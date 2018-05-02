معتقدات جزائرية

Marame Bouras
:: عضو منتسِب ::
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- 17 نوفمبر 2017
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- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
ان شاء الله راكم لاباس ؟
كلنا من كنا صغار كانت عندنا واحد المعتقدات
كنا مصدقينها و هازينها بعين الاعتبار هههه
في هذا الموضوع نحاولو نجمعو بعض هذه المعتقدات و الا ساطير ..
هيا انطلقو و شاركونا ابداعاتكم
ان شاء الله راكم لاباس ؟
كلنا من كنا صغار كانت عندنا واحد المعتقدات
كنا مصدقينها و هازينها بعين الاعتبار هههه
في هذا الموضوع نحاولو نجمعو بعض هذه المعتقدات و الا ساطير ..
هيا انطلقو و شاركونا ابداعاتكم