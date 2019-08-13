السلام عليكم وصحا عيدم

انا جامي خلطت فلبنات وخاطيني من بكري من لقراية جامعة للعسكر وكي كملت بقيت غير نخمم فالخدمة لي بسيف باش جات هيا قلت درك لواحد مدام خدام خلي يزوج دار كاينة كبيرة وعلتنا صغيرة لبنات زوجو بقات غير يما وبابا هيا قلت نبدا نحوس ونتاع دار تاني يحسولي هيا شت وحدا في فيسبوك قلتلها نتلقاو عجبتني عقليتها كي تلاقيتها كدبت عليا مقلتليش لاج نتاعها قالتلي قدك وهيا كبيرة عليا من بعد كي صارحتني مقبلتش انا وقعدت تحاول فيا مافيها والو تدي وحدة كبيرة عادي المهم تفارقنا ومتفهمناش زدت شت وحدة خرى تاني فيسبوك بعتتلي فطواتها زينة ميخصها والو وزادت عجبتني كي سقسيت عليها مليح وقالولي بنت فامي هيا قلت نتلقاها ونشوف خير بعيني كي تلاقيتها لقيتها ضعيفة لطاي مكانش خلاص يعني كدبت عليا ومصرحتنيش وزادت مقتعتنيش كي شتها قالتلي اصبرشهر برك وشوفني درك نتاع دار قلولي اخطيك منها ياخي شت ومعجبتكش خلاص المشكلة انا تقلقت خاطر هدي 5شهر ونا نحوس وملقيتش وتقلقت خلاص ومعنديش الوقت خاطر تخدم بعيد فصحرة