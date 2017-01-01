تفكير بسيط...

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لم أتغيب عنكم بعد ؛ وأعود ليلا لأكتب لأنني أحتاج أن أحمل قلمي لأرتاح من كل شيء يتعبني في النهار ... لن تجد الدعم المعنوي الكافي لأن يريحك من كل التعب والتفكي فالناس تشتغل بعملها فقط ؛ كما تشتغل أنت بعملك فقط .. كأنني بدأت أفسد كتاباتي بالشكاوي والتدمر من الحياة والحزن... لا عليكم فبداياتي دائما حزينة وصلب الموضوع سيكون جميلا مع هذه الساخرة لنضحك قليلا مع هذا الجزائري البطل البطل ؟ عفوا كأنني نسيت حرفا ؛ وأي حرف ؟ اه إنه حرف الألف بدون رأسه هههه يشبه هذا الجزائري الذي ليس له عقل ههه البطال ... وجدت الكلمة الصحيحة اخيرا شغل التلفاز فشباب يشتكي من البطالة لن نتحدث عن السكن فهي قصة اخرى العمل ماهو العمل ؟ حسب مفهوم الألف بدون رأسه ( أقصد الجزائري ههه) فالعمل هو : المكتب هههههه العمل في الادارة والبلدية ؛ حيث توجد الملفات والأوراق ، حسب علمي توجد ثلاث قطاعات ( الزراعة ؛ الصناعة والخدمات) القطاع الثالث اتذكر يوم كنت أدرس بالثانوية فمادة الجغرافيا يشغل ٧٥% والان ربما أصبح أكثر هههه والصناعة والزارعة تبقى ميتة ؟ تحتاج إلى شعب صيني يهتم بهما ههههه هل تعلم ؟ أن الجزائري يدرس ثلاث سنوات في الجامعة حقوق او تسيير واقتصاد ... ويخرج للشارع يتكأ على الجدار مع كوب قهوة أو سيجارة ليبدأ بتلحين أغنية عن "الميزيرية والخدمة مكانش" والنهاية دائما يلونها بالأسود المظلم "الحرقة" ظلموه وهو مسكين درس ولديه شهادة جامعية " مذكرة تخرجه كانت من نسخ لصق ههههه" تعب ثلاث سنوات في الجامعة وهو يدرس " لثيدي يذخلهم ولي كور الدايم ربي يبات يشمس لبرا ههه تعب كثيرا وهو يزخرف الطاولات ب "ليثريش" لينجح في الامتحان ههههه مسكين غش و استراتيجيات حرايمية ههههه وفي الأخير العمل "كروسوفور وماصو وبائع حلويات " ههههههه ساغير اللغة إلى لهجة قليلا .. قالك مكانش الخدمة هذي النقطة شافونا لكن ... كاينة نقطة خلاف لي هي ... مكانش قراية وقرايين صح ... باغي تخدم مهندس يا ودي واش من مهندس ؛ شكون يعزم عليك فمشروع كبير يااو رانا نجيبوا مهندسين من برا تاعنا منعرف يقراو ويلبسوا فوق راسهم دلاعة وخلاص هههه واش تاني قريت صحافة اه يااا متعرف تنطق العربية وتقرا من الورقة اصلا متحبهاش الصحافة قريتها بالشبعة هههههههه ؛ واش عندنا تان ؛ لي قرا محاسبة اه مزال مافاهمش واش قرا ههههه نسا على القوانين كان يحفظ برك هههههه مالا واش يديروا بيك تذخل امتحان متنجحش ماش ظلموك انت ظلمت روحك باللغة العربية أختم كلامي ٱفضل كثير ممن درسوا جيدا ولازالوا يتعبون وجدوا مناصبهم لأنهم يستحقونها فلا تتحدث يا أخي و أختي عن الوساطة "المعريفة" ؛ لا يهمك من أخذ منصبا ليس من حقه ولكن انظر إلى نفسك إن كنت تستحق ذلك المنصب بمستواك ذاك ؛ وربما أنت تظلم نفسك لأنك تستحق ما هو أفضل ؛ فإن حققت مستوى جيد وتعبت لأجل الحصول على الافضل لك ستتحصل عليه بإذن الله فالله لا يطلم احدا ولكن انفسكم تظلمون انت تظلم نفسك اعمل تجد الله معك يعينك على تحقيق ما تريده لا تقف عند نقطة " دراسة بعدها عمل" لا تستطيع ان تواصل الى ابعد من ذلك لتحقق الافضل لك وتسعد بنفسك العظيمة وتخرجها الى النور وتنجح جيدا في حياتك فليس النجاح هوضمان منصب عمل لا ابدا هو ابعد من ذلك لكم الحرية وهذا مجرد رأي أحبتي "فاطمة" ^^ س