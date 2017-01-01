بدون تعليق -__

السلام عليكم

اختي مريم ... اصبري عليا شوي نبرّح في قرضي و مبعد نرد على موضوعك

ياااااااااااو عليكم القاااااااااالمة ....

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اما بعد ... وش نقولو ... الله لا تربحهم

تفوه الين .... اسم الله الرحمن الرحيم

قاشي لا حيا لا حشمة ... ناس خلاص متأثرين بالفكر الغربي و باوروبا و امريكا بسلبياتهم فقط

لا حول و لا قوة الا بالله

وانا نقولك الديفو وين ... الديفو في الاولياء و الوالدين تاعهم

كن كل واحد يحكم في دارو و ولادو زين ما نشوفوش القمامة هذي

الله يهدي العباد و يصلح حال البلاد





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