معتقدات جزائرية

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاتهان شاء الله راكم لاباس ؟كلنا من كنا صغار كانت عندنا واحد المعتقداتكنا مصدقينها و هازينها بعين الاعتبار ههههفي هذا الموضوع نحاولو نجمعو بعض هذه المعتقدات و الا ساطير ..هيا انطلقو و شاركونا ابداعاتكم