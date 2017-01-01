بدون تعليق -__

السلام عليكم أهل اللمة الكرام واسعد الله أوقاتكم وملأها بركة وسعادة ^^ نتمنى الجميع يكونو بخير وبصحة وعافية وربي يوفق الجميع لكل خير عندي بزاف ماخربشتش هنا والحقيقة أني كي نشوف حاجة ماش مليحة في مجتمعنا الجزائري او العربي نتكلم عليها والله يا خاوتي كانت نيتي نكتب على موضوع ندعي فيه المجتمع باه كل واحد يتلهى بنفسو ونبركاو من تحطيم عزيمة الآخرين حتى لي شفناهم يديرو في معصية ندعيو ربي يهديهم ونستروهم ونحاولو نغيرو نفسنا قبل مانتكلمو على الغير يعني كنت رايحة نكتب موضوع كبير ونعالج من خلالو كل الجوانب ووعدت نفسي مانزيدش نهدر على الناس مهما دارو حتى صادفتني واحد الحاجة خلاتني ننطق بالسيف -__- يعني أمور تدخلك في الجنون صراحة هادي يا سيدي كي العادة ضربت طلة على اليوتيوب (بالاكم تقولو الطفلة نهار كامل وهي تم والله ندخل مام با ربع ساعة ونطيح غير في الأشياء العجيبة هههههه سبحان الله) المهم دخلت ضربت طلة سريعة نشوف اليوتيوب ونطيح في فيديو يا خاوتي تشوكيت المهم لقيت فيديو تاع وحدة مدايرتو على الكيراتين كيفاه تستخدم وكيفاه ديريها لشعرك هيا دخلت من باب الفضول برك قلت نشوف الكيراتين هادي لي هابلين عليها كيفاه يستخدموها، هيا دخلت نشوف الفيديو يا جماعة لقيتو راجل شعرو طويل قريب يعدي كتافو مداير فيديو للكيراتين كيفاه تتحط وكيفاه يسشور شعرو بالسيشوار وزاد جبدو مليح بليسوغ حتى ولا رطب حريري هابط على وجهو وكي خلص مشطو بالمشطة تاع النساء ويزيد يقولهم تابعوني على قناتي نديرلكم وصفات تطويل الشعر وتحويل الشعر الخشن لحريري أنا تشوكيت ولي شوكاني كتر عندو تقريبا 70000 متابع 80 بالمائة منهم رجال (تعرفو واش معناها كلمة رجال؟؟؟) هادا اذا ماش 90 بالمائة منهم رجال ويزيد يخليولو كومونتار يقولولو والله يعطيك الصحة هادا شحال وحنا نحوسو على هاد الوصفات، أنا بقيت بلا راس راني صح واش نشوف؟ اقسم بالله عفتو واستغربت اذا هادا صح يستحق كلمة راجل، نفضل راجل مكشرد واللحية تاعو غابة ولا واحد كيما هكا شعرو رطب هابط على وجهو كأنو امرأة يعني كارثة، وين وصلو ذكرونا باه مانقولش رجالنا، توصلو يديرو فيديوهات تاع نساء يعني ماش غريبة يوليو يديرو فيديوهات على الماكياج والموضة وباه نختم موضوعي كاين رد لقيتو على هاد الفيديو ربما يختصر كامل موضوعي وهو "هادا من علامات الساعة" بالفعل هادا من علامات الساعة واش رايكم في انتشار هاد الظاهرة؟ وواش رايكم في الموضوع من الاساس؟ نستنا ردودكم ان شاء الله وربي يغفرلنا ويهدينا ان شاء الله تحياتي