السلام عليكم سأدخل مباشرة في الموضوع

بالاك تشوفوها حاجة تافهة mais vraiment راهي مأثرة على نفسيتي بزاف الموضوع متعلق بشكلي انا طفلة عندي 21 عام لكن شكلي يبين كأقصى حد 18 سنة بالاك بزاف منكم يشوفها حاجة مليحة mais انا لالا وصلت وين تعقدت من هدرة الناس حتى الجامعة كرهتها وكرهت نروحلها كرهت الناس وكرهت روحي surtout أنو كامل لي صغار عليا في عائلتي الله يبارك جايبين رواحهم غير انا تصورو 21 سنة عندي 157 متر طول و 50 كلغ وزن هههه أعتقد راكم تتصورو في شكلي الان حتى اللبسة كرهت نلبس كرهت نشري للعلم نلبس حجابات ماشي سراول ومازاد الطين بلة وحدة من العائلة جداا نحترمها ونقدرها كنت نهدر انا وهي قلتلها شفت نتاع باك هذو دايرين مكياج شغل نتاع عرس بحكم انا ماندير والو في وجهي قاتلي راكي غير انت كي لعجوز كامل يعدلو وش فيها من ذاك النهار وانا صح مصدومة ذرك لي تكون محجبة وماتتزينش تكون عجوز والا كيفاه والله جربت مانسمعش لهدرة الناس لكن تغلق وذنيك على 10 يخرجو 20 هذا يقولي راكي رقيقة وهذه تقولي علاه ماتمكييش وهذه تقولي لازم تجيبي روحك يعني وش ندير انا نظل ناكل مانزيدش يالوكان بغرام درت تحاليل ماعندي والو أعطوني حل والا ادعولي لانو نفسيتي صح تعبت وعييييت من هدرة الناس حتى كاين بنات صحاباتي ولاو يعلقو بنفس الطريقة للعلم اني قدام الناس مانبينش كامل بلي وجعتني هدرتهم والا تأثرت

وحتى الزواج خفت منو خفت مايكونش شخص نعجبو شخص يشوفني كيما هذو الناس صغيرة بزاف ومانيش جايبة روحي نتمنى تفيدوني وبارك الله فيكم