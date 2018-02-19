الرسم في مدارسنا كان طرقى و طروطوارات ?

السلام عليكم و رحمة الله

ايا استعرفي ههه راني اول من يرد على موضوعك المتعب للعينين

و الي يسبب المشاكل البصرية في قرنية و شبكية العين ( ندخلو شوية مصطلحات طبية )

في قضية الرسم ... نعرفو قاع بلي حصة الرسم بديناها ق من السيام

و يبدا الخرطي تاع القلم hb ولا مش عارف و الالوان المائية و الخشبية و الترابية و غيرها

و الي عندهم الدراهم و ولاد لا تشي تشي يجيبو الالوان الامئية تاع 12 ههه و حنا الزوالية نجيبو ق تاع 6 ههه

راكم تعرفو ...

و كيف كيف الخشبية ثاني حنا نجيبو ق تاع 6 الوان هذيك الباطة الصقيرة و ولاد la hania ( الهانية )

يجيبو تاع 12 و حتى24

و هذي هي ... اما عن الرسومات ... كل واحد و كفاه نشفى لتاع السنة الرابعة منا كنا نرسمو الرسمة

السريالية تاع سلفادور دالي ولا نرسمو التكعيبية تاع بيكاسو يا محاينك !!

ههه

و بخصوص كلامك هذا ..ههه والو صايي بطلنا من 4 ههه

ههه واحدة وياسر علينا ... و بالاك نتي نرسمك خطرة اخرى ما تستبعديهاشههه

يعطيك الصحة على الموضوع