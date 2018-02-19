الرسم في مدارسنا كان طرقى و طروطوارات ?

الصحافية الساخرة

الصحافية الساخرة

:: نجمة اللمة ::
#1
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#1
السلام عليكم و رحمة الله و بركآته

?

ايا شوي نشاط و حساسية مفرطة ? ، اللمة محتاجة لمليار جام و زوج ملاير تعليق

ماناش محتاجين تشوفوا برك ? .. المهم دعوة لتحريك اليدين ماشي غير العينين ?

...

أيا و اليوم تاني نرجعوكم شوي اللور " ? باش تنشط عندكم

خلايا الزمن الجميل ، البريء و الحلو و تخلصونا من الديقوتاج

و الصماطة شوي ?

أيا وكامل كانت عندنا حصة رسم من الابتدائي حتى للمتوسط

( نهار دخلت حصة الموسيقى طردت الرسم من مدارسنا

و من تم خلاصت الايام الجميلة ? )

و الرسم عندنا فالجزائر وحدو ?? ،،أول حاجة علمونا نرسموها

الطرقى ياااه و الخطوط البيضا حتى وين تولي ما تبانش ههه

والطروطوارات ? ولونها بالاحمر و الابيض واااو ? ( علمونا

حب الطريق )

و زيد لهم الشجر تاع الزيتون ولا البلوط ههه يمشو و يقصارو

مع الطريق ?? . تعلمنا الرسم بقلم الرصاص Hb و ألوان يا جدك

لازم تديرلها البصاق ( حاشاكم ) باش تلون مليح ههخخهه

شحال كان الرسم يفرحنا سيرتو كي تعلمنا نرسموا كبش

بڨرونوا و سيارة اربع بلايص و زوج بيبان برك ? كليو دبزة يااه

وصلنا للبحر وما أدراك بحر الجزائر توجور هايج ،، ديما نرسموا

الموجة حتى فالشط ? و السماء زرقاء صافية المشكل ماهي

صافية ما والو فيها ضبابة رمادية ? و زيدلها بارابلي مخططة

بالأبيض و البرتقالي هههه وقت التشينة ? تضرب فوقها

قريصة شمس صفرا تدبغك ديراكت ههه

وما ننساش الحشيش الاخضر اللي معمر بالشوك ? ، والبحيرة

النقية من الضفادع ?? ..



ما أروع ذلك المنزل اللي بالقرمود ههه ، فيه باب وزوج ثاقات " ماكاش منين تقرعج هه " ،

علمونا رسم الريف و كيفاشل المعيشة فيه

مرجى خضراء مسيجة و بقرة وحدة ترعى ( البقر هذو تاع بكري يرعاو الحشيش ماشي

كما تاع دوك يرعاو كلشي ليكوش ، الزبل حاشاكم و قادرين يرعاوك انت ماش ينطحوك ? )


علمونا رسم الحمامة ، حمامة السلام ماشي اللي تنقب من عند مول الباتسري ?

ما تبان لكان حية ولا ميتة مهم جنحين لاصقين فبعض كي شغل لا تطير مزال راها تتكسل

??


شحال توحشت الرسم ياااه الايام الزينة ، و ديما كان هناك فنان ، رسام موهوب " من جهة

الذكور ماشي

البنات " خاطر البنات رهجونا بالقلوب اللي مكسرة? و اللي فيها سهم ? و الوردة اللي

مفتحة و اللي مغلوقة و حتى اللي مصفارة ??

مي الذكورا ياو قمة فالابداع هذا موثور ألماني و هذي طوموبيل خيالية عندها جنحين

يا للروعة حتى وصلوا وين رسموا وماكاش اللي ما رسمش ڨوڨو و بيجيثا ??

و الله ما ننسى الايامات هذوك كامل مزال عندي رسومات تاعي ولدوك نرسم و نضحك ?

أيا دوك من عندكم ?

إليكم الخط

"فطوم" ☺





 
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الصحافية الساخرة

الصحافية الساخرة

:: نجمة اللمة ::
#2
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Jijel
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الصحافية الساخرة

الصحافية الساخرة

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#3
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Jijel
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#3
الصحافية الساخرة

الصحافية الساخرة

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#4
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Jijel
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#4
الصحافية الساخرة

الصحافية الساخرة

:: نجمة اللمة ::
#5
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Jijel
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#5
@cosette انتيا سير رسمتي الخواتم ??

@ميلينا تحب الزهور باين هه

@قمر الوادي انتيا ماكنتيش تتفاهمي مع الشمس ? تحبي ترسمي القمر ??
 
الصحافية الساخرة

الصحافية الساخرة

:: نجمة اللمة ::
#6
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#6
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#7
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#7
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اواه هاذا موضوع كبييييييييير لي عودة ان شاءالله بعد قليل فكرتيني في واحد الامورات هعهعهع
 
الصحافية الساخرة

الصحافية الساخرة

:: نجمة اللمة ::
#8
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Jijel
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#8
قال أم ياسمينdz:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اواه هاذا موضوع كبييييييييير لي عودة ان شاءالله بعد قليل فكرتيني في واحد الامورات هعهعهع
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????? إن شاء الله أنتظرك ?
مشكورة على اعتماد الموضوع حسبته طار ههه
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#9
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ذكر
#9
السلام عليكم و رحمة الله

ايا استعرفي ههه راني اول من يرد على موضوعك المتعب للعينين

و الي يسبب المشاكل البصرية في قرنية و شبكية العين ( ندخلو شوية مصطلحات طبية )

في قضية الرسم ... نعرفو قاع بلي حصة الرسم بديناها ق من السيام

و يبدا الخرطي تاع القلم hb ولا مش عارف و الالوان المائية و الخشبية و الترابية و غيرها

و الي عندهم الدراهم و ولاد لا تشي تشي يجيبو الالوان الامئية تاع 12 ههه و حنا الزوالية نجيبو ق تاع 6 ههه:LOL:

راكم تعرفو ...

و كيف كيف الخشبية ثاني حنا نجيبو ق تاع 6 الوان هذيك الباطة الصقيرة و ولاد la hania ( الهانية ):ROFLMAO:

يجيبو تاع 12 و حتى24

و هذي هي ... اما عن الرسومات ... كل واحد و كفاه نشفى لتاع السنة الرابعة منا كنا نرسمو الرسمة

السريالية تاع سلفادور دالي ولا نرسمو التكعيبية تاع بيكاسو يا محاينك !!

ههه
و بخصوص كلامك هذا ..ههه والو صايي بطلنا من 4 ههه
قال الصحافية الساخرة:
@Salah eddin أنت رسمت اربع نسا ????
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واحدة وياسر علينا ... و بالاك نتي نرسمك خطرة اخرى ما تستبعديهاش :cool:ههه

يعطيك الصحة على الموضوع

بالعافية
 
الصحافية الساخرة

الصحافية الساخرة

:: نجمة اللمة ::
#12
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Jijel
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#12
قال Salah eddin:
السلام عليكم و رحمة الله

ايا استعرفي ههه راني اول من يرد على موضوعك المتعب للعينين

و الي يسبب المشاكل البصرية في قرنية و شبكية العين ( ندخلو شوية مصطلحات طبية )

في قضية الرسم ... نعرفو قاع بلي حصة الرسم بديناها ق من السيام

و يبدا الخرطي تاع القلم hb ولا مش عارف و الالوان المائية و الخشبية و الترابية و غيرها

و الي عندهم الدراهم و ولاد لا تشي تشي يجيبو الالوان الامئية تاع 12 ههه و حنا الزوالية نجيبو ق تاع 6 ههه:LOL:

راكم تعرفو ...

و كيف كيف الخشبية ثاني حنا نجيبو ق تاع 6 الوان هذيك الباطة الصقيرة و ولاد la hania ( الهانية ):ROFLMAO:

يجيبو تاع 12 و حتى24

و هذي هي ... اما عن الرسومات ... كل واحد و كفاه نشفى لتاع السنة الرابعة منا كنا نرسمو الرسمة

السريالية تاع سلفادور دالي ولا نرسمو التكعيبية تاع بيكاسو يا محاينك !!

ههه
و بخصوص كلامك هذا ..ههه والو صايي بطلنا من 4 ههه

واحدة وياسر علينا ... و بالاك نتي نرسمك خطرة اخرى ما تستبعديهاش :cool:ههه

يعطيك الصحة على الموضوع

بالعافية
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ههههخمخخخخههه ?? ايا نستعرفو بيك مالغري باين بلي قريت غير العنوان راحولك الذكريات الجميلة ? ههههه ، و عينيك ما تخافش في كل موضوع طويل راح يتفتحو بالعكس و يولوا يخدمو مليح هههه

بيا حسراا على الالوان المائية هههه التلطيخية ? انا كنت ما نحبهاش نجي نمزج زوج الوان يخرجلي طفس ?? و زاد ما نعرفش نلون بيهم يديرولي بركة مائية ???

و الالوان اييه كنا نديرولهم البصاق حشاك باش يلونو مليح ?? و زاد ست الوان برك اييه صح 12 و 24 خاطينا الثقلة ههه نحبو الخفبف الظريف ?? والله ذكريات رووعة توحشت ايامات هكا ،،

أنت باين كنت ماتعرفش ترسم تحب ترسم غير البنات ? و تحصل شكون تخير منهم هههه

ايا انا بعدني منك يااو خلاص راه قريب يولي عندي الميسيو بالكواغط ??? الله يجيبلك الوحدة هذي وتكون كما رسمتها ?? اعرف ترئم برك سينو تخلا عليك هههه

مرسي صلحوح على المرور من العنوان برك تجيبها صح ???
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#13
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ذكر
#13
قال الصحافية الساخرة:
ههههخمخخخخههه ?? ايا نستعرفو بيك مالغري باين بلي قريت غير العنوان راحولك الذكريات الجميلة ? ههههه ، و عينيك ما تخافش في كل موضوع طويل راح بالعكس و يولوا يخدمو مليح هههه

بيا حسراا على الالوان المائية هههه التلطيخية ? انا كنت ما نحبهاش نجي نمزج زوج الوان يخرجلي طفس ?? و زاد ما نعرفش نلون بيهم يديرولي بركة مائية ???

و الالوان اييه كنا نديرولهم البصاق حشاك باش يلونو مليح ?? و زاد ست الوان برك اييه صح 12 و 24 خاطينا الثقلة ههه نحبو الخفبف الظريف ?? والله ذكريات رووعة توحشت ايامات هكا ،،

أنت باين كنت ماتعرفش ترسم تحب ترسم غير البنات ? و تحصل شكون تخير منهم هههه

ايا انا بعدني منك يااو خلاص راه قريب يولي عندي الميسيو بالكواغط ??? الله يجيبلك الوحدة هذي وتكون كما رسمتها ?? اعرف ترئم برك سينو تخلا عليك هههه

مرسي صلحوح على المرور من العنوان برك تجيبها صح ???
إضغط للتوسيع...
ياو قريت الموضوع او ههه
كي ما نقراهش راني نقولها
نقولك قريت العنوان برك
1519052238917.png



 
الصحافية الساخرة

الصحافية الساخرة

:: نجمة اللمة ::
#14
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#14
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
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#15
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#15
السلام عليكم
اووووه موضوع شباب هادا عجبني بزاف
هههههه عجبتني كليو دبزة وزوج طاقات ماعندكش منين تتوقب حتى ولو تصرا حاجة
ورا الدار ماعندكش طاقة منين تطل والباب في نصهم كي العروسة هههه والله طفولة وحدها
بصح أنا كانت عندي موهبة الرسم من الصغر، الرسم والتعبير الكتابي كانت عندي معاه ذكريات
جميلة جدا خاطر كنت متفوقة، نشفى عليها مرة في الابتدائي مانقولك سنة خامسة ولا سادسة
ودرنا امتحان في الرسم، مالا جابتلنا الاستاذة صورة تاع سلة فواكه لرسام معين وحطتلنا
صورتها فوق السبورة باه يشوفها القسم كامل وانا كنت نقعد في آخر القسم يعن آخر مقعد
ورسمتها بكل تفاصيلها الدقيقة، نهار جات توزعلنا المعلمة الأوراق المصححة تاع الرسم
كي لحقت ليا نشفى عليها قاتلي "مريم لست أدري ولكن رسمتك مميزة جدا وكأنها طبق الاصل"
توصلت حتى نعتتها للمعلمات تاع الاقسام الاخرى، وديت عليها 14/14 هههه بصحتي
من تم وانا مشهورة بالرسم كي نديرو انشودة وتقولنا الستاذة ارسمو رسمة تابعة للانشودة
القسم كامل يجيبولي نرسمهالهم، وكي لحقت للمتوسط تعمقنا اكثر في الرسم وكانت استاذة
الرسم تحبني بزاف لدرجة نهار البيام كي جينا نخيرو بين الموسيقى والرسم انا رحت خيرت موسيقى
حسب واش نصحوني البنات كي سمعت بيا قاتلي درك تبدليها قاتلي موهبة كيما هاديك رايحة
ديريلي الموسيقى؟ وصح تبعت رايها وجبت 18 في البيام في الرسم، اما عن معاناة الرسم كيما
قال صلاح اقلام تاع 6 هههههه والله ضحكني كي قالها تفكرت وقت بكري صح، كانو واحد
الاقلام نلونو بيهم تقول تبن ماش ألوان ههههه تضرب بيهم واحد للراس تفجخو نورمال ههههه
كنت سخفانة على الألوان تاع maped حتى نهار شريتهم كانو ألوانهم يهبلو، ومازلت نشفى تاع ارسمو
كبش وديرولو الصوف هههه ومنزل وسط الحديقة والدخان ديما خارج منو من فوق هههه
والله ذكريات تهبل وجميلة جدا، وانا كنت نحب بزااف حصة الرسم
شكرا فطومة على الموضوع الجميل بارك الله فيك
تحياتي
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#16
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#16
الحاجة لي محيرتني هو هاد الانسان @Salah eddin
مانجي نكمل الرد نلقاه دارلي إعجاب
والمشكلة أنا كتبت جرنان يسما راهو يدير إعجاب برك بلا مايقرا :ROFLMAO:
احذروا منه ههههه
غير نضحك برك
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
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#17
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ذكر
#17
قال لؤلؤة قسنطينة:
الحاجة لي محيرتني هو هاد الانسان @Salah eddin
مانجي نكمل الرد نلقاه دارلي إعجاب
والمشكلة أنا كتبت جرنان يسما راهو يدير إعجاب برك بلا مايقرا :ROFLMAO:
احذروا منه ههههه
غير نضحك برك
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الموضوع تاع الصحافية و ما قريتوش كامل ههه

في بالك نقرا الرد نتاعك هههه ما ادوخيناش ههه



 
الصحافية الساخرة

الصحافية الساخرة

:: نجمة اللمة ::
#18
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Jijel
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#18
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم
اووووه موضوع شباب هادا عجبني بزاف
هههههه عجبتني كليو دبزة وزوج طاقات ماعندكش منين تتوقب حتى ولو تصرا حاجة
ورا الدار ماعندكش طاقة منين تطل والباب في نصهم كي العروسة هههه والله طفولة وحدها
بصح أنا كانت عندي موهبة الرسم من الصغر، الرسم والتعبير الكتابي كانت عندي معاه ذكريات
جميلة جدا خاطر كنت متفوقة، نشفى عليها مرة في الابتدائي مانقولك سنة خامسة ولا سادسة
ودرنا امتحان في الرسم، مالا جابتلنا الاستاذة صورة تاع سلة فواكه لرسام معين وحطتلنا
صورتها فوق السبورة باه يشوفها القسم كامل وانا كنت نقعد في آخر القسم يعن آخر مقعد
ورسمتها بكل تفاصيلها الدقيقة، نهار جات توزعلنا المعلمة الأوراق المصححة تاع الرسم
كي لحقت ليا نشفى عليها قاتلي "مريم لست أدري ولكن رسمتك مميزة جدا وكأنها طبق الاصل"
توصلت حتى نعتتها للمعلمات تاع الاقسام الاخرى، وديت عليها 14/14 هههه بصحتي
من تم وانا مشهورة بالرسم كي نديرو انشودة وتقولنا الستاذة ارسمو رسمة تابعة للانشودة
القسم كامل يجيبولي نرسمهالهم، وكي لحقت للمتوسط تعمقنا اكثر في الرسم وكانت استاذة
الرسم تحبني بزاف لدرجة نهار البيام كي جينا نخيرو بين الموسيقى والرسم انا رحت خيرت موسيقى
حسب واش نصحوني البنات كي سمعت بيا قاتلي درك تبدليها قاتلي موهبة كيما هاديك رايحة
ديريلي الموسيقى؟ وصح تبعت رايها وجبت 18 في البيام في الرسم، اما عن معاناة الرسم كيما
قال صلاح اقلام تاع 6 هههههه والله ضحكني كي قالها تفكرت وقت بكري صح، كانو واحد
الاقلام نلونو بيهم تقول تبن ماش ألوان ههههه تضرب بيهم واحد للراس تفجخو نورمال ههههه
كنت سخفانة على الألوان تاع maped حتى نهار شريتهم كانو ألوانهم يهبلو، ومازلت نشفى تاع ارسمو
كبش وديرولو الصوف هههه ومنزل وسط الحديقة والدخان ديما خارج منو من فوق هههه
والله ذكريات تهبل وجميلة جدا، وانا كنت نحب بزااف حصة الرسم
شكرا فطومة على الموضوع الجميل بارك الله فيك
تحياتي
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و عليكم السلام و رحمة الله
??? ها انتي من النواذر تسما تاع بنت تعرف ترسم مليح حاجة باهية
و الله ذكريات جميلة صح كانت الحياة فيها بنة كلشي كان باهي و حلو دوك يا لطيف الموسيقى تخبط هههن فالليسي ولينا للموسيقى ساعات موسيقى تاع تيتانيك ساعات استاذة البحة حكمتها فالڨرجومة وهي تغنيلك فيروز ??? الله الله على ايامات زمان كبش و الصوف دور دور يخرجلك كبش واييه والله ما يتعوضو ليام هذوك

مرسي مريومة ? وارسميلنا هنا شوي طوري موهبتك

قال لؤلؤة قسنطينة:
الحاجة لي محيرتني هو هاد الانسان @Salah eddin
مانجي نكمل الرد نلقاه دارلي إعجاب
والمشكلة أنا كتبت جرنان يسما راهو يدير إعجاب برك بلا مايقرا :ROFLMAO:
احذروا منه ههههه
غير نضحك برك
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??? وهذي مازالك ما علابلكش بيها ياو يخاف على عينيه تقول موثور يخاف يفسد ???
 
الصحافية الساخرة

الصحافية الساخرة

:: نجمة اللمة ::
#19
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Jijel
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#19
قال Salah eddin:
الموضوع تاع الصحافية و ما قريتوش كامل ههه

في بالك نقرا الرد نتاعك هههه ما ادوخيناش ههه



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اااه حكمتك بدماغ ?? ما الواعرة ما العاقلة ديراكت دماغ جو بر بحر حجر ???

و تزيد تعري على اسنانك وتقول فيها نورمال ?
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#20
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ذكر
#20
قال الصحافية الساخرة:
اااه حكمتك بدماغ ?? ما الواعرة ما العاقلة ديراكت دماغ جو بر بحر حجر ???

و تزيد تعري على اسنانك وتقول فيها نورمال ?
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بالشوية برك على راسك هههه
راسي راه كي الحديد انا ههه
وش بيك ههه
 
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