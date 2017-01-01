تفكير بسيط...

ذكرتيني في حديثك عن الاستاذ ، لما كنا في القسم النهائي تخصص رياضيات كان فرع صعب جدا و الاستاذ كان راح يجيه المفتش للترسيم ، طلع واحد من التلاميذ المتفوقين للمصطبة و اعطاه دالة يحلها امامنا ، و الاستاذ يعرض عليه الحل كي كمل قال له اشفا عليها مليح باش غدوا كي يجي المفتش نطلعك و تكتبها عندك تعود تغلط يعني باش الاستاذ يبين مستواه ، و احنا كنا نية و عاقلين و خوافين ، يعطي الصحة للتلاميذ نتاع اليوم ، يعرفوا حقهم و يجيبوه ، بقينا صم بكم عمي حتان جا المفتش و ترسم الاستاذ بالغش كيعاد التلميذ ماكانش يعرف يحل الدالة . ولاد اليوم صراحة واعر الحال يلعب عليهم الواحد و يعقبها معاهم . حاجة مليحة باش ينقص الغش و يؤدي الاستاذ دوره كامل . علابالي كاين اساتذة كرام راح يزعفوا بصح هذي حقيقة لازم يتقبلوها ، و مانيش قاصدتهم كامل ، كاين اساتذة يخدموا بضمير ما شاء الله

إضغط للتوسيع...