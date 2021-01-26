ما لقيتش عنوان مناسب ههه

جماعة الخير سلام عليكم و مساكم الله بكل خير



كاين واحد الفئة من الناس ربي رزقها عقل و بيان بصح هي ما تحبش لي يتعامل معاها على هذا الأساس.



يحبوا العصا و الكلام لي ما يسواش...



جاي نحكيلكم على واحد الموقف صرالي هذا زمااان ، كنت عند وحدين فاميلية نتاعنا و لما نزلنا عندهم زوجتي نسات حقيبتها و انا قمت و مشيت للسيارة و جبتلها الحقيبة نتاعها ، ما لا ينطق واحد الإنسان كان معانا ما كان لاه نقول شكون هو و قالي : (لا زيد جيبلها سباطها ثاني) (السباط= الحذاء)

قتله واه نجيبلها سباطها و نلبسهلها و من بعد؟ كاشما غادي يتبدل؟ و ما حشمش و زاد قالي أنت ما راكش تحكم قاع..! (يقصد زوجتي غالبتني ههه)



ما نكذبش عليكم الضربة اللولة زعفت و تغلغلت بصح من بعد تفكرت هذا المخلوق كيفاش يخمم أيا سكت علي الزعاف.



جماعة بيناتنا ياك ، أنك تخدم زوجتك عمرها ما كانت طياحة بالراجل بصح لي في قلبه النقص و يفتاقر للثقافة تلقاه هاكا متحجر فاهم الرجلة فهم غالط. و نزدكم هذا الإنسان لي قالي هيك زوجته حرفيّا تسوقه من وذنيه ههه



علابيها قال المتنبي رحمه الله

إِذا ساءَ فِعلُ المَرءِ ساءَت ظُنونُهُ*** وَصَدَّقَ ما يَعتادُهُ مِن تَوَهُّمِ.