تفكير بسيط...

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏11 فيفري 2017 على 00:11.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

    لم أتغيب عنكم بعد ؛ وأعود ليلا لأكتب

    لأنني أحتاج أن أحمل قلمي لأرتاح من كل

    شيء يتعبني في النهار ...

    لن تجد الدعم المعنوي الكافي لأن يريحك

    من كل التعب والتفكي

    فالناس تشتغل بعملها فقط ؛ كما تشتغل أنت

    بعملك فقط ..

    كأنني بدأت أفسد كتاباتي بالشكاوي والتدمر

    من الحياة والحزن...

    لا عليكم فبداياتي دائما حزينة وصلب

    الموضوع سيكون جميلا مع هذه الساخرة

    لنضحك قليلا مع هذا الجزائري البطل


    البطل ؟ عفوا كأنني نسيت حرفا ؛ وأي

    حرف ؟ اه إنه حرف الألف بدون رأسه هههه

    يشبه هذا الجزائري الذي ليس له عقل ههه

    البطال ... وجدت الكلمة الصحيحة اخيرا

    شغل التلفاز فشباب يشتكي من البطالة

    لن نتحدث عن السكن فهي قصة اخرى

    العمل ماهو العمل ؟ حسب مفهوم الألف

    بدون رأسه ( أقصد الجزائري ههه) فالعمل

    هو : المكتب هههههه العمل في الادارة


    والبلدية ؛ حيث توجد الملفات والأوراق

    ، حسب علمي توجد ثلاث قطاعات ( الزراعة

    ؛ الصناعة والخدمات) القطاع الثالث اتذكر

    يوم كنت أدرس بالثانوية فمادة الجغرافيا

    يشغل ٧٥% والان ربما أصبح أكثر هههه

    والصناعة والزارعة تبقى ميتة ؟ تحتاج

    إلى شعب صيني يهتم بهما ههههه

    هل تعلم ؟ أن الجزائري يدرس ثلاث سنوات

    في الجامعة حقوق او تسيير واقتصاد ...

    ويخرج للشارع يتكأ على الجدار مع كوب

    قهوة أو سيجارة ليبدأ بتلحين أغنية

    عن "الميزيرية والخدمة مكانش" والنهاية

    دائما يلونها بالأسود المظلم "الحرقة"

    ظلموه وهو مسكين درس ولديه شهادة

    جامعية " مذكرة تخرجه كانت من نسخ

    لصق ههههه" تعب ثلاث سنوات

    في الجامعة وهو يدرس " لثيدي يذخلهم

    ولي كور الدايم ربي يبات يشمس لبرا ههه

    تعب كثيرا وهو يزخرف الطاولات ب

    "ليثريش" لينجح في الامتحان ههههه

    مسكين غش و استراتيجيات حرايمية

    ههههه وفي الأخير العمل "كروسوفور

    وماصو وبائع حلويات " ههههههه

    ساغير اللغة إلى لهجة قليلا .. قالك مكانش

    الخدمة هذي النقطة شافونا لكن ...

    كاينة نقطة خلاف لي هي ... مكانش

    قراية وقرايين صح ... باغي تخدم مهندس

    يا ودي واش من مهندس ؛ شكون يعزم

    عليك فمشروع كبير يااو رانا نجيبوا

    مهندسين من برا تاعنا منعرف يقراو

    ويلبسوا فوق راسهم دلاعة وخلاص هههه

    واش تاني قريت صحافة اه يااا

    متعرف تنطق العربية وتقرا من الورقة

    اصلا متحبهاش الصحافة قريتها بالشبعة

    هههههههه ؛ واش عندنا تان ؛ لي قرا

    محاسبة اه مزال مافاهمش واش قرا

    ههههه نسا على القوانين كان يحفظ

    برك هههههه مالا واش يديروا بيك

    تذخل امتحان متنجحش ماش ظلموك

    انت ظلمت روحك

    باللغة العربية أختم كلامي ٱفضل

    كثير ممن درسوا جيدا ولازالوا يتعبون

    وجدوا مناصبهم لأنهم يستحقونها

    فلا تتحدث يا أخي و أختي

    عن الوساطة "المعريفة" ؛ لا يهمك

    من أخذ منصبا ليس من حقه

    ولكن انظر إلى نفسك إن كنت تستحق

    ذلك المنصب بمستواك ذاك ؛

    وربما أنت تظلم نفسك لأنك تستحق

    ما هو أفضل ؛ فإن حققت مستوى

    جيد وتعبت لأجل الحصول على الافضل

    لك ستتحصل عليه بإذن الله

    فالله لا يطلم احدا ولكن انفسكم تظلمون

    انت تظلم نفسك اعمل تجد الله

    معك يعينك على تحقيق ما تريده

    لا تقف عند نقطة " دراسة بعدها عمل"

    لا تستطيع ان تواصل الى ابعد

    من ذلك لتحقق الافضل لك وتسعد

    بنفسك العظيمة وتخرجها الى النور

    وتنجح جيدا في حياتك

    فليس النجاح هوضمان منصب عمل

    لا ابدا هو ابعد من ذلك

    لكم الحرية وهذا مجرد رأي أحبتي


    "فاطمة" ^^ س
     
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    الصحافية الساخرة, ‏11 فيفري 2017 على 00:11
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    ههههههههههههه ياااااااااااا مجرمة
    و انا ايضا بطل و بطل كبيييييييييييييير
    طبعا أضيفي الحرف الناقص و احصلي على الجائزة ههههههههههههه
    أخبرك شيئا أخبرك شيئا منذ 1999 و انا اقدم ملفات توظيف و لم احصل على وظيفة رايح تقولي هذا واش حاب يخدم
    أنا اريد ان اكون مدير لسوناطراك او وزير هههههههههههههه
    و الله حاب نخدم عساس او عامل مهني او عامل نظافة بس
    لكن لا جديد لحد الساعة
     
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    الامين محمد, ‏11 فيفري 2017 على 09:54
    #2
  3. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    ههههههههههههه اه راحت عليكالفرصة لي عطاهالك المحامي "البرلماني النزيه" :LOL:
    تستحق ما هو افضل سترى باذن الله ما تعبت لاجله سيتحقق لك
    دع كل شيء لله
    وربي يرزقك بعمل ان شاء الله
     
    الصحافية الساخرة, ‏11 فيفري 2017 على 18:32
    #3
  4. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    مجنونه فاطمه في انطلاقتها
    لو كنت مسئولا لحققت رغباتها كي اضمن سكوتها
    هههههههههه
     
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    aljentel, ‏11 فيفري 2017 على 18:50
    #4
  5. Mustapha Bita

    Mustapha Bita :: عضو مُتميز ::

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    انا اسف هده نظرية خاطئة
    الدي درس وانهى دراسته سواء يستحق دالك المنصب اولا..ولاكن يحق له اخد فرصة لاثبات جدارته
    (مع المراقبة طبعا كي يكون كل شيء بالعدل)وان لم يثبت يعطوه منصب اقل (على الاقل يعمل لكي يعيش)
    والدي لم يدرس ايضا له الحق في العيش والعمل بالمنصب الدي يعرفه)
    كل شخص مهما كان حجمه مهما كان فكره (يوجد شيء يجيده)
    الدي ليس لديه رجلين لديه يدين والدي ليس لديه يدين له لسان وعينين..بمقدارهم النفع باي طريقة.
    والدي ليس له اي شيء من هدا..فالدولة تضع قانون لاخد من كل شخص باستطاعته الكسب, نصيب ليعيش الكفيف والمعوز والعاجز الخ...
     
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    Mustapha Bita, ‏11 فيفري 2017 على 19:01
    #5
  6. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    هههههههههههههههههههه :LOL: لا اظنني قد اسكت ههههه
     
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    الصحافية الساخرة, ‏11 فيفري 2017 على 19:01
    #6
  7. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    هذه ليست بنظرية
    واقع اتحدث ورايي قد يحتمل الخطئ
    ذكرت في الاخير ان هناك من يستحق الافضل لو اجتهد فلم نتسرع لنحصل على القليل ونبكي اخيرا
    انا بحسب رايي الفرصة نحن من نخلقها وليست تاتينا هكذا
    هل تستطيع ان تشغل معك مثلا في شركتك (نفرض) سكريثيرة درست عامين في المعهد مثلا ؟ اكيد ستبحث عن غيرها
    هذا مثال بسيط
     
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    الصحافية الساخرة, ‏11 فيفري 2017 على 19:09
    #7
  8. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    مع الاسف حتى اذا حاولنا ان نغض البصر عن المعريفة فإننا نتألم ، حتى الله حرم هذا التصرف
    و بالنسبة لمن يستحقون المنصب ف75٪ لا علاقة لهم بالمنصب ، و ال25٪ المتبقية بالاجتهاد و التفوق يعني ممنوع الاقتراب منهم حتى لا يكشف المستور و يفصح الامر . حتى من هم في المنصب يستخدمون الحيلة و المعريفة للترقية مرة اخرى لانهم تعودوا على الطريق الوسخ .
    اما الطيب ينتظر و ينتظر طول العمر .. حتى يصل الى سن التقاعد فيحال بكل بساطة الى التقاعد دون عمل
    ربي يصلح احوالنا
     
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    ميلينا, ‏11 فيفري 2017 على 19:21
    #8
  9. Mustapha Bita

    Mustapha Bita :: عضو مُتميز ::

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    ادا كيف اخلق فرصة بدون اخد اي فرصة
    اعطيني مثال مثلا
     
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    Mustapha Bita, ‏11 فيفري 2017 على 19:21
    #9
  10. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    حسن بسيطة اخي
    كمن يدرس 3 سنوات في الجامعة الا تستطيع ان تواصل لابعد وتجتهد اكثر , مثلا من يدرس حقوق 3 سنوات تتخرج اها ماذا تنتظر ان تجد عملا العمل الوحيد لك هو "لانام" ههه هذه ليست دراسة ابدا تستطيع فعل ما هو اكثر وان تفكر كيف تفعل كل شيء جيد لا تفكر بالعمل وانت تدرس فكر ان تحقق ما سيمنحك كل ما تريده العمل و قيمتك في الحياة
    كمن يدرس بالجامعة ادب عربي تتخرج وتبقى في البيت لم لا تفكر ان تعيد امتحان البكالوريا وتتحصل عليها بمعدل يسمح لك بذخول المدرسة العليا ستتخرج لتدرس لكن لا تتوقف لتكون استاذا فقط الا تطمح لاكثر اطمح اكثر لتصل ابعد وياتي بعدك اخر ياخذ مكانك ليطمح اكثر وهكذا لكن استاذ يبقى استاذ والباقي ينتظر ان يبرسم كم من استاذ قد ترسم ؟ كثييرون
     
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    الصحافية الساخرة, ‏11 فيفري 2017 على 19:54
    #10
  11. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    اللهم امين
    يا اختي مثلا اضرب لك مثالا في الاستاذ يتخرجون كااارثة , استاذ رياضيات لا يعرف ان يرسم دالة كاارثة كيف سيدرس ااه تسما يحفظ الدرس ويجي يلقي الدرس بلا فهامة والتلاميذ كي يسقسيوا لا ميجاوبش لازم يسقسي الاساتذة كيفاه يفهموا التلاميذ بدون شرح والاستاذ لازم يبسط للتلاميذ حتى يفهموا ولكن يلقي الدرس كما حفظه
    متقدرش تقري وحاب دراهم برك متقوليش من حقي نخدم لالالا
    مشكورة على مرورك اخية :)
     
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    الصحافية الساخرة, ‏11 فيفري 2017 على 20:03
    #11
  12. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    ذكرتيني في حديثك عن الاستاذ ، لما كنا في القسم النهائي تخصص رياضيات كان فرع صعب جدا و الاستاذ كان راح يجيه المفتش للترسيم ، طلع واحد من التلاميذ المتفوقين للمصطبة و اعطاه دالة يحلها امامنا ، و الاستاذ يعرض عليه الحل كي كمل قال له اشفا عليها مليح باش غدوا كي يجي المفتش نطلعك و تكتبها عندك تعود تغلط يعني باش الاستاذ يبين مستواه ، و احنا كنا نية و عاقلين و خوافين ، يعطي الصحة للتلاميذ نتاع اليوم ، يعرفوا حقهم و يجيبوه ، بقينا صم بكم عمي حتان جا المفتش و ترسم الاستاذ بالغش كيعاد التلميذ ماكانش يعرف يحل الدالة . ولاد اليوم صراحة واعر الحال يلعب عليهم الواحد و يعقبها معاهم . حاجة مليحة باش ينقص الغش و يؤدي الاستاذ دوره كامل . علابالي كاين اساتذة كرام راح يزعفوا بصح هذي حقيقة لازم يتقبلوها ، و مانيش قاصدتهم كامل ، كاين اساتذة يخدموا بضمير ما شاء الله
     
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    ميلينا, ‏11 فيفري 2017 على 20:14
    #12
  13. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    ههههههههههههه للاسف ويقولك جيل ما قاريش
     
    الصحافية الساخرة, ‏16 فيفري 2017 على 21:20
    #13