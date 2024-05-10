التحليل الفني لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) اليوم 10 مايو 2024
سوف نقوم اليوم بتحليل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم مناطق الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج وسنحاول ان نتوقع معا الى أي اتجاه سيذهب السعر، وهل من الأفضل الدخول في صفقات شراء ام بيع؟
يتداول السعر في الوقت الحالي عند مستوى 1.25286 واذا استمر في السير الى اسفل فيمكن ان يتمكن من اختراق القناة الصغرى ويصل الى مستوى 1.24849 وهى نهاية القناة الصغرى ولكن اذا لم يمكن السعر من الهبوط اكثر فسيتحول الاتجاه الى اتجاه صاعد ويمكن ان يصل السعر الى مستوى 1.2651 وهو خط الوسط للقناة الكبرى وهذا المرجح اكثر لان مؤشر القوة النسبية RSI (14) الان عند مستوى 53.65 ومن المتوقع ان يصل الى مستوى 70 وانا أرى ان هذا المستوى هو مستوى جيد للدخول في صفقات شراء
مستويات المقاومة:
مستوى المقاومة التي مر به الزوج كان عند 1.26103
مستويات الدعم:
مستوى الدعم التي مر به الزوج كان عند 1.24456
سوف نقوم اليوم بتحليل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي على شارت الأربع ساعات وسنتعرف معا على اهم مناطق الدعم والمقاومة التي مر بها الزوج وسنحاول ان نتوقع معا الى أي اتجاه سيذهب السعر، وهل من الأفضل الدخول في صفقات شراء ام بيع؟
يتداول السعر في الوقت الحالي عند مستوى 1.25286 واذا استمر في السير الى اسفل فيمكن ان يتمكن من اختراق القناة الصغرى ويصل الى مستوى 1.24849 وهى نهاية القناة الصغرى ولكن اذا لم يمكن السعر من الهبوط اكثر فسيتحول الاتجاه الى اتجاه صاعد ويمكن ان يصل السعر الى مستوى 1.2651 وهو خط الوسط للقناة الكبرى وهذا المرجح اكثر لان مؤشر القوة النسبية RSI (14) الان عند مستوى 53.65 ومن المتوقع ان يصل الى مستوى 70 وانا أرى ان هذا المستوى هو مستوى جيد للدخول في صفقات شراء
مستويات المقاومة:
مستوى المقاومة التي مر به الزوج كان عند 1.26103
مستويات الدعم:
مستوى الدعم التي مر به الزوج كان عند 1.24456