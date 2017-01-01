همسات حواء الايمانية

الموضوع في 'ركن التوعية الدينية النسائية' نشر بواسطة أم ياسمينdz, 11 جانفي 2018 على 19:38.
ملتقى لك حواء
اكتبي دوني فقط مساحة لهمساتك الايمانية في الموضوع
ذكر الله يرضي الرحمن ويسعد الإنسان ويذهب الأحزان ويملأ الميزان.
" اللّهُمَّ ، إِنًّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكً ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتَكَ ، وَفُجَاءَةِ نَقْمَتِكَ ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ ".
- افتتاح موفقة غاليتي -
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لا تُصاحب إلا من يكتُمُ سِرّك ويستُر عَيبك، وينشُر حسناتك ويطوي سيئاتك.. فإن لم تجده، فلا تُصاحب إلا نفسك.
- علي الطنطاوي
بارك الله فيك ام ياسمين
"اللهم أنت ربي لا اله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت
أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت "
من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
ما جلس قوم يذكرون الله عزّ وجل إلا حفَّتْهم الملائكةُ وغشيتْهم الرحمة ونزلتْ عليهم السكينة وذكرهم اللهُ فيمن عنده ..
اللّهم اجعلنا منهم يا رب.
اللهم إنك تحب العفو فاعفو عنا
اللهم آميييين و كل المسلمين
شكراً لكِ على المسآحة
~|ربي اجعلني من الصالحآات |~
انه ليلك و قريب ثلث الدعاء المستجاب
فيا رب الخلق أجمعين و يا واهب النور للشمس و النجوم اعتق رقابنا من النار و اجعل مثوانا أعالي الجنان بجوارك و أحبائك يا أرحم الراحمين
نحن ندعوك من قلوبنا و بكل جوارحنا و بلهجة فقرنا فنحن الفقراء و انت الغني نحن الضعفاء و انت القوي نحن العبيد و انت الواحد الأحد أرزقنا العفة و العفاف،
الخير و البركات، الصبر و السلوان،النصر و الفلاح،الجنة و رؤية وجهك الكريم
اللهم أسترنا فوق الأرض و تحت الأرض،و قنا عذاب النار إننا لا نقوى على حرِّك فكيف علی جهنم و العياذ بالله...
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