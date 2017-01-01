السلام عليكم اليوم نحكي على مشركين الفم علاه العنوان هذا نقلكم يا جماعة الخير انو تقلقت من واحد السوجي لما نشوف ليزامي نتاعي فالفايس من دول اخرى واش يتشرو نشوق الفرق فالتربية وفالحضارة يعني مهما كانو مساوئ بناتهم او بلادهم يعرفو واش يكتبو ويهدرو حنا شبابنا ما نعرف لمن يضربو فالشيتة ويسبو فينا وفالبلاد وليدي اذا تمعني للسورية السورية تحوس على عصام وابو شهاب ما تديكش انت تنوض على 12 وتستنى ماما تمدلك المصروف اذا تمعني للقاورية نقولك القاورية نهار يفوح لحمك ترميك للبلاد وتزيد تغسل الماعن والمعاير على جال ورقى يسموها الاقامة وتتسمى دايما البراني ولو تجيب معاها 10 اولاد جاتكم حملة نديها شيشانية حافظة ال 60 وما تديش الصداق صداقها مصحف منك بصح يا االشيخ السديس وانت الجامع ما تعرفوش وين جاي روح يا ماما للجامع صليلك ركعتين اذا عرفت القبلة وين وارواح العبها علينا مجاهد الاسلام منكم بصح والا تتمسخرو تكملو البنات تحشو فيهم ارض جو على واش على جال اللي ما يلحقش للعنب يقول قارس ما تخدموش المرا تخدم تقولو لقيتو الحرية يا سيدي الحرية عندكم من بكري واش درتو تحبو ما تقراوش وتخدمو فالبيروات والمرا تخدم اي شي مهم حلال وتجيب شهرية وتحس عيب تقول ليماها او باباها خصني مصر وف مع انو المرا ملزومة من اهلها ونتوما وجهكم صحيح تدوهم وتزيدو تحلو فمكم وخلي وخلي ومن بعد تروحو ببلا حشمة وتعايرو فالبلاد والناس تتفرج عارفين كل بلاد فيها وعليها وحنا رانا خير من بزاف بلدان الحمد لله الجوع ولا الحرب ونتوما نهار كامل تحشو فيها يا سيدي روحو شكون يربط فيكم تهنيا منكم انا قلقوني السب فالفايس علينا وعلى البلاد روحو بالناقص منكم انا نقول اللي ما فيه الخير في ناسو وبلادو ما نستناوش منو الخير وتفكر اللي تعاير فيها اختك ومرتك وبنتك والبلاد هذي زدت وكبرت فيها فيها حومتك وصحابك واهلك ارضك وين تروح ميت يجيبوك ليها لو جيت انا دزاير ما نقبلكمش ندفنو وين رحتو ارضي ماشي مليحة ما تستاهلش تندفنو فيها شكرا ولكم التعليق