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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
رواد اللمة مرحبا بكم معنا في هذه التفطية لأحداث مونديال روسيا 2018
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السؤال: من تتوقع ان يكون في النهائي؟؟؟؟
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قائمة المنتخبات
أوروجواي - فرنسا - البرازيل - بلجيكا
السويد - إنجلترا - روسيا - كرواتيا
مدة السؤال:من اليوم (04/07/2018) الى غاية يوم الجمعة (06/07/2018)
كل شخص له الحق في اقتراح رئيسي و الثاني ثانوي
يمكنك ان تعطينا تحليلك و سبب اخيارك ايضا
و لنا عودة لهذا الموضوع بعد النصف النهائي
مثال للتوقع
الاقتراح الرئيسي
اتوقع ان يكون النهائي بين ( البرازيل vs إنجلترا )
اقتراح ثانوي
اتوقع ان يكون النهائي بين ( السويد vs أوروجواي )
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مواضيع مهمة
⚽ استديو اللمة التحليلي - مونديال روسيا 2018 ╣◄ الدور الأول ►╠
⚽ استديو اللمة التحليلي - مونديال روسيا 2018 ╣◄ الدور الثاني ►╠
صحيفة مختصرات مونديال روسيا 2018 + قائمة المجموعات
رواد اللمة مرحبا بكم معنا في هذه التفطية لأحداث مونديال روسيا 2018
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
السؤال: من تتوقع ان يكون في النهائي؟؟؟؟
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
قائمة المنتخبات
أوروجواي - فرنسا - البرازيل - بلجيكا
السويد - إنجلترا - روسيا - كرواتيا
مدة السؤال:من اليوم (04/07/2018) الى غاية يوم الجمعة (06/07/2018)
كل شخص له الحق في اقتراح رئيسي و الثاني ثانوي
يمكنك ان تعطينا تحليلك و سبب اخيارك ايضا
و لنا عودة لهذا الموضوع بعد النصف النهائي
مثال للتوقع
الاقتراح الرئيسي
اتوقع ان يكون النهائي بين ( البرازيل vs إنجلترا )
اقتراح ثانوي
اتوقع ان يكون النهائي بين ( السويد vs أوروجواي )
- - -
مواضيع مهمة
⚽ استديو اللمة التحليلي - مونديال روسيا 2018 ╣◄ الدور الأول ►╠
⚽ استديو اللمة التحليلي - مونديال روسيا 2018 ╣◄ الدور الثاني ►╠
صحيفة مختصرات مونديال روسيا 2018 + قائمة المجموعات
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