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وليتي شرسة وينها الأنوثة ؟

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏25 جانفي 2018 على 18:09.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم و رحمة الله و بركآته

    ^^

    ...

    توحشتكم :giggle: من هذي الكلمة ما نزيدش نخاف نطول المقدمة

    و نبدا في سرد جريدة عن هذا وذاك تشكتشوكة كما يقول مالك على مواضيعي

    :LOL::LOL: ... نزعف :mad: آه ما تكثروش منها هههه


    من أنتن جنس لطيف أم وحوش ؟!! :rolleyes:


    ماعرف واش راح نڨول راه عيب والله دوك تلقا طفلة خشينة فالتعامل ههه

    تهدر وتطيح الهدرة برى ، تمشي و تتمرجل ما تفهم والو ؟


    تبصق كما شيخ و تعجبها روحها كي فالطريق تركل قرعة ماء و تتخيلها

    بالون وتبدا تلعب بيها هي وصحاباتها و القهقهة ما نهدروش عليها

    خاطر نتحمل ضحكة طفل و منتحملش صوت طفلة كي تضحك علابلك

    نتمنى نصمام فالدقيقة هذيك :sick:


    تشوف راجل يحشم يدخل وسط الناس يطبّع و هوما نقصد البنات ( جنس

    ضعيف ولا قوي دوك فهموني هههه ) قادرين على دفع سيمي حامل سلعة

    حديد !!!

    أنوثة دوك ولا جرثومة هههه تلقاه راجل ما يريكلاميش و طفلة تديرلك

    شرع و مستعدة تدابز :ROFLMAO: يا لطيييف وين بيها


    حتى في وجوههم باين العنف و كي تزيد تدير ماكياج تولي :alien: تشوف فيها

    بوحدة تصفعك هههه انا كنت نشوف رجال مثلا يسبو ولا ينوض ليه بدبزة

    بصح ولاو حتى البنات يتعانلو بالدبزة و المواس يا لطييف هههه ماكانش

    تاع الهدرة قبل علابلك تشوف غير فصباطها تنوض ليك خد جزاء نظرتك العيانة


    و الكارثة كي تنوض في راجل وتحكمه على حوايجه و تجبد عليه بركلة :ROFLMAO:

    أنا و الله شهدتها هذي ، يالطيف مزالني نتذكرها مصارعة بين طفل وطفلة

    و شكون يغلب ،، و الفائز الطفلة الشرسة عضته و قيح راسه :ROFLMAO::ROFLMAO:

    الله يستر ،، وليتوا صعاب الكيد والشراسة خلوا حاجة مليحة باش يهدروا

    علينا فالطريق بالخير .. ياو وين تفوت تسمع هدرة عيانة عليكن يا بنات هذا الجيل


    كي وليتي ترفدي قلاش و تلبسي الكاسكيتا خلاااص

    الله يصلح الاحوال




     
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    الصحافية الساخرة, ‏25 جانفي 2018 على 18:09
    #1
  2. Salah eddin

    Salah eddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    ياودي الحية هملت قاع و الله يجيب الخير

    انا نحير في طفلة تحل فمها قدام الناس و تريكلامي و ترفع صوتها

    و ادير تصرفات لا علاقة و دون مراعاة للناس الدايرين بيها و دون عدو اعتبارات

    و البنادم و الطفلة خصوصا اذا خطاها الحيا ... على الدنيا السلام

    خلاصلا تتبخص قيمتها و تولي لا اراكم الله

    الله يهدي و خلاص ههه

    وراني قريت الموضوع مش ق العنوان ههه

    ايا بالعافية


     
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    Salah eddin, ‏25 جانفي 2018 على 20:42
    #2
  3. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
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    السلام عليكم
    مرحبا بيك فطومة توحشنا مواضيعك هنا الله يبارك
    وعجبتني تاع تعض راس الطفل هههههه هادي من عائلة مصاصي الدماء
    والله صح كلامك في محلو، بنات اليوم تحولو يا لطيف بعض الذكور تحسيهم بدون رجولة وبعض الإناث تحسيهم بلا أنوثة
    حاشا لي ما يستاهلش طبعا، تلقايها لبستها كي الرجال ومشيتها كي الرجال حتى صوتها يا لطيف كي الرجال
    مرة وحدة حكاتلي قاتلي طفلة حكمت طفل مرمدتو بالضرب قاتلي ماخلاتلوش زرقتو هههه وكاينة لي ماتضربش
    بصح كي تبدا تهدر واش من كلام فاحش وواش من كلام زايد يعني عيب والله، انا طفل يقول كلام فاحش نعافو
    فمابالك بالمرأة؟، ونشفى عليها مرة وانا راكبة في البيس وواحد راكب مع خطيبتو نظن المهم معاه وحدة
    وقاعد يحكي هو وياها وزوج صحابات قاعدين قدامو ويحكيو بأعلى صوتهم ويضحكو ولا قالهم احكيو بلعقل من فضلكم
    رانا ماقدرناش حتى نسمعو بعضانا، وتشوفي كيفاه ناضت ليه ههههه هو يسب وهي تسب وصوتها غلب صوتو
    واللخرة خلاص قاتلو لي قاعد تترجل اهبطلي من البيس نتقابلو راس آ راس ههههه أنا تشوكيت والله العظيم
    أصلا انا كي نخرج نولي مومياء ههههه ما نهدر ماوالو ولي يهدر معايا وجهي يولي طماطم ونولي نخربط في الكلام
    اما النساء هادو لقاو الحرية الزايدة وحدة تسافر من بلاد لبلاد وحدها ووحدة حاكمة منصب تاع رجال حتى فسدو
    وراحت شخصيتهم وراحت انوثتهم، خاطر كي تكوني راكبة في بيس وتطلع وحدة لابسا سيرفاتمو تاع سبور وتطرطق في الشوينغوم
    وتخزر بنص عين تقول راح تضارب هههه تما تعرفي بلي راحت الدنيا، ربي يهدينا برك
    شكرا فطومة ربي يحميك
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏25 جانفي 2018 على 21:18
    #3
  4. Zühre Öçivit

    Zühre Öçivit :: عضو منتسِب ::

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    سيدي بلعباس
    للاسف تغيرنا للاسوا ربي يجيب الخير و يهدينا
     
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    Zühre Öçivit, ‏25 جانفي 2018 على 21:29
    #4
  5. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله

    @لؤلؤة قسنطينة قتلتني تاع راس آ راس ههههههه هذي وحدها خخخخخخخ وقادرة على شقاها وكل شي :ROFLMAO:

    أنا من فترة هجم عليا واحد في الطريق ما قدرت ندير والو من غير أني نعيط بالصوت باه يساعدوني يبعدوه عليا طيشني للرض كي الجاجة وبرك عليا وما درت فيها والو :LOL: المهم وقتها كانت مأساة بالنسبة ليا مي درك كي خرجت من الشوك رجعتلي نكتة :LOL: وهذي تقولو راس آ راس :unsure: وأنا بقيت كي الجاجة نترعد في لبلاصة حتى جا ليا بابا داني لسبيطار كون شوية فتت على طبيب نفسي :ROFLMAO:

    تفكرت وحد لمرا من يومين رحت نخلص هيا جات هي اللخرة طبعت اللولة ومش في لاشان تاع النسا راحت لتاع الرجال لي راهم في بزاف وواحد ما قدر ينطق معاها ويقوللها راكي جيتي اللخرة كامل سكتو مبعد واحد وقف عند القيشي قالتلو نووووض هك حكمتلي لبلاصة احصر وهو ناض كي التوتو راحت هي وقفت تم حتى خلصت ومشات :cautious: وواحد ما حكى معاها أنا وخفت منها هههه قلت كون جات لجهة النساء والله ما قلتلها راني قبلك نخليها تفوت لا تاكلني شوارما :LOL:

    مرات كي تشوفي جنس أنثى تكرهي روحك تقولي هذو لي بشعو بينا ومرات تشوف وحدات أوفر بزاف في الأنوثة بعد تعافي روحك منها وهي تتشخلع وتتمايل ها سيدي خير الأمور أوسطها

    مغسي ع الموضوع :kiss:
     
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    الورد الأحمر, ‏25 جانفي 2018 على 22:03
    #5
  6. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم،♛♛

    هههه شابة هذي تع تعض طفل هه ڤومبير ،،بصراحة عندهم وحد الجرآة ربي يستر برك

    عندها سمانة برك ماي دابزت زوج بنات ع جال حاجة تافهة -_-

    ونحاتلها خيمارها هتههههخه

    تموتي بضحك هههه مهابيل


    ربي يهديهم ان شاء الله

    يعطيك الصحة طمطوم ^^
     
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    زهرة البليدة, ‏25 جانفي 2018 على 22:20
    #6
  7. NAPOLA

    NAPOLA :: عضو مُشارك ::

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    Algérie
    و الله صح خاصة في الفترة الاخيرة الدنيا تبدلت بزاف ربي يصلح الاحوال
     
    NAPOLA, ‏25 جانفي 2018 على 22:21
    #7
  8. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
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    ههههههه عجبتني تاع تاكلني شاورما
    والله درك ولاو غوال واش نساء، وتعرفي تفكرت واحد الحكاية هههه
    مرة قاعدة نمشي في الطريق مع ماما ونلقاو وحدة واقفة مع راجلها تبهدل فيه
    شفتي كي يحكم الاب ولدو ويوبخو برا والطفل مهبط راسو؟ هكاك ههههه
    وقاعدة تسب فيه قاتلو ندمت لي خرجتك معايا :LOL: هههه
    انا ماش غير تشوكيت، قلت لماما راهي تعيط على راجلها سمعتي واش قاتلو؟
    قاتلي بالاك مع ولدها هههههه قتلها ياو راجلها واش لي ولدها
    والله ساعات تشوفي حاجات تتشوكاي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏25 جانفي 2018 على 22:26
    #8
  9. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:

    ندمت لي خرجتك معايا !! :sneaky:

    شغل عبد كبير يبهدل في طفل صغير بقى يبكي عليه اشريلي هذيك الحاجة هههههه

    يا إلهي إن الأنوثة في خطر :ROFLMAO:
     
    الورد الأحمر, ‏25 جانفي 2018 على 22:51
    #9

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