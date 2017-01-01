مشركين الفم

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة ليليا مرام, ‏25 فيفري 2017 على 21:11.

  1. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
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    السلام عليكم
    اليوم نحكي على مشركين الفم
    علاه العنوان هذا نقلكم يا جماعة الخير انو تقلقت من واحد السوجي
    لما نشوف ليزامي نتاعي فالفايس من دول اخرى واش يتشرو نشوق الفرق فالتربية وفالحضارة
    يعني مهما كانو مساوئ بناتهم او بلادهم يعرفو واش يكتبو ويهدرو
    حنا شبابنا ما نعرف لمن يضربو فالشيتة ويسبو فينا وفالبلاد وليدي اذا تمعني للسورية السورية تحوس على عصام وابو شهاب ما تديكش انت تنوض على 12 وتستنى ماما تمدلك المصروف
    اذا تمعني للقاورية نقولك القاورية نهار يفوح لحمك ترميك للبلاد وتزيد تغسل الماعن والمعاير على جال ورقى يسموها الاقامة وتتسمى دايما البراني ولو تجيب معاها 10 اولاد
    جاتكم حملة نديها شيشانية حافظة ال 60 وما تديش الصداق صداقها مصحف منك بصح يا االشيخ السديس وانت الجامع ما تعرفوش وين جاي روح يا ماما للجامع صليلك ركعتين اذا عرفت القبلة وين وارواح العبها علينا مجاهد الاسلام منكم بصح والا تتمسخرو
    تكملو البنات تحشو فيهم ارض جو على واش على جال اللي ما يلحقش للعنب يقول قارس ما تخدموش المرا تخدم تقولو لقيتو الحرية يا سيدي الحرية عندكم من بكري واش درتو تحبو ما تقراوش وتخدمو فالبيروات والمرا تخدم اي شي مهم حلال وتجيب شهرية وتحس عيب تقول ليماها او باباها خصني مصر وف مع انو المرا ملزومة من اهلها ونتوما وجهكم صحيح تدوهم وتزيدو تحلو فمكم
    وخلي وخلي ومن بعد تروحو ببلا حشمة وتعايرو فالبلاد والناس تتفرج عارفين كل بلاد فيها وعليها وحنا رانا خير من بزاف بلدان الحمد لله الجوع ولا الحرب ونتوما نهار كامل تحشو فيها يا سيدي روحو شكون يربط فيكم تهنيا منكم
    انا قلقوني السب فالفايس علينا وعلى البلاد روحو بالناقص منكم
    انا نقول اللي ما فيه الخير في ناسو وبلادو ما نستناوش منو الخير
    وتفكر اللي تعاير فيها اختك ومرتك وبنتك والبلاد هذي زدت وكبرت فيها فيها حومتك وصحابك واهلك ارضك وين تروح ميت يجيبوك ليها لو جيت انا دزاير ما نقبلكمش ندفنو وين رحتو ارضي ماشي مليحة ما تستاهلش تندفنو فيها
    شكرا ولكم التعليق
     
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    ليليا مرام, ‏25 فيفري 2017 على 21:11
    #1
  2. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
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    السلام عليكم
    آه واش من موصيبة طاحت عليك ههههههههههه
    الحمد لله ماجبدتينيش ليوم هههه
    سكر سيفيتال مليح للقهوى مع الصباح خخخخ هذي بيبليسيتي مدفوعة الأجر برك ماتتقلقيش هههههههه
    كيما قلتي يلالة عندهم الحق يعايرو
    على كل حال انا جامي كومنتيت ولا كتبت فالفايس غير هنا فاللمة يرك ههه
    ايه انتم لي يجو يخطبوها تولي تتشرك تقول كساندرا
    عندنا الحق نطمعو فالسوريين على كل حال ماشي معني معاهم انا ههههههه
    أنا ألمانية الشعر لصفر والعنين خضور نيهاهاهاهاهاه في خاطر خويا @hakim story
    ايه وحتى نتوما عدتو تحلبو غير السوريين شفناكم فالفايس
    ولا نص لبنات ولاو تاع مادة ماشي كامل بصح انا مانهدرش عليهم خخخخ
    وتانيت مكاش منها هذيك نسناو يمانا تمدنا الدراهم تقريبا غير الأنانيش لي مايخدموش
    ولا أنت راكي تهدري عليهم حنا ماشي منهم ههههه
    انا يما راهي تديلي ضرك سورتو مع لعراس كي يقربو حتى وليت نكره لي يعرس ههههه
    ماشي غيرة ولا هههه خاطرش الكادو انا نشريه واع واع واع
    راني خايف نهار ندير العرس يجيبولي غير سارفيس تاع الماء ههههه
    ندورها قديلية ولا إيفري ههههه
    خخخخخ على كل حال خرجت على الموضوع تاعك طوووووول هههههه
    شكرا ختي ليلوشة على هذا الزعاف الطفيف لي خرجتيه فينا ههههههه
    سلام
     
    Skor m@k, ‏25 فيفري 2017 على 22:08
    #2
  3. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    يا الكحلوشة راني عامل سن ثوم تحت لساني
    ما نقدرش نكتب دوكا غدوة نرجع ليك
    بلا ما ننسى راهي لطونسيو طالعالك سن ثوم تحت اللسام مليحة
    هاذ الدوا خبرتني بيه واحدة من زيمبابوي هههههههههههههه
    غدوة نرجع لميضوعك سلااااام يا الكحلوشة
     
    ليليا مرام معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏25 فيفري 2017 على 22:22
    #3
  4. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    ما خرجت ما والو راك هدرت طكل شي سلامتك ايه فرغت زعافي طلعو السكر
     
    ليليا مرام, ‏25 فيفري 2017 على 22:22
    #4
  5. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
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    السلام عليكم
    تعجبني كي طبق كل شي نقولولك هههههه
    ايه مليح اتكا وشوي واوزنها اذا هبطت ارواح نطلعهالك ههههه
    راني نستناك خويا الابيض الروجي هههه
     
    ليليا مرام, ‏25 فيفري 2017 على 22:23
    #5