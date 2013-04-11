حكايات جداتي على زمااان

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nanoche

:: عضو مُتميز ::
إنضم
19 مارس 2013
المشاركات
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واش راكم يا ناس الطيبة ... ان شاء الله تكونو مريحين

حبيت نحكيلكم اليوم على واش دار بيني و بين جداتي اليوم

اليوم حرقت الخدمة ما روحتش خاطرش جداتي جات لعندنا و راني مشتاقة لحكاياتها على ايامات زمان (على فكرة هي راهي قانطة من جيل اليوم ههههه
) حبيت نشارككم حكايات جداتي

قاتلي بكري كنا انوضو مع الصباح نروح نحلب البقرة و نجي نحمص القهوة و ندقها بالمهراس و يا يما على ريحة القهوة كي تكون جديدة و نطيبوها في الغلاية ماشي كيما دوكا و نحط الجفنة ديال الطين و ندير المسمن الله الله بالزبدة ديال البقرة ... الطواجن اللولين ندقدق على عجوزتي و نمدهملها سخونين و مبعد نوجد المايدة ماكانتش الطابلة و نروح انوض الولاد اللي كانو يقراو في الزاوية و ينوض بابا سيدو يغسل وجهه من الما ديال البير و يتنحنح اي يقول احم احم بلا ما يتكلم تكون الصينية واجدة عند رجليه يشرب القهوة و يخرج للخدمة

و هنا قاتلي انا نرفد فراش الولاد و نرش البويتة (ماكانش عندهم vيلا برك بيت يرقدو فيها كاملين و كانت العافية .).. ومبعد نحمص الشعير و نطحنه في الرحى ديال الحجرة و نغربله و نعجن الكسرة (اي كسرة الشعير) و نحطها بجيهة و نروح للبحيرة نجيب البطاطا و الطماطم و الفلفل (على حساب الوقت اللي يكونو فيه) باش نوجد الفطور ماشي كيما دوكا رهجونا بالمواد الكيماوية و كل حاجة ناكلوها ماشي في وقتها ربي يستر قواو غير الامراض كل حاجة تطيب بالزربة كنا ناكلو الفلفل في الصيف و ساير العام ناكلو المرقدة اللي نخدموها في الدار و حتى الطماطم ماشي كيما دوكا مدوزيا بالمواد الحافظة باش تطول المدة و ما تفسدتش و تقصر في عمر البنادم

اييييه يا بنتي زمان كانت البنت كي تتخطب ما يشوفهاش باباها من الحياء و الحشمة
حتى يديوها و تجي الزيارة اللوله و دوكا هو اللي يرقص معاها في الصالة و هو يركبها في سيارة العروس
يا حسراه على حايك المرمة و السواك و الكحل و الحنة اللي كانت تتزين بيهم المرا لراجلها و اليوم ارجع الاب يستحي باش يشوف في بنته
زمان كانت البنت في الدار ما تلبسش الشورت و البروتال كانت تلبس لباس مستور و عينيها في الارض و هي تكلم باباها

حكاية جداتي بزاااف طويلة بصح خلاتني نشيخ معاها و ما حسيتش بروحي حتى لقيت روحي كتبتلكم جرنال اسمحولي على الاطالة
و نتمنى تعجبكم حكاية جداتي اللي مازال ما كملتهاش

 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
بنت الـ25

بنت الـ25

:: عضو شرفي ::
إنضم
12 مارس 2008
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7,143
النقاط
351
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
عجبتني حكاية جداتك
ينقل لمنتدى واش راك تهدر
ولي عودة اكيدة ان شاء الله
 
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أم راضية ~_

:: عضو متألق ::
إنضم
4 جوان 2011
المشاركات
3,063
النقاط
191
السلام عليكم
اكتر ما حزّ في قلبي هي هادي :​
اييييه يا بنتي زمان كانت البنت كي تتخطب ما يشوفهاش باباها من الحياء و الحشمة حتى يديوها و تجي الزيارة اللوله و دوكا هو اللي يرقص معاها في الصالة و هو يركبها في سيارة العروس
زمان كانت البنت في الدار ما تلبسش الشورت و البروتال كانت تلبس لباس مستور و عينيها في الارض و هي تكلم باباها
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قمة انحطاط المستوى
و هادا ما يعنيش اني مع الفجوة الي كانت بين الاب و بنتو في وقت جداتنا و ما يعنيش تانيت اني مع التقهقر و الدصارة الي راهي اليوم
انا مع الاحترام المتبادل بين الاب و بنتو و مع الثقة الي تكون بيناتهم
ربي يصلح الأحوال تبدل كلش​
 
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Selma 30

:: عضو مُشارك ::
إنضم
1 جانفي 2013
المشاركات
105
النقاط
7
ياحسرااااه على حكايات الجدات شحال هايلين
ناس بكري كانو عايشين بالنية والقلب الصافي
صح كانو اميين وجاهلين بامور دينهم
كان عندهم امور مخالفة للشرع والعقل
كيما يقولو فيهم وعليهم
بصح اخلاقهم ماشاء الله
ووقتهم تحس المراة صح انها في امان

ماشي كيما وقتنا
ربي يسترنا ويعافينا

كثريلنا من حكايات جداتك ربي يحفظها ويطول في عمرها
ويحفظ كل الأجداد والأ باء

بورك فيك
 
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nanoche

:: عضو مُتميز ::
إنضم
19 مارس 2013
المشاركات
1,093
النقاط
71
قال yildiz:
السلام عليكم
اكتر ما حزّ في قلبي هي هادي :​

قمة انحطاط المستوى
و هادا ما يعنيش اني مع الفجوة الي كانت بين الاب و بنتو في وقت جداتنا و ما يعنيش تانيت اني مع التقهقر و الدصارة الي راهي اليوم
انا مع الاحترام المتبادل بين الاب و بنتو و مع الثقة الي تكون بيناتهم
ربي يصلح الأحوال تبدل كلش​
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بكري كانت الحشمة و اليوم احنا رايحين للهاوية و هوما مسميينو التقدم
ربي يستر الوقت اللي راهو جاي بزاف صعيب
 
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nanoche

:: عضو مُتميز ::
إنضم
19 مارس 2013
المشاركات
1,093
النقاط
71
قال Selma 30:
ياحسرااااه على حكايات الجدات شحال هايلين
ناس بكري كانو عايشين بالنية والقلب الصافي
صح كانو اميين وجاهلين بامور دينهم
كان عندهم امور مخالفة للشرع والعقل
كيما يقولو فيهم وعليهم
بصح اخلاقهم ماشاء الله
ووقتهم تحس المراة صح انها في امان

ماشي كيما وقتنا
ربي يسترنا ويعافينا

كثريلنا من حكايات جداتك ربي يحفظها ويطول في عمرها
ويحفظ كل الأجداد والأ باء

بورك فيك
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شكرا على المرور اختي
و كيما قالت جداتي النهار اللي راهو يروح خير من اللي يجي

إذا ذهب الحياء ... حل البلاء
 
EL General

EL General

:: عضو شرفي ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
10,435
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351
محل الإقامة
تبسة
اهلا نانوش
عندي انا تاني جدة تضار تحكيلي متسكتش خلاص تقول مفلاشية عليا انا سبيسيال و عندي خاوتي و متحكيش ليهم غير سبيسيال انا
ايا ربي يحفظ لك جداتك من العين سيرتو من العين :d
 
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radia04

:: عضو منتسِب ::
إنضم
9 سبتمبر 2012
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12
النقاط
3
ربي يطول في عمرها .......نقرا في موضوعك ونتبسم :) عجبتني هدي ...... وماكانش عندهم vيلا برك بيت يرقدو فيها كاملين و كانت العافية .
 
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nanoche

:: عضو مُتميز ::
إنضم
19 مارس 2013
المشاركات
1,093
النقاط
71
قال EL General:
اهلا نانوش
عندي انا تاني جدة تضار تحكيلي متسكتش خلاص تقول مفلاشية عليا انا سبيسيال و عندي خاوتي و متحكيش ليهم غير سبيسيال انا
ايا ربي يحفظ لك جداتك من العين سيرتو من العين :d
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ربي يخليك خويا و يحفظلك جداتك حتى انت
ودير في بالك اذا جداتك باقية تحكيلك انت من دون خاوتك فأكييد لقات فيك حاجة اللي ماكاش فيهم
وربما انت تسمعلها و الكبار يحبو دايما اللي يعطيهم و قت و يهتم بواش يحكيو
 
zagane

zagane

:: عضو بارز ::
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ذكر
salam alaycom

bakri khir mn liyoume
rabi yekhali lik jedatek wa ytawal fi 3omrha
 
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nina usma

:: عضو متألق ::
إنضم
25 ديسمبر 2011
المشاركات
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العمر
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9oli ldjadatk yar7am dak lfoum
chaya5tina m3ak wlh
:d​
 
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nanoche

:: عضو مُتميز ::
إنضم
19 مارس 2013
المشاركات
1,093
النقاط
71
قال radia04:
ربي يطول في عمرها .......نقرا في موضوعك ونتبسم :) عجبتني هدي ...... وماكانش عندهم vيلا برك بيت يرقدو فيها كاملين و كانت العافية .
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ايه يا اختي ربي يخليك
جداتي هاذي هي جدات يما من جهة الأم كانو عايشين في حوش و كل واحد عنده بويتة واحدة يلم فيها اولاده
عمرها دوكا قريب 99 سنة و مازالها تشفى على كل شي من ايامات زمان
تشوف مليح ههههه (حادة البصر) و كي تسمع صوت اي واحد تميزه من بين الأصوات انا ديمة نقوللها راكي خير مني :d
ربي يخليها و يزيد يطول في عمرها
 
FATIMA 19

FATIMA 19

:: عضو متألق ::
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حكااااااايات فور
واش نحب كي نبدا نسقسي في نانا وهي تحكيلي
وااااااااو روعة

مرسي
 
بنت الـ25

بنت الـ25

:: عضو شرفي ::
إنضم
12 مارس 2008
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النقاط
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محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
موضوع مميز ننوش
بلاصتو هنا
قائمة المواضيع المميزة لمنتدى واش راك تهدر
كل شي تبدل بين جيل وجيل وولى الفرق بين لبارح وليوم كي لفرق بين السما ولرض
طبعا جداتك وجداتي عاشو في وقت كان الاستعمار ومكانش التكنولوجيا اللي رانا عايشين فيها درك
مي الحشمة والحيا والاحترام هادو امورات ما يتبدلوش ولو طال الزمن
نتأسفو على الوقت لي وصلنا ليه ونتحسرو على وقت جدودنا
ديجا علامات قيام الساعة رانا نشوفو فيها
ربي يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض
قولي آمين

 
N

nanoche

:: عضو مُتميز ::
إنضم
19 مارس 2013
المشاركات
1,093
النقاط
71
قال Mïŋěţţe:
موضوع مميز ننوش
بلاصتو هنا
قائمة المواضيع المميزة لمنتدى واش راك تهدر
كل شي تبدل بين جيل وجيل وولى الفرق بين لبارح وليوم كي لفرق بين السما ولرض
طبعا جداتك وجداتي عاشو في وقت كان الاستعمار ومكانش التكنولوجيا اللي رانا عايشين فيها درك
مي الحشمة والحيا والاحترام هادو امورات ما يتبدلوش ولو طال الزمن
نتأسفو على الوقت لي وصلنا ليه ونتحسرو على وقت جدودنا
ديجا علامات قيام الساعة رانا نشوفو فيها
ربي يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض
قولي آمين

إضغط للتوسيع...
اللهم امين
يا اختي و ربي يستر على الجيل الجاي رانا نشوفو غير في العجب
دي فوا نشوف شي حوايج نبدا نقول يا ربي وين راني
 
توبة توتة

توبة توتة

:: عضو منتسِب ::
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Setif
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حكاية زمان روووووووووووعه
سخفتيني في لبحاير و ايام ريف
كثريلنا من حكايتها
وربي يطول في عمرها يارب
 
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