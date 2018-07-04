السؤال: من تتوقع ان يكون في النهائي؟؟؟؟

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
25 أفريل 2018
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الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
رواد اللمة مرحبا بكم معنا في هذه التفطية لأحداث مونديال روسيا 2018

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السؤال: من تتوقع ان يكون في النهائي؟؟؟؟
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قائمة المنتخبات
أوروجواي - فرنسا - البرازيل - بلجيكا
السويد - إنجلترا - روسيا - كرواتيا



مدة السؤال:من اليوم (04/07/2018) الى غاية يوم الجمعة (06/07/2018)
كل شخص له الحق في اقتراح رئيسي و الثاني ثانوي

يمكنك ان تعطينا تحليلك و سبب اخيارك ايضا
و لنا عودة لهذا الموضوع بعد النصف النهائي :love:


مثال للتوقع
الاقتراح الرئيسي
اتوقع ان يكون النهائي بين ( البرازيل vs إنجلترا )

اقتراح ثانوي
اتوقع ان يكون النهائي بين ( السويد vs أوروجواي )
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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
759
الإعجابات
1,947
النقاط
151
الجنس
ذكر
#2
الاقتراح الرئيسي
اتوقع ان يكون النهائي بين ( البرازيل vs إنجلترا )

اقتراح ثانوي :cool:
اتوقع ان يكون النهائي بين ( السويد vs أوروجواي )
 
Ma$Ter

Ma$Ter

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#3
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
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النقاط
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الإقامة
تبسة 12
الجنس
ذكر
#3
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الاقتراح الرئيسي
اتوقع ان يكون النهائي بين ( البرازيل vs فرنسا )

اقتراح ثانوي :cool:
اتوقع ان يكون النهائي بين (كرواتيا vs إنجلترا )
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#5
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
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النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#5
الاقتراح الرئيسي
اتوقع ان يكون النهائي بين ( البرازيل vs انجلترا )

اقتراح ثانوي
اتوقع ان يكون النهائي بين ( فرنسا vs بلجيكا )
 
فاعل الخير

فاعل الخير

:: عضو مَلكِي ::
#7
إنضم
5 مارس 2015
المشاركات
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العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#7
الاقتراح الرئيسي
اتوقع ان يكون النهائي بين ( كرواتيا vs بلجيكا )

اقتراح ثانوي
اتوقع ان يكون النهائي بين ( انجيلترا vs فرنسا )
 
فاعل الخير

فاعل الخير

:: عضو مَلكِي ::
#8
إنضم
5 مارس 2015
المشاركات
11,586
الإعجابات
18,943
النقاط
1,957
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#8
قال عآشقة الجنـة:
الاقتراح الرئيسي
اتوقع ان يكون النهائي بين ( البرازيل vs انجلترا )

اقتراح ثانوي
اتوقع ان يكون النهائي بين ( فرنسا vs بلجيكا )
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