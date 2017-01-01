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همسات حواء الايمانية

الموضوع في 'ركن التوعية الدينية النسائية' نشر بواسطة أم ياسمينdz, ‏11 جانفي 2018 على 19:38.

  1. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    [​IMG]

    ملتقى لك حواء

    اكتبي دوني فقط مساحة لهمساتك الايمانية في الموضوع

    [​IMG]

     
    زهرة البليدة, جميلة أنا, أم منيــــــر و 2 آخرون معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏11 جانفي 2018 على 19:38
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    أم ياسمينdz, ‏11 جانفي 2018 على 19:39
    #2
  3. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    : ♥ قلب عسكوري ♥
    " اللّهُمَّ ، إِنًّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكً ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتَكَ ، وَفُجَاءَةِ نَقْمَتِكَ ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ ".[​IMG]
     
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    آمِيْرَتُه, ‏11 جانفي 2018 على 20:26
    #3
  4. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم المرأة الخاص
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    - افتتاح موفقة غاليتي -

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    ‏لا تُصاحب إلا من يكتُمُ سِرّك ويستُر عَيبك، وينشُر حسناتك ويطوي سيئاتك.. فإن لم تجده، فلا تُصاحب إلا نفسك.
    - علي الطنطاوي
     
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    عآشقة الجنـة, ‏11 جانفي 2018 على 20:47
    #4
  5. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

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    بارك الله فيك ام ياسمين
    "اللهم أنت ربي لا اله إلا أنت خلقتني     وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت
    أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت "
    من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
     
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    أم منيــــــر, ‏11 جانفي 2018 على 23:22
    #5
  6. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

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    ما جلس قوم يذكرون الله عزّ وجل إلا حفَّتْهم الملائكةُ وغشيتْهم الرحمة ونزلتْ عليهم السكينة وذكرهم اللهُ فيمن عنده ..
    اللّهم اجعلنا منهم يا رب.
     
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    أم منيــــــر, ‏11 جانفي 2018 على 23:25
    #6
  7. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو مُشارك ::

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    اللهم إنك تحب العفو فاعفو عنا
     
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    جميلة أنا, ‏11 جانفي 2018 على 23:27
    #7
  8. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو مُشارك ::

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    اللهم آميييين و كل المسلمين
     
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    جميلة أنا, ‏11 جانفي 2018 على 23:27
    #8
  9. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    at my hôûsSSse
    شكراً لكِ على المسآحة

    ~|ربي اجعلني من الصالحآات |~
     
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    زهرة البليدة, ‏11 جانفي 2018 على 23:39
    #9
  10. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو مُشارك ::

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    انه ليلك و قريب ثلث الدعاء المستجاب

    فيا رب الخلق أجمعين و يا واهب النور للشمس و النجوم اعتق رقابنا من النار و اجعل مثوانا أعالي الجنان بجوارك و أحبائك يا أرحم الراحمين

    نحن ندعوك من قلوبنا و بكل جوارحنا و بلهجة فقرنا فنحن الفقراء و انت الغني نحن الضعفاء و انت القوي نحن العبيد و انت الواحد الأحد أرزقنا العفة و العفاف،
    الخير و البركات، الصبر و السلوان،النصر و الفلاح،الجنة و رؤية وجهك الكريم

    اللهم أسترنا فوق الأرض و تحت الأرض،و قنا عذاب النار إننا لا نقوى على حرِّك فكيف علی جهنم و العياذ بالله...
     
    جميلة أنا, ‏11 جانفي 2018 على 23:56
    #10

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