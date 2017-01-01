ملحق خاص و هام بخصوص مسابقة مميزون و إضافة عناوين جديدة

اللمة العام

الألعاب الإلكترونية بين التخدير و التحذير

و اي اقتراحات أو استفسارات إدارة اللمة في الاستماع

السلام عليكمنزولا عند رغبة الكثير من الإخوةو بسبب صعوبة العنوان المسابقة المخصص لقسم1 ـ قســـم .اللمة العام عنوان الموضوع و هو قناة الجزيرة و دورها بين الهدم و البناءتم إضافة عنوان آخر و هوحيث إنتشرت العديد منها في أوساط الشباب عموما و التلاميذ خصوصاالحوت الأزرق و مريم الشيطانية و لعبة تشارلي و غيرها من ألعاب الحروب و العنففي موضوعكم أحبتي تفصيلا و تحليلا سبب إنتشار الألعابو سبب تأثر المجتمع بهاو الحلول التي تقترحهاسبب عزوف الشباب عن الألعاب الرياضية و الفكرية النافعةو أبتعاده عن الكتاب و المطالعةو كذا ابتعاده عن مدارس تحفيظ القرآن و حلقات العلم كما كان العرف سائدا أيام زمانفي الأخير يبقى أن ننوه أن العنوان السابق يبقى سائرلمن أراد المشاركة به و هو1 ـ قســـم .اللمة العام عنوان الموضوع و هو قناة الجزيرة و دورها بين الهدم و البناء