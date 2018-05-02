معتقدات جزائرية

Marame Bouras

Marame Bouras

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
17 نوفمبر 2017
المشاركات
30
الإعجابات
126
النقاط
5
العمر
13
الإقامة
عين صالح
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
ان شاء الله راكم لاباس ؟

كلنا من كنا صغار كانت عندنا واحد المعتقدات
كنا مصدقينها و هازينها بعين الاعتبار هههه
في هذا الموضوع نحاولو نجمعو بعض هذه المعتقدات و الا ساطير ..

هيا انطلقو و شاركونا ابداعاتكم
:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
 
Marame Bouras

Marame Bouras

:: عضو منتسِب ::
#5
إنضم
17 نوفمبر 2017
المشاركات
30
الإعجابات
126
النقاط
5
العمر
13
الإقامة
عين صالح
الجنس
أنثى
#5
قال صفاءdz:
يعطيك الصحة
انا كان عندي معتقد اذا شفت قط اكحل نهاري منحوس ويروحلي ههههه
إضغط للتوسيع...
ههههه نتي جاتك غي في النحس راكي مليحة
احنا كنا نعتقدوه جني و راح يركبنا ههه

شكرا صفاء على مشاركتكي بهذه الاسطورة ههه
 
Marame Bouras

Marame Bouras

:: عضو منتسِب ::
#11
إنضم
17 نوفمبر 2017
المشاركات
30
الإعجابات
126
النقاط
5
العمر
13
الإقامة
عين صالح
الجنس
أنثى
#11
هاي ليكم باش كنا معمرين ريوسنا يا عباد الله هههه

- انوكتمشي حفيان رجليك يطوالو ..
- كتلعب بالمقص والديك يتعاركو ..
- كتفحج على الرماد يركبك جن .
 
Marame Bouras

Marame Bouras

:: عضو منتسِب ::
#13
إنضم
17 نوفمبر 2017
المشاركات
30
الإعجابات
126
النقاط
5
العمر
13
الإقامة
عين صالح
الجنس
أنثى
#13
قال صمت المشاعر:
السلام عليكم
ههههه ضحكتيني ولله
يعطيك الصحة اختي
أن شاء راح نرجع ومعايا شوية خرطي ههههه
إضغط للتوسيع...
و عليكم السلام
مرحبا بيك حبيبة و بالخرطي تاعك
هههه.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.