الحشمة حتى يديوها و تجي الزيارة اللوله و دوكا هو اللي يرقص معاها في الصالة و هو يركبها في سيارة العروس

زمان كانت البنت في الدار ما تلبسش الشورت و البروتال كانت تلبس لباس مستور و عينيها في الارض و هي تكلم باباها