وليتي شرسة وينها الأنوثة ؟

السلام عليكم

مرحبا بيك فطومة توحشنا مواضيعك هنا الله يبارك

وعجبتني تاع تعض راس الطفل هههههه هادي من عائلة مصاصي الدماء

والله صح كلامك في محلو، بنات اليوم تحولو يا لطيف بعض الذكور تحسيهم بدون رجولة وبعض الإناث تحسيهم بلا أنوثة

حاشا لي ما يستاهلش طبعا، تلقايها لبستها كي الرجال ومشيتها كي الرجال حتى صوتها يا لطيف كي الرجال

مرة وحدة حكاتلي قاتلي طفلة حكمت طفل مرمدتو بالضرب قاتلي ماخلاتلوش زرقتو هههه وكاينة لي ماتضربش

بصح كي تبدا تهدر واش من كلام فاحش وواش من كلام زايد يعني عيب والله، انا طفل يقول كلام فاحش نعافو

فمابالك بالمرأة؟، ونشفى عليها مرة وانا راكبة في البيس وواحد راكب مع خطيبتو نظن المهم معاه وحدة

وقاعد يحكي هو وياها وزوج صحابات قاعدين قدامو ويحكيو بأعلى صوتهم ويضحكو ولا قالهم احكيو بلعقل من فضلكم

رانا ماقدرناش حتى نسمعو بعضانا، وتشوفي كيفاه ناضت ليه ههههه هو يسب وهي تسب وصوتها غلب صوتو

واللخرة خلاص قاتلو لي قاعد تترجل اهبطلي من البيس نتقابلو راس آ راس ههههه أنا تشوكيت والله العظيم

أصلا انا كي نخرج نولي مومياء ههههه ما نهدر ماوالو ولي يهدر معايا وجهي يولي طماطم ونولي نخربط في الكلام

اما النساء هادو لقاو الحرية الزايدة وحدة تسافر من بلاد لبلاد وحدها ووحدة حاكمة منصب تاع رجال حتى فسدو

وراحت شخصيتهم وراحت انوثتهم، خاطر كي تكوني راكبة في بيس وتطلع وحدة لابسا سيرفاتمو تاع سبور وتطرطق في الشوينغوم

وتخزر بنص عين تقول راح تضارب هههه تما تعرفي بلي راحت الدنيا، ربي يهدينا برك

شكرا فطومة ربي يحميك

تحياتي

​