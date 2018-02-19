الرسم في مدارسنا كان طرقى و طروطوارات ?

الصحافية الساخرة
:: نجمة اللمة ::
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السلام عليكم و رحمة الله و بركآته
?
ايا شوي نشاط و حساسية مفرطة ? ، اللمة محتاجة لمليار جام و زوج ملاير تعليق
ماناش محتاجين تشوفوا برك ? .. المهم دعوة لتحريك اليدين ماشي غير العينين ?
...
أيا و اليوم تاني نرجعوكم شوي اللور " ? باش تنشط عندكم
خلايا الزمن الجميل ، البريء و الحلو و تخلصونا من الديقوتاج
و الصماطة شوي ?
أيا وكامل كانت عندنا حصة رسم من الابتدائي حتى للمتوسط
( نهار دخلت حصة الموسيقى طردت الرسم من مدارسنا
و من تم خلاصت الايام الجميلة ? )
و الرسم عندنا فالجزائر وحدو ?? ،،أول حاجة علمونا نرسموها
الطرقى ياااه و الخطوط البيضا حتى وين تولي ما تبانش ههه
والطروطوارات ? ولونها بالاحمر و الابيض واااو ? ( علمونا
حب الطريق )
و زيد لهم الشجر تاع الزيتون ولا البلوط ههه يمشو و يقصارو
مع الطريق ?? . تعلمنا الرسم بقلم الرصاص Hb و ألوان يا جدك
لازم تديرلها البصاق ( حاشاكم ) باش تلون مليح ههخخهه
شحال كان الرسم يفرحنا سيرتو كي تعلمنا نرسموا كبش
بڨرونوا و سيارة اربع بلايص و زوج بيبان برك ? كليو دبزة يااه
وصلنا للبحر وما أدراك بحر الجزائر توجور هايج ،، ديما نرسموا
الموجة حتى فالشط ? و السماء زرقاء صافية المشكل ماهي
صافية ما والو فيها ضبابة رمادية ? و زيدلها بارابلي مخططة
بالأبيض و البرتقالي هههه وقت التشينة ? تضرب فوقها
قريصة شمس صفرا تدبغك ديراكت ههه
وما ننساش الحشيش الاخضر اللي معمر بالشوك ? ، والبحيرة
النقية من الضفادع ?? ..
ما أروع ذلك المنزل اللي بالقرمود ههه ، فيه باب وزوج ثاقات " ماكاش منين تقرعج هه " ،
علمونا رسم الريف و كيفاشل المعيشة فيه
مرجى خضراء مسيجة و بقرة وحدة ترعى ( البقر هذو تاع بكري يرعاو الحشيش ماشي
كما تاع دوك يرعاو كلشي ليكوش ، الزبل حاشاكم و قادرين يرعاوك انت ماش ينطحوك ? )
علمونا رسم الحمامة ، حمامة السلام ماشي اللي تنقب من عند مول الباتسري ?
ما تبان لكان حية ولا ميتة مهم جنحين لاصقين فبعض كي شغل لا تطير مزال راها تتكسل
??
شحال توحشت الرسم ياااه الايام الزينة ، و ديما كان هناك فنان ، رسام موهوب " من جهة
الذكور ماشي
البنات " خاطر البنات رهجونا بالقلوب اللي مكسرة? و اللي فيها سهم ? و الوردة اللي
مفتحة و اللي مغلوقة و حتى اللي مصفارة ??
مي الذكورا ياو قمة فالابداع هذا موثور ألماني و هذي طوموبيل خيالية عندها جنحين
يا للروعة حتى وصلوا وين رسموا وماكاش اللي ما رسمش ڨوڨو و بيجيثا ??
و الله ما ننسى الايامات هذوك كامل مزال عندي رسومات تاعي ولدوك نرسم و نضحك ?
أيا دوك من عندكم ?
إليكم الخط
"فطوم" ☺
?
ايا شوي نشاط و حساسية مفرطة ? ، اللمة محتاجة لمليار جام و زوج ملاير تعليق
ماناش محتاجين تشوفوا برك ? .. المهم دعوة لتحريك اليدين ماشي غير العينين ?
...
أيا و اليوم تاني نرجعوكم شوي اللور " ? باش تنشط عندكم
خلايا الزمن الجميل ، البريء و الحلو و تخلصونا من الديقوتاج
و الصماطة شوي ?
أيا وكامل كانت عندنا حصة رسم من الابتدائي حتى للمتوسط
( نهار دخلت حصة الموسيقى طردت الرسم من مدارسنا
و من تم خلاصت الايام الجميلة ? )
و الرسم عندنا فالجزائر وحدو ?? ،،أول حاجة علمونا نرسموها
الطرقى ياااه و الخطوط البيضا حتى وين تولي ما تبانش ههه
والطروطوارات ? ولونها بالاحمر و الابيض واااو ? ( علمونا
حب الطريق )
و زيد لهم الشجر تاع الزيتون ولا البلوط ههه يمشو و يقصارو
مع الطريق ?? . تعلمنا الرسم بقلم الرصاص Hb و ألوان يا جدك
لازم تديرلها البصاق ( حاشاكم ) باش تلون مليح ههخخهه
شحال كان الرسم يفرحنا سيرتو كي تعلمنا نرسموا كبش
بڨرونوا و سيارة اربع بلايص و زوج بيبان برك ? كليو دبزة يااه
وصلنا للبحر وما أدراك بحر الجزائر توجور هايج ،، ديما نرسموا
الموجة حتى فالشط ? و السماء زرقاء صافية المشكل ماهي
صافية ما والو فيها ضبابة رمادية ? و زيدلها بارابلي مخططة
بالأبيض و البرتقالي هههه وقت التشينة ? تضرب فوقها
قريصة شمس صفرا تدبغك ديراكت ههه
وما ننساش الحشيش الاخضر اللي معمر بالشوك ? ، والبحيرة
النقية من الضفادع ?? ..
ما أروع ذلك المنزل اللي بالقرمود ههه ، فيه باب وزوج ثاقات " ماكاش منين تقرعج هه " ،
علمونا رسم الريف و كيفاشل المعيشة فيه
مرجى خضراء مسيجة و بقرة وحدة ترعى ( البقر هذو تاع بكري يرعاو الحشيش ماشي
كما تاع دوك يرعاو كلشي ليكوش ، الزبل حاشاكم و قادرين يرعاوك انت ماش ينطحوك ? )
علمونا رسم الحمامة ، حمامة السلام ماشي اللي تنقب من عند مول الباتسري ?
ما تبان لكان حية ولا ميتة مهم جنحين لاصقين فبعض كي شغل لا تطير مزال راها تتكسل
??
شحال توحشت الرسم ياااه الايام الزينة ، و ديما كان هناك فنان ، رسام موهوب " من جهة
الذكور ماشي
البنات " خاطر البنات رهجونا بالقلوب اللي مكسرة? و اللي فيها سهم ? و الوردة اللي
مفتحة و اللي مغلوقة و حتى اللي مصفارة ??
مي الذكورا ياو قمة فالابداع هذا موثور ألماني و هذي طوموبيل خيالية عندها جنحين
يا للروعة حتى وصلوا وين رسموا وماكاش اللي ما رسمش ڨوڨو و بيجيثا ??
و الله ما ننسى الايامات هذوك كامل مزال عندي رسومات تاعي ولدوك نرسم و نضحك ?
أيا دوك من عندكم ?
إليكم الخط
"فطوم" ☺
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