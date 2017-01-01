وليتي شرسة وينها الأنوثة ؟

السلام عليكم و رحمة الله و بركآته ^^ ... توحشتكم من هذي الكلمة ما نزيدش نخاف نطول المقدمة و نبدا في سرد جريدة عن هذا وذاك تشكتشوكة كما يقول مالك على مواضيعي ... نزعف آه ما تكثروش منها هههه من أنتن جنس لطيف أم وحوش ؟!! ماعرف واش راح نڨول راه عيب والله دوك تلقا طفلة خشينة فالتعامل ههه تهدر وتطيح الهدرة برى ، تمشي و تتمرجل ما تفهم والو ؟ تبصق كما شيخ و تعجبها روحها كي فالطريق تركل قرعة ماء و تتخيلها بالون وتبدا تلعب بيها هي وصحاباتها و القهقهة ما نهدروش عليها خاطر نتحمل ضحكة طفل و منتحملش صوت طفلة كي تضحك علابلك نتمنى نصمام فالدقيقة هذيك تشوف راجل يحشم يدخل وسط الناس يطبّع و هوما نقصد البنات ( جنس ضعيف ولا قوي دوك فهموني هههه ) قادرين على دفع سيمي حامل سلعة حديد !!! أنوثة دوك ولا جرثومة هههه تلقاه راجل ما يريكلاميش و طفلة تديرلك شرع و مستعدة تدابز يا لطيييف وين بيها حتى في وجوههم باين العنف و كي تزيد تدير ماكياج تولي تشوف فيها بوحدة تصفعك هههه انا كنت نشوف رجال مثلا يسبو ولا ينوض ليه بدبزة بصح ولاو حتى البنات يتعانلو بالدبزة و المواس يا لطييف هههه ماكانش تاع الهدرة قبل علابلك تشوف غير فصباطها تنوض ليك خد جزاء نظرتك العيانة و الكارثة كي تنوض في راجل وتحكمه على حوايجه و تجبد عليه بركلة أنا و الله شهدتها هذي ، يالطيف مزالني نتذكرها مصارعة بين طفل وطفلة و شكون يغلب ،، و الفائز الطفلة الشرسة عضته و قيح راسه الله يستر ،، وليتوا صعاب الكيد والشراسة خلوا حاجة مليحة باش يهدروا علينا فالطريق بالخير .. ياو وين تفوت تسمع هدرة عيانة عليكن يا بنات هذا الجيل كي وليتي ترفدي قلاش و تلبسي الكاسكيتا خلاااص الله يصلح الاحوال