مشركين الفم

السلام عليكم

آه واش من موصيبة طاحت عليك ههههههههههه





السلام عليكم

اهلا وسهلا السكر المحروق واش راه عمو ربراب

الحمد لله ماجبدتينيش ليوم هههه



هذا كامل ما نيش عليك وانا على من راني نمعني من الصباح ههههه



سكر سيفيتال مليح للقهوى مع الصباح خخخخ هذي بيبليسيتي مدفوعة الأجر برك ماتتقلقيش هههههههه



واش من سكر محروق مليح للقهوة قولي اه الحبة تقول نرفدها ونديرها مرايا تقول زجاج اسمع قول لعمك يسقم السكر ويرحيه مليح يبركانا من اللعب راه كبير يا واسمك





كيما قلتي يلالة عندهم الحق يعايرو

على كل حال انا جامي كومنتيت ولا كتبت فالفايس غير هنا فاللمة يرك ههه

ايه انتم لي يجو يخطبوها تولي تتشرك تقول كساندرا



اواه ما طيحش بينا واسمك كاساندرا كانت غجرية عايشة فالخلا واحنا عندنا ديرانا واش من كساندرا اللي مازالك تهدر عليها راهي عجوزة واصلا عينيها برك ذاك الوقت ودارت بين الخاوة فواش عجباتك والا واقيل جداها دوريندا السحارة لو جات تنفع لو شافتلها زهرها هههه



عندنا الحق نطمعو فالسوريين على كل حال ماشي معني معاهم انا ههههههه



قولي برك يا خويا اذا السوريات يقبلو بيكم احمدو ربي غير حنا قابلين بيكم





أنا ألمانية الشعر لصفر والعنين خضور نيهاهاهاهاهاه في خاطر خويا



مالك والله ما حبة نبكيك فالليل وندي دعاويك المانية شوف اسيدي ايس ليبيديش تديك ياو تقعد فدلس يا واسمك وهاو وجهي اذا داتك المانية هههه أنا ألمانية الشعر لصفر والعنين خضور نيهاهاهاهاهاه في خاطر خويا @hakim story

لا انت ولا حكيم ياو تدوها غير منا وطيط طيط ونسمعو الكورتاج رايح للدوار يجيب بنت الاصل قالو المانية احلمو معليش ياخي باطل



ايه وحتى نتوما عدتو تحلبو غير السوريين شفناكم فالفايس



يؤبر قلبي ويؤبشني ..... احنا درنالكم الطيحة حبيتو الميقريات دخل مهند وطيحكم فالارض ايا دزيرية خمت نوونوو سعر صفر وعين خضورا فيه الشك

راحو شافو ابو شهاب وعصام وهات يا غرام فالسوريين وزاد ربي يحبنا قالنا ما تشقاو ما تروحو ليهم نجيبهملكم هنا اللي ما تزوجت تشلل عينيها هههه موتو بالغيرة محسادين



ولا نص لبنات ولاو تاع مادة ماشي كامل بصح انا مانهدرش عليهم خخخخ





مشكلتكم نفسية من بكري الراجل لما يكون فاشل يقول للمرا انت مادية ياو هذي سبة قديمة نتوما ابسط حقوقنا ما تقدروش عليها حابين المرا باطل لا صداق ولا عرس ولا جهاز هذيك خويا فالهند واماكنش المرا لا مادية ولا شي اذا انت الراجل تغسل شعرك بالاومو انا واش دخلني فيك انا نغسل بالغالي ربي يسهل هنا واش دخل المادية فالوسط اذا ربي مدلي حقي المهر حبيت نتزوج بيك باطل الباطل يبطل لانو اول ما المرا تتزوج اهل الراجل يتساتفو تقول شمع المولود يوقمو واش جابت ويببداو بالمعاير ما يعايروش رواحهم اللي مدو زوج دورو يحساببو دراهمهم جوهر نديروه فالقطن يخمر ياخي حالة



وتانيت مكاش منها هذيك نسناو يمانا تمدنا الدراهم تقريبا غير الأنانيش لي مايخدموش

ولا أنت راكي تهدري عليهم حنا ماشي منهم ههههه



بركانا الراجل كامل يطمع في يماه متزوج ويدي منها خولنا من التبهليل قالو الانانيش ونتوما علاه تكبرو ياك تظلو صغار



انا يما راهي تديلي ضرك سورتو مع لعراس كي يقربو حتى وليت نكره لي يعرس ههههه

ماشي غيرة ولا هههه خاطرش الكادو انا نشريه واع واع واع

راني خايف نهار ندير العرس يجيبولي غير سارفيس تاع الماء ههههه

ندورها قديلية ولا إيفري ههههه



اعرضني نجيبلك سيرقيس مي نتاع فخار هههههه

خخخخخ على كل حال خرجت على الموضوع تاعك طوووووول هههههه

شكرا ختي ليلوشة على هذا الزعاف الطفيف لي خرجتيه فينا ههههههه

سلام