بدون تعليق -__

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الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة لؤلؤة قسنطينة, ‏6 أكتوبر 2017 على 18:16.

  1. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
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    السلام عليكم أهل اللمة الكرام
    واسعد الله أوقاتكم وملأها بركة وسعادة ^^
    نتمنى الجميع يكونو بخير وبصحة وعافية وربي يوفق الجميع لكل خير
    عندي بزاف ماخربشتش هنا والحقيقة أني كي نشوف حاجة ماش مليحة في مجتمعنا الجزائري او العربي نتكلم عليها
    والله يا خاوتي كانت نيتي نكتب على موضوع ندعي فيه المجتمع باه كل واحد يتلهى بنفسو ونبركاو من تحطيم عزيمة الآخرين
    حتى لي شفناهم يديرو في معصية ندعيو ربي يهديهم ونستروهم ونحاولو نغيرو نفسنا قبل مانتكلمو على الغير
    يعني كنت رايحة نكتب موضوع كبير ونعالج من خلالو كل الجوانب ووعدت نفسي مانزيدش نهدر على الناس مهما دارو حتى صادفتني واحد الحاجة خلاتني ننطق بالسيف -__- يعني أمور تدخلك في الجنون صراحة
    هادي يا سيدي كي العادة ضربت طلة على اليوتيوب (بالاكم تقولو الطفلة نهار كامل وهي تم والله ندخل مام با ربع ساعة ونطيح غير في الأشياء العجيبة هههههه سبحان الله)
    المهم دخلت ضربت طلة سريعة نشوف اليوتيوب ونطيح في فيديو يا خاوتي تشوكيت المهم لقيت فيديو تاع وحدة مدايرتو على الكيراتين كيفاه تستخدم وكيفاه ديريها لشعرك هيا دخلت من باب الفضول برك قلت نشوف الكيراتين هادي لي هابلين عليها كيفاه يستخدموها، هيا دخلت نشوف الفيديو يا جماعة لقيتو راجل o_O شعرو طويل قريب يعدي كتافو
    مداير فيديو للكيراتين كيفاه تتحط وكيفاه يسشور شعرو بالسيشوار وزاد جبدو مليح بليسوغ حتى ولا رطب حريري هابط على وجهو وكي خلص مشطو بالمشطة تاع النساء ويزيد يقولهم تابعوني على قناتي نديرلكم وصفات تطويل الشعر وتحويل الشعر الخشن لحريري :censored:
    أنا تشوكيت ولي شوكاني كتر عندو تقريبا 70000 متابع 80 بالمائة منهم رجال (تعرفو واش معناها كلمة رجال؟؟؟)
    هادا اذا ماش 90 بالمائة منهم رجال ويزيد يخليولو كومونتار يقولولو والله يعطيك الصحة هادا شحال وحنا نحوسو على هاد الوصفات، أنا بقيت بلا راس راني صح واش نشوف؟
    اقسم بالله عفتو واستغربت اذا هادا صح يستحق كلمة راجل، نفضل راجل مكشرد واللحية تاعو غابة ولا واحد كيما هكا شعرو رطب هابط على وجهو كأنو امرأة
    يعني كارثة، وين وصلو ذكرونا باه مانقولش رجالنا، توصلو يديرو فيديوهات تاع نساء يعني ماش غريبة يوليو يديرو فيديوهات على الماكياج والموضة :(
    وباه نختم موضوعي كاين رد لقيتو على هاد الفيديو ربما يختصر كامل موضوعي وهو
    "هادا من علامات الساعة" بالفعل هادا من علامات الساعة
    واش رايكم في انتشار هاد الظاهرة؟ وواش رايكم في الموضوع من الاساس؟
    نستنا ردودكم ان شاء الله وربي يغفرلنا ويهدينا ان شاء الله
    تحياتي

     
    التعديل الأخير: ‏6 أكتوبر 2017 على 22:32
    بشرى ملاك, آمِيْرَتُه, السحاب العابر و 2 آخرون معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏6 أكتوبر 2017 على 18:16
    #1
  2. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
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    السلام عليكم
    كيشغل أنا لي إعتمدت الموضوع هههههههههههه
    ان شاء الله بعد المغرب نجي نقراه ونردلك
    والى ماعجبنيش ندابز معاك ههه
     
    السحاب العابر, بشرى ملاك و لؤلؤة قسنطينة معجبون بهذا.
    Skor m@k, ‏6 أكتوبر 2017 على 18:18
    #2
  3. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    للأسف كلااممك راني عايشينو في كل لحظة
    و عدد المخنثين راه في تزايد يعني رانا ناقصين فيكتيف
    لو كان زعما نلعبوا ليكم ماتش كوورة سور رايح تغلبونا
    الشي اللي راه مدوخني هاذ الغاشي ما عندهم ألأهل او إخوان أو اعمام او اخوال ينهوهم او يحشمو منهم
    أنا راني بدات لحيتي تشيب و عندي اولاد و الله مازال ما شافنيش واحد بتريكو تبو نموت بالحشمة
    و هاذ المخنثين كل يبوم يزيدو في عماهم
    في الثانوية اللي نخدم فيها صدفة شفت طفل صابغ شعره بلحمر و عامل خط في حواجبه
    ناديت عليه و سألته عن أهله نعرفهم كامل رجال و من أهل البادية قلت ليه علاه راك فاضح روحك هاك
    بدا يحركم في يديه كيما الطفلة و الله قلبي ضربي . اعملنا استدعاء للوالد تاعه و تكلمت معاه
    قال هذا وقتهم قلت ليه بصريح العبارة
    ولدك رايح يجيب ليك العار زغي عليه و ربيه و خليه يكون راجل و إلا رايح تندم و الناس تضحك عليك
    إيمالا الحمد لله في اليوم الموالي جا محفف شعره و ماشطه عادي
    للاسف دور الاولياء ماهوش كاين هناك أخطاء في التربية و هناك خلل في الأصل و هناك أكل للحرام
    و هناك فسق و فجور و هناك إعلام فاسد و هناك دعاة نايمين أو مشغولين
    فعلى المجتمع السلام
     
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    الامين محمد, ‏6 أكتوبر 2017 على 18:31
    #3
  4. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

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    .
    السلام عليكم
    متستغربيش حبيبتي
    مدام ولاو رجال يحطو فيديوهات يعلمو النساء كيفاش يحطو مكياج خلات خلاص
    نتي تدخلي تشوفي طريقة وضع اي لاينر كي يبدا الفيديو تصيبيه راجل لابو ديالو خيرمن لابو ديالي ههههه
    صبر جميل والله المستعان
    الواحد يلتى بهمو خير و هذو الاشكال ربي يهديهم كيما كاين تشبه بالرجال كاين تشبه بالبنات
    و ضرك اغلب الشباب خاصة خاصة لي عايشين في المدن الكبرى ميخلعكش زينو خاطرش شغرو بالكيراتين و السيروم و لي بوماد ووووو و ملقط حواجبو وداير كريم صولاي وووووووووو ... الخ
    انانيش ميستهلوش كلمة رجال نسونجيين هههههه هذا ما يليق نقولو عليهم
    حاشا لي زووووم ولاد الفاميليا لفحولا
    يعطيك الصحة على الموضوع لي بلاك راني خلطت الدعوة فيه كامل
    بارك الله فيك
     
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    عآشقة الجنـة, ‏6 أكتوبر 2017 على 18:31
    #4
  5. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    ههههههههههههه عندك معاير نتاع عجوز خخخخخخخخخخخخ
    يعطيك الصحة زيدي عايري ههههههههههههه
     
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    الامين محمد, ‏6 أكتوبر 2017 على 18:36
    #5
  6. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    شكرا للاعتماد خويا مالك هههههه
    ان شاء الله خويا مرحبا بيك ومرحبا بانتقاداتك هههه
    الموضوع موضوعك ان شاء الله
    وربي يتقبل ان شاء الله
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏6 أكتوبر 2017 على 18:57
    #6
  7. Skor m@k

    Skor m@k
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    السلام عليكم
    آه يا ختي مريم وين رحت ههههه هذوك مراهمش عايشين في عالمنا معلبالكش بيها هذي ههههه
    عندهم عالم وحدهم راهم عايشين فيه ومايخافو حتى واحد حتى ربي سبحانه ماعلبالهمش بي كاين
    هذي بلاك لو قلتيلهم واش راكم ديرو يضحكو عليك سورتو الى خممت قلت
    تكتبيلهم كومنتار فالفيديو تنصحيهم ههههههههههه
    الى ماسبوكش وماعايروكش يكتبولك حديث بلي يجوز واش راهم يديرو
    كي ولا الراجل يداعى بالزين تاعو واش بقى فالدنيا هذي
    أنا ننخلع كي يقولي كاش واحد أنا شباب
    اليوم الامام فالجمعة هذر على لي يتباهى بالزين تاعو من الرجال
    والمشكلة لكبيرة هذا الصنف راهم غير يتكاثرو تقول جراد يا سبحان الله
    ربي يهدينا ويهديهم
    ضرك نحكيلك هذي تلخصلك شكون الفئة هذي ههههه
    واحد كان فالفيديو يشرح وحد الموقع فالانترنت يوريلك كيفاه تسجل فيه
    ممبعد قال هنا الاسم وهنا اللقب وهنا الايميل لحق للجنس
    قال هنا تختار مذكر ولا مؤنث وكاينة أخرى هههه
    قال هذي أخرى مفهمتش علاه داروها ههههه
    وهوما داروها بلعاني للهذا البعوض لي خرج وراهو فرحان بروحو
    خاطرش ماذكر ما أنثى خخخخخخ حاجة أخرى وخلاص
     
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    Skor m@k, ‏6 أكتوبر 2017 على 19:33
    #7
  8. prince of love

    prince of love :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم .. حقيقة تنطبق عليهم مقولة ' كادت الانوثة ان تنقرض لولا انا تمسك بها بعض الذكور الذين لا يجوز اطلاق كلمة رجال عليهم
    كما قلتي في عنوان موضوع .. بدون تعليق ..
     
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    prince of love, ‏6 أكتوبر 2017 على 19:34
    #8
  9. السحاب العابر

    السحاب العابر
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    شكرا لك على الموضوع القيم
    صح انا نبق ديما نعاير في التلاميذ لي النهار كامل مشغولين بالشعر نتاعهم
    انا نعرف بلي المرأة هي لي تعتني بالجمال بزاف
    مي الرجل فقط شوية مش ساعة وساعتين أمام المرآة
    المشكلة الأمور انقلبت
    وراني نشوفوا أمور والله القلب يتفطر منها
    لكن المشكل في الوالدين أن هم وأين رقابتهم وتربيتهم للأبناء
    رب يهديهم
     
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    السحاب العابر, ‏6 أكتوبر 2017 على 19:38
    #9
  10. السحاب العابر

    السحاب العابر
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    الرجال كثيرين
    والرجال منهم قليلون
    كم من رجل ليس له من النصيب إلا الإسم
     
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    السحاب العابر, ‏6 أكتوبر 2017 على 19:39
    #10
  11. قيس 23

    قيس 23 :: عضو مُتميز ::

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    .عنابة .
    السلام عليكم .اول مرة نشارك معاكم هنا
    سوجي نقرا فيه و قلبي يسطر عليا ربي يهدي شبابنا نشاء الله
    ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ ﻭﻻﺕ ﺗﻠﺒﺲ air max ﻭ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﺼﺎﺣﺒﺘﻬﺎ " حومة."
    ﻭ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﻻ ﻳدير ﺍﻟﻜﻴﺮﺍﺗﻴﻦ ﻭ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﺼﺎﺣﺒﻮ " حبي ."
    ﺯﻋﻤﺔ كاين ﺷﻜﻮﻥ ﺑﺮﺑﺶ les paramètres !
     
    عآشقة الجنـة, بشرى ملاك و السحاب العابر معجبون بهذا.
    قيس 23, ‏6 أكتوبر 2017 على 19:52
    #11
  12. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    اكيد هذوك الرجال عندهم خلل ،لكن لا ندري أين بالضبط ،اخليونا احنا النساء نمرضوا و الله و نتعقدوا و يوجعنا قلبنا مع هذا كاين رجال هم اخوة لنا في الله ما شاء الله
    ربي يشفي هذوك المرضى
     
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    ميلينا, ‏6 أكتوبر 2017 على 19:53
    #12
  13. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    السلام عليك
    آهلا حبيبتي
    والله ملينا من هذي التصرفات ولينا منفرقوش بين الراجل و المرأة
    مزية مطحتيش في هيفا ماجيك كون هربتي قاع لكاش كوكب هههه
     
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    آمِيْرَتُه, ‏6 أكتوبر 2017 على 20:19
    #13
  14. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم
    اختي مريم ... اصبري عليا شوي نبرّح في قرضي و مبعد نرد على موضوعك
    ياااااااااااو عليكم القاااااااااالمة ....
    ....
    اما بعد ... وش نقولو ... الله لا تربحهم
    تفوه الين .... اسم الله الرحمن الرحيم
    قاشي لا حيا لا حشمة ... ناس خلاص متأثرين بالفكر الغربي و باوروبا و امريكا بسلبياتهم فقط
    لا حول و لا قوة الا بالله
    وانا نقولك الديفو وين ... الديفو في الاولياء و الوالدين تاعهم
    كن كل واحد يحكم في دارو و ولادو زين ما نشوفوش القمامة هذي
    الله يهدي العباد و يصلح حال البلاد


     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏7 أكتوبر 2017 على 18:28
    #14
  15. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: عضو مُتميز ::

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    سلام

    زيدي قلبي مليح فليوتيوب غادي تلقي واحد صابغ شعره مبعد لي دار كيراتين ومبعد سيشوار وكوبة الله الله والله غير رجع شعره خير من شعري انا امراة المهم وزاد نظف كيما قال هو البشرة تاع وجهه ولقط لحواجب واش نقولك حنا خفنا حرام ورجالة رجعو يلقطو ياخي حالة ياخي...
    والله غير وجعني قلبي عليه وعلى واش يدير وما شكيتش هدا راجل موحال...
    الله يهدينا برك...
    وكيما قالو الناس "عيش كثير تشوف كثير"
     
    بشرى ملاك, ‏7 أكتوبر 2017 على 19:22
    #15
  16. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: عضو مُتميز ::

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    تاكد صلاح اكيد هاد الغاشي لي كيما هاك متبريين منهم والديهم ولا ماعندهمش ڨاع...
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    بشرى ملاك, ‏7 أكتوبر 2017 على 19:24
    #16
  17. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    بشرى ملاك معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏7 أكتوبر 2017 على 19:26
    #17
  18. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    لاازم نعاود برمجة المصنع هههههههههههه واش رايك
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏7 أكتوبر 2017 على 19:30
    #18
  19. wissam 47

    wissam 47 :: عضو مُشارك ::

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    راهم ردوا الأعضاء بواش يلزم
    تشوفي لعجب والله
    هادي حاجة ولاة نورمال في هدا الوقت
    الله يهديهم ان شاء الله
    يعطيك الصحة على الموضوع
    والله دقيتي على خاطري
     
    wissam 47, ‏7 أكتوبر 2017 على 21:38
    #19

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