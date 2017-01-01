لي كومنتار تاعكوم.. تبين مستواكم

السلام عليكم ورحمة الله

๑♡♡●●

المهم كامل نعرفو بلي القلب كيما يكون معمر مانعرف مين تبداالمهم كامل نعرفو بلي الانترنت قربت الشعوب لبعضاها خاصة العربية

بحيث المغاربة ولاو يعرفو الثقافات تاع تونس وتوانسا يعرفو ثقافتنا ونحن كذلك وهكذا.... و اليوتيوب راه منتشر كثيرا كاين لي يهتم بالفكاهة وكاين بالطبخ وكاين بالتجميل وغيرها..

بما أني جزائرية راح نحكي على لي كومنتار تاع الجزايريين فقط..



والله

ماني فاهمة والو...

يعني كلام فاحش كي تجي تقرا تحب تفهم آراء الناس في ذاك الشيئ مثلا... تلقا الكوارث وحتى من أسماء نساء....

-إلا من رحم الله-

واش هذا المستوى لي رانا فيه؟؟ يعني هاذ الأمور لي لازم تستغلها في طاعة ربي أو تفيد أو تستفيد... واللهواللهماني فاهمةوالو...يعني كلام فاحش كي تجي تقرا تحب تفهم آراء الناس في ذاك الشيئ مثلا... تلقا الكوارث وحتى من أسماء نساء....-إلا من رحم الله-واش هذا المستوى لي رانا فيه؟؟ يعني هاذ الأمور لي لازم تستغلها في طاعة ربي أو تفيد أو تستفيد...

أنت بكل بساطة تكتب كلام فاحش يقال في الشوارع... لأنو بكل بساطة راك تقول .. اييه نكتب واش نحب وين رايحين يعرفوني.. هذا يعني أول مرة في حياتك تقدر تعبر عن مستواك وأنت متخبي علاخاطر الله غالب عليك ضعيف الشخصية +خواف هاذي وحدة.. وماتخافش ربي سبحانو علا خاطر لي يخاف ربي يخافو في السر والعلانية ماشي في العلانية برك + راح تتحاسب بلا شك وراك ماخليتش صدقة جارية.. راك خليت مصيبة جارية راح تموت وكل واحد يقرا كلامك الفاحش ويتعلمو راح تدي ذنوب وأوزار مع أوزارهم... + يجي نهار لي بنتك أو ابنك لي راح يقرا ذاك الكلام ... والنتيجة ..ذرية طالحة..

هاذ الكلام لي موجه لموالفين يكتبو الكلام الزايد ولي خاطيهم خاطيهم..



نروحو للفئة الثانية.. منين تقرا تلقا عبارة (ادعولي دعوة 40 واحد غريب مستجابة ) ياناس مين جبتو هاذ الكلام يعني ماراهو حديث ولا قرآن علاه شاعت هكذا.. وتلقا الناس ترجع وتدعي من قلبها.. اسمحولي الدعاء وطلب الدعاء ماشي هكذا وتاع 40 غريب مستجابة ماكانش منها.. اتوضى وصلي ركعتين ودعي الله في السجود افضل بكثير...

