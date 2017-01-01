بعدَ مُنتصفِ اللّيل {الجُزء الأخير}



اقترب صوت الغناء أكثر ليظهر شبح الصغيرة فجأة أمامي تماما كما رأيتها أول مرة في غرفتي بفستانها الأبيض وشعرها الأسود الطويل وغرتها السميكة التي تغطي وجهها وتلك الأغنية مبهمة الكلمات التي لا تفارق لسانها ولكن هذا المرة لم تعد كلمات الأغنية مبهمة يمكنني تمييزها بوضوح الآن "إنها تغني أغنية عيد الميلاد"، توقفَت عن الغناء للحظة وبقيت تحدّق بي ثم بدأت خصلات شعرها بالوقوع شيئا فشيئا لتكشف عن ملامح وجهها المرعب المشوّه؛ اِتّسعت عيناي مما رأيت فأنا أعرف هذا الوجه جيدا تلك العيون الجاحظة المخيفة ماهي إلا نتيجة لذوبان جفن العين الذي أحرقته النيران فأصبح بؤبؤ العين بارزا بدونه وذلك الوجه المعفن الغارق في الدماء قد انسلخ منه الجلد وكأن سكينا حادًا من قام بالمهمة وليست ألسنة اللهب حتى تلك الاِبتسامة المخيفة المقززة لم تكن ابتسامة من الأساس لقد حُرقت شفتاها فلم يعد يظهر سوى الأسنان التي لا تعبّر عن ابتسامة بقدر ما تعبّر عن ألم وحزن؛ إنها المرة الثانية التي أشاهد فيها هذا الوجه المرعب ولكن هذه المرة لا أشعر بالرعب بقدر ما أشعر بالشفقة والحزن على هذا الوجه البريء، "جميعهم تركوني ورحلوا جميعهم أنانيون؛ أنا الوحيدة التي تألمت حتى والداي رحلا عن هذا البيت بعد موتي مباشرة؛ لذلك سأنتقم وكل من يكون داخل هذا البيت وفي هذا التاريخ سأحرقه سأحرقه سأحرقه" ظلت الصغيرة تصرخ وتكرر كلمة سأحرقه ثم رفعت يديها عاليا وبإشارة منها انتشرت النار داخل الغرفة بسرعة كأنها تتلهف لالتهام كل شيء داخل الغرفة دون رحمة أو شفقة ثم تلتها ضحكات الصغيرة المدوية وضحكاتها هذه المرة تبدو مخيفة أكثر خاصة إذا ارتبطت بذلك الوجه المشوه ثم اختفت فجأة من الغرفة ولم يبقى سوى صوتها وهي تغني أغنية عيد الميلاد، قمت من مكاني مسرعة باتجاه الباب للخروج كما اعتدت ولكن هذه المرة الوضع مختلف حيث يمكنني لمس الباب ولا يمكنني تجاوزه كما اعتدت؛ أمسكت مقبض الباب وحاولت فتحه ولكن دون جدوى حاولت وحاولت حتى انفلت المقبض وسحبته ليصبح بين يديّ وهذا ما يعني أنني علقت هنا، ضربت الباب بكل قوتي محاولة كسره ولكنني لم أستطع فتحه وكذلك النار لن تنتظرني فقد انتشرت بشكل مهوّل وصاحبَها دخان كثيف حجب عني الرؤية وما زاد الوضع توترا هو صوت الغناء الذي لم يتوقف، ضربت الباب مجددا بقبضتي طالبة النجدة ولكن هذه المرة أضعف من المرة السابقة فقد بدأ الدخان يتسلل لرئتي بمهارة مما جعل التنفس يصعب علي؛ توقفت عن ضرب الباب للحظة وانسحب جسدي مع الباب ليسقط أرضا باستسلام فأسندت ظهري ورأسي على الباب واستسلمت للواقع وأنا أراقب حمرة النار وهي ترتفع كالأمواج واستمع لصوت الغناء الذي لم يعد يزعجني بقدر ما أصبح يهدئني كأغنية قبل النوم ثم ابتسمت بيأس وأنا أراقب سقف الغرفة "أنا استسلم؛ يمكنكِ أخذ حقك وحقّ كل آلامك ووجعك مني؛ احرقيني والعبي برمادي إن كان هذا يسعدكِ ويطفئ لهيب الوجع الذي يشتعل بصدرك؛ ولكن قبل أن تفعلي هذا أريد فقط أن أخبركِ بسر مهم وهو أننا نشترك في نفس الاِسم فأنا كذلك أدعى أمل يا أمل" ساد الصمت للحظات حتى صوت الغناء توقف ولم يبقى سوى صوت أجيج النار وهي تلتهم أركان الغرفة، فجأة ظهر شبح الصغيرة أمامي وهي تحدّق بي جيدا "لماذا تفعلين هذا؟ لماذا تضحين بنفسك بهذه السهولة؟" ابتسمت للحظة ثم حدقت بها في ثقة "لأنني لا أريد لوجعك أن يتحول لكره ويؤذي كلّ الناس؛ أعلم أنكِ بريئة ونقية من الداخل كأي طفل في هذا العالم تماما كأول قطرة ماء نزلت على أرض سئمت سنين الجفاف؛ الآن فقط أؤمن بكلمات والدكِ التي كتبها على دفتره فأنتِ بالفعل نبتة فاتنة ولا يجب لهذه النبتة أن تحمل غير الأمل والسعادة للغير ولكن حجم الألم الذي تحملته بداخلك أكبر من أن يتحمله قلب طفل صغير ولهذا تحول لكره وأنا لا أريد لهذا الكره أن يستولي على قلبك الطاهر؛ لذلك احرقيني وانزعي من قلبك بذرة الكره ولا تدعيها تكبر وتنشر أغصان الحقد داخلك؛ فأنتِ أطهر من ذلك" ساد الصمت للحظات وفجأة لمحت شيئا يتسرب من تلك العينين الجاحظتين "أهي دموع؟" نعم لقد كانت دموع تتناثر على ذلك الوجه المعفن كحبات اللؤلؤ فمن الغريب رؤية الدموع على هذا الوجه المشوه المخيف تماما كرؤية الثلوج في فصل الصيف ولكن المشاعر الطيبة تستخرج من القلوب المغلقة كما يستخرج الحجر الكريم من عمق المناجم المظلمة، عندها رفعتُ يديّ إليها وابتسمت وأنا أدعوها للاقتراب مني؛ وبعد تردد تحركَت بخطوات بطيئة ثم أسرع ثم أسرع لترتمي أخيرا في أحضاني وهي تبكي بأعلى صوتها وكأنها تخرج من صدرها كلّ وجع العالم في تلك الدموع؛ مسحت على رأسها وظهرها بحنان وأنا أهدئها "كل شيء على ما يرام يا صغيرتي" وفجأة اختفت النيران التي كانت تحيط بالغرفة وتسربت مكانها أشعة الشمس الدافئة من النافذة وكأنها تعلن بداية يوم جديدة وقصة جديدة، أما الطفلة التي كانت بين أحضاني انبعث منها نور غريب لتتحول لتلك الفتاة الصغيرة الجميلة صاحبة الفستان الوردي والخدود المتوردة والشعر الناعم الطويل؛ ثم انسحب جسدها من بين ذراعي وارتفعت في السماء وابتسامة رضا واطمئنان تزيّن وجهها البريء "شكرا لكِ؛ يمكنني الآن أن أعيش في هذا البيت بسلام؛ وداعا" ثم اختفت وتناثر جسدها في الهواء كما تتناثر النجوم البراقة في السماء المظلمة ناديتها بأعلى صوتي ولكنها للأسف رحلت.

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"أمل؛ أمل لا ترحلي" فتحت عينيّ مفزوعة وقمت من مكاني فإذا بي على سريري داخل غرفتي؛ استدرتُ يمينا لأجد المصباح كما هو ينير الغرفة ثم استدرت بسرعة يسارا لأجد أختي ّتنامان في السرير المجاور لي بقيت مستغربة مما يحدث "هل كان حلمًا؟" قمت بسرعة من سريري نحو الرواق وأشعلت الأضواء؛ ألقيت نظرة على المطبخ وكذلك على الطابق العلوي من الباب دون الصعود إليه ويبدو كلّ شيء على ما يرام، فجأة دقّت الساعة اثنتي عشرة دقّة فانتفض جسدي وعدتُ راكضة للغرفة مجددا ودقات قلبي تتسارع ولكن لم يحدث شيء مريب فأختاي لا تزالان نائمتين بسلام في المكان نفسه "إذن كان مجرد حلم" عدت للمطبخ مجددا وشربت كوبا من الماء فقد شعرت وكأنه لم تمر بحلقي قطرة ماء واحدة منذ أعوام، تأملت البيت جيدا ثم أطفأت الأنوار وعدت لغرفتي وأنا مطمئنة وما أن دخلت حتى وجدت شيئا على سريري "لعبة الزهرة؟" حملتها بين يديّ مستغربة وأنا أتأملها جيدا وكل شيء فيها يذكرني بالصغيرة أمل ثم ابتسمت واحتضنتها ونمت.

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بعد أشهرٍ وجد أبي عملا في مدينة غير مدينتنا واضطررنا للانتقال من هذا البيت لبيت آخر، في النهاية لم يكن قدومنا لهذا البيت سيئا لأنني اكتشفت ما يخبئه هذا البيت من أسرار وكذلك ما يخبئه من مشاعر وبنيت بداخله ذكريات جميلة وفراقه لن يكون بالأمر السهل فها أنا أقف أمام باب السيارة أودع هذا البيت وأراه لآخر مرة وقبل أن أركب في السيارة رأيتها؛ بشعرها الأسود الطويل وابتسامتها الملائكية وخدودها الحمراء وفستانها الوردي إنها عند النافذة تلوح لي وتبتسم فرفعت يدي كذلك ولوحت لها "إلى اللقاء يا أمل ربما يوما ما سيكون لنا لقاء آخر".

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