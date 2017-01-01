ملحق خاص و هام بخصوص مسابقة مميزون و إضافة عناوين جديدة

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة الامين محمد, ‏12 ديسمبر 2017 على 12:39.

  1. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    [​IMG]
    السلام عليكم
    نزولا عند رغبة الكثير من الإخوة
    و بسبب صعوبة العنوان المسابقة المخصص لقسم
    اللمة العام
    1 ـ قســـم .اللمة العام عنوان الموضوع و هو قناة الجزيرة و دورها بين الهدم و البناء
    تم إضافة عنوان آخر و هو
    الألعاب الإلكترونية بين التخدير و التحذير
    حيث إنتشرت العديد منها في أوساط الشباب عموما و التلاميذ خصوصا
    الحوت الأزرق و مريم الشيطانية و لعبة تشارلي و غيرها من ألعاب الحروب و العنف

    في موضوعكم أحبتي تفصيلا و تحليلا سبب إنتشار الألعاب
    و سبب تأثر المجتمع بها
    و الحلول التي تقترحها

    سبب عزوف الشباب عن الألعاب الرياضية و الفكرية النافعة
    و أبتعاده عن الكتاب و المطالعة
    و كذا ابتعاده عن مدارس تحفيظ القرآن و حلقات العلم كما كان العرف سائدا أيام زمان

    في الأخير يبقى أن ننوه أن العنوان السابق يبقى سائر
    لمن أراد المشاركة به و هو
    1 ـ قســـم .اللمة العام عنوان الموضوع و هو قناة الجزيرة و دورها بين الهدم و البناء

    و اي اقتراحات أو استفسارات إدارة اللمة في الاستماع
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    [​IMG]
     
    لؤلؤة قسنطينة معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏12 ديسمبر 2017 على 12:39
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الأشارات منقولة من أحد المواضيع و العضو الذي لم يجد أسمه نعتذر منه مسبقا
    و الدعوة للجميع عامة

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    الامين محمد, ‏12 ديسمبر 2017 على 12:40
    #2
  3. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
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    السلام عليكم
    أولا شكرا لتعبكم واشرافكم على سير هذه المسابقة القيمة والمميزة
    لكن هناك انتقاد هادي مدة وانا حابة نوجهو لطريقة اختيار مواضيع المسابقة
    وبما أنك فتحت هاد الموضوع أخي الامين رايحة نعبر على رأيي وأكيد يبقى مجرد رأي
    بصراحة يا أخي انا ضد حصر موضوع مشترك خاصة خاصة اقسام النقاش كالقسم العام
    وقسم الاسرة لأنو هاد الاقسام تتطلب مناقشة الأعضاء وانا كي نلقى نفس
    الموضوع يتكرر كل مرة كيفاه نعبر على رايي ! مثلا قسم الاسرة الاخت احلام حطت موضوع
    الاستقرار ومديت رايي فيه في رد، من بعد كي عضو خلاف يحط نفس الموضوع كيفاه رايحة نرد عليه!
    نتجاهل موضوعو ولا نكوبي ردي على الاخت احلام ونحطو تما! اقسام النقاش ماتقدرش تكون مشتركة
    خاطر تتطلب حوار ونقاش وكي نفس الموضوع يتكرر رايح يكون اول شخص يحط موضوع
    هو لي يربح اول رد، على هادي انا نشوف قسم البوح والطبخ نقدرو نديرولهم موضوع مشترك
    لكن اقسام النقاش اذا درنالها موضوع مشترك رايحين كلي نقتلو ابداع الأعضاء وكذلك نقاشات الأعضاء
    هذا يبقى مجرد رأي شخصي برك :) وحبيت نعبر عليه
    وبالتوفيق للجميع ان شاء الله
    وشكرا مجددا لاشرافكم على سير هذه المسابقة بنجاح
    تحياتي
     
    لؤلؤة قسنطينة, ‏12 ديسمبر 2017 على 13:23
    #3
  4. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    يا جماعة ني نطالب بالروبور تع المسابقة ، زيدو مددولنا الديلي من فضلكم
     
    Soumia hadj mohammed, ‏12 ديسمبر 2017 على 13:35
    #4

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