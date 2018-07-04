السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

رواد اللمة مرحبا بكم معنا في هذه التفطية لأحداث مونديال روسيا 2018

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السؤال: من تتوقع ان يكون في النهائي؟؟؟؟

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قائمة المنتخبات

أوروجواي - فرنسا - البرازيل - بلجيكا

السويد - إنجلترا - روسيا - كرواتيا

مدة السؤال:من اليوم (04/07/2018) الى غاية يوم الجمعة (06/07/2018)

كل شخص له الحق في اقتراح رئيسي و الثاني ثانوي

و لنا عودة لهذا الموضوع بعد النصف النهائي

مثال للتوقع

الاقتراح الرئيسي

اتوقع ان يكون النهائي بين ( البرازيل vs إنجلترا )

اقتراح ثانوي

اتوقع ان يكون النهائي بين ( السويد vs أوروجواي )

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