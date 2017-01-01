لي كومنتار تاعكوم.. تبين مستواكم

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة دعاء الجنات, ‏12 جويلية 2017 على 23:31.

  1. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
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    السلام عليكم ورحمة الله
    ๑♡♡●●
    القلب كيما يكون معمر مانعرف مين تبدا :unsure: المهم كامل نعرفو بلي الانترنت قربت الشعوب لبعضاها خاصة العربية
    بحيث المغاربة ولاو يعرفو الثقافات تاع تونس وتوانسا يعرفو ثقافتنا ونحن كذلك وهكذا.... و    اليوتيوب راه منتشر كثيرا كاين لي يهتم بالفكاهة وكاين بالطبخ وكاين بالتجميل وغيرها..
    بما أني جزائرية راح نحكي على     لي كومنتار تاع الجزايريين فقط..
    والله
    والله
    ماني فاهمة:unsure: والو...
    يعني كلام فاحش كي تجي تقرا تحب تفهم آراء الناس في ذاك الشيئ مثلا... تلقا الكوارث وحتى من أسماء نساء....
    -إلا من رحم الله-
    واش هذا المستوى لي رانا فيه؟؟ يعني هاذ الأمور لي لازم تستغلها في طاعة ربي أو تفيد أو تستفيد...
    أنت بكل بساطة تكتب كلام فاحش يقال في الشوارع... لأنو بكل بساطة راك تقول اييه نكتب واش نحب وين رايحين يعرفوني(n).. هذا يعني أول مرة في حياتك تقدر تعبر عن مستواك وأنت متخبي علاخاطر الله غالب عليك ضعيف الشخصية +خواف هاذي وحدة.. وماتخافش ربي سبحانو علا خاطر لي يخاف ربي يخافو في السر والعلانية ماشي في العلانية برك + راح تتحاسب بلا شك وراك ماخليتش صدقة جارية.. راك خليت مصيبة جارية راح تموت وكل واحد يقرا كلامك الفاحش ويتعلمو راح تدي ذنوب وأوزار مع أوزارهم... + يجي نهار لي بنتك أو ابنك لي راح يقرا ذاك الكلام ... والنتيجة ..ذرية طالحة..
    هاذ الكلام لي موجه لموالفين يكتبو الكلام الزايد ولي خاطيهم خاطيهم..

    نروحو للفئة الثانية.. منين تقرا تلقا عبارة (ادعولي دعوة 40 واحد غريب مستجابة ) ياناس مين جبتو هاذ الكلام يعني ماراهو حديث ولا قرآن علاه شاعت هكذا.. وتلقا الناس ترجع وتدعي من قلبها.. اسمحولي الدعاء وطلب الدعاء ماشي هكذا وتاع 40 غريب مستجابة ماكانش منها.. اتوضى وصلي ركعتين ودعي الله في السجود افضل بكثير...

    المهم لازم نعرفو بلي كل حاجة راح نتحاسبو عليها وخلي مانحكوش على الفايس بوك وانتحال الشخصية واحد عادي يلعبها طبيب أو مسئول.. كل هاذ الشيئ زيادة في الذنوب.. الله يهدينا


     
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    دعاء الجنات, ‏12 جويلية 2017 على 23:31
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    تم الاعتماد اختي و نعتذر عن التأخير
    فعلا و الله شي يدوخ في بلاد كيما بلادنا معروفة بالنيف و الرجولية
    تجد تعليقات عن امور تخدش الحياء و الحشمة
    و صور كارثة و الله عيب و عيب كبير
    قبل فترة شفت صورة نتاع واحد الشاب و كان معاها تعاليق منه و من اصحابه
    و كلام قبيح دخلت و رديت و كان ماهوش عارف اسمي لاني مغيره عن اسمي في الواقع
    قلت ليه تخيل يا ولدي يدخل باباك و يشوف هاذ الصور و هاذ الكلام عيب عليك راك راجل
    الحمد لله بعد مدة شفته غلق الصفحة بالكامل
     
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    الامين محمد, ‏13 جويلية 2017 على 21:14
    #2
  3. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
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    والله كارثة يا اخي تدخل فيديوهات محترمة تاع ثقافة أو دراسة. لكن للأسف راح نولو ماندخلو مانتعلمو نبقاو أغبياء ربما أحسن. بارك الله فيك على الاعتماد والمرور.
     
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    دعاء الجنات, ‏13 جويلية 2017 على 21:17
    #3
  4. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم ورحمن الله تعالى وبركاته
    بارك الله فيكي وجزاكي كل خير وجعل كل حرف خطته يمناكي في موازين حسناتكي ان شاء الله تعالى يارب
    سلمت يمناكي غاليتي
    لهدا كل ما ارى فيديو فاليوتوب لا انظر ابدا للتعليقات لكي لا يؤلمني قلبي ولا يتبخر عقلي
    انظر للفيديو واخرج دون تعليق
    ادا كان امرا جيدا ادعو لصاحبه ،امرا سيءا ادعو له بالهداية وفقط
    نسال الله ان لا نكون منهم وان كنا منهم عن قصد او عن غير قصد فنسال الله الهداية والثبات لنا ولكل المسلمين ان شاء الله تعالى يارب ان شاء الله يارب
    لا اعرف كيفية طريقة تفكيرهم مهما حاولت لا استطيع الفهم
    اما الفتيات فلا حياة لمن تنادي واسوا من الدكور
    الكلمة الطيبة صدقة
    ارجو تقبل مروري غاليتي
    تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم
    في امان الله وحفظه​
     
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    missing heart, ‏13 جويلية 2017 على 21:59
    #4
  5. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    هو.الانحطاط الفكري المنتشر في يومنا هذا و لي يلقى تشجيع من الاكثرية اذا لابد من الدخول و الرد عليهم لايقافهم عند حدهم
     
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    ميلينا, ‏13 جويلية 2017 على 22:00
    #5
  6. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو متألق ::

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    هذا الموضوع رأيته البارحة لكن أختفي ! وتفاجأة على حين غرة بعودته
    أختي سوف أرد رد وأستحمليه..، عندما نتواجد في اليوتوب مثلا تجدين تعاليق يشتمئز القلب منها والعياذ بالله
    كما يبقي القرد قردا وأعظم حكمة رأيتها في النّت هو أنّ الحمار يبقي حمار في طريقة تفكيره يري صراع يذهب يصارع كأن في رأسه نبتة الصبار
    مرة من المرات أشاهد بنت تكفر في النّت والله خاصة بين الجزائريين والمغاربة متفكر واحد دخل معاها في صراع وهو مغربي أعجبني رده أثلج صدري قالهم هذهِ الشمطة أعطوها قميص يوسف تهدأ
    رده خارج عن المعقول بهدلها ، تكاثرت هذهِ الفئة كثيرة في النّت الله المستعان
    بختصار..

     
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    العَنْقَاءُ, ‏13 جويلية 2017 على 22:27
    #6
  7. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
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    يا أختي ما أجمل العبارات التي تزينين بها ردك والله لا أشبع من القراءة حتى اجد ردك قد انتهى هههه والله يا اختي لا ثقافة ولا هم يحزنون وكاين شعب مثقف وماشاء الله عليه لكن غطاه الشعب المستحمر الغبي لأنه كثير.. الله يهدينا وشكرا ليك اخيتي الصغيرة
     
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    دعاء الجنات, ‏14 جويلية 2017 على 14:47
    #7
  8. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم
    اختنا دعاء موضوعك في محلو
    و و الله يحير الواحد في قاشي لا حيا لا حشمة
    يحسب روحو كي يهدر و الناس ما يعرفوهش راها دار لافار و هو راه خلى وراه اثم جاري مش صدقة جارية
    يا حفيظ ...و الله يحير فيهم الواحد و كفاه اصلا تجيه الفكرة باه يكتب كلام مدرح كي ذاك
    بصح الله غالب
    راكي قلتيها ..هذاك هو المستوى
    و الله يهدي و خلاص
    شكرا على الموضوع ...
     
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    habchisalaheddin, ‏14 جويلية 2017 على 20:20
    #8
  9. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
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    بارك الله فيكم على المرور جميعا.. تحياتي
     
    دعاء الجنات, ‏14 جويلية 2017 على 22:48
    #9
  10. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُشارك ::

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    وعليكم السلام
    هذي هي الانترنت اختي فيها جميع الاصناف والاشكال والالوان مثلها مثل الحياه الواقعيه
     
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    يزيد 05, ‏14 جويلية 2017 على 23:12
    #10
  11. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    يا اختي ناس جاهلين وكان مثقفين ميقولوش كلام مسخ كيفهم
    الله يهدي عبادو
    مشكورة اختي علي الطرح القيم
     
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    Malika Tlm, ‏15 جويلية 2017 على 12:50
    #11
  12. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو فعّال ::

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    حاسبين الرجولة في هذاك الكلام :alien: حاسبين الناس تخافهم من كلامهم معارفينش بلي ميجاوبوهمش بسبب التقزز منهم و القرف :sick:
    ربي يهديهم
    تغيضك كي تلقي بلي لي كتبه طفل 10 سنواة تشوفي اي مستقبل لهذا الطفل و هو في هذا العمر واش راه يقول :sleep:
     
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    فيتامين سي, ‏16 جويلية 2017 على 16:42
    #12

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