لغز جديد غير مسجل (2)

sami44

sami44

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#1
إنضم
10 ديسمبر 2009
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#1
السلام عليكم ورحمة الله

اليوم راني كتبت لغز جديد وان شاء الله تلقاو الحل من او رد

اللغز يقول


قطر من الاقطار في بحر من البحار
رطب وحار فيه الواو وفيه النار
جنة في الارض يحيط به المرجان

اسمه خفيف و بدون حروف التعريف
من خمسة حروف ابجدية واخره عملة اجنبية

:unsure::unsure::unsure::unsure::unsure:


بقلم اخوكم ناصر
حض موفق
 
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