ملحق خاص و هام بخصوص مسابقة مميزون و إضافة عناوين جديدة

السلام عليكم نزولا عند رغبة الكثير من الإخوة و بسبب صعوبة العنوان المسابقة المخصص لقسم اللمة العام 1 ـ قســـم .اللمة العام عنوان الموضوع و هو قناة الجزيرة و دورها بين الهدم و البناء تم إضافة عنوان آخر و هو الألعاب الإلكترونية بين التخدير و التحذير حيث إنتشرت العديد منها في أوساط الشباب عموما و التلاميذ خصوصا الحوت الأزرق و مريم الشيطانية و لعبة تشارلي و غيرها من ألعاب الحروب و العنف في موضوعكم أحبتي تفصيلا و تحليلا سبب إنتشار الألعاب و سبب تأثر المجتمع بها و الحلول التي تقترحها سبب عزوف الشباب عن الألعاب الرياضية و الفكرية النافعة و أبتعاده عن الكتاب و المطالعة و كذا ابتعاده عن مدارس تحفيظ القرآن و حلقات العلم كما كان العرف سائدا أيام زمان في الأخير يبقى أن ننوه أن العنوان السابق يبقى سائر لمن أراد المشاركة به و هو 1 ـ قســـم .اللمة العام عنوان الموضوع و هو قناة الجزيرة و دورها بين الهدم و البناء و اي اقتراحات أو استفسارات إدارة اللمة في الاستماع