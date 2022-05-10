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المصروف ...

Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى هذه مشكلتي
طاقم المشرفين
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
10,282
النقاط
2,201
الجنس
ذكر
السلام عليكم
واش حوالكم نتمنى راكم بخير خاوتي بغيت نقصر معاكم في موضوع مهم مادام رانا كبار و لله الحمد وعندنا مسؤوليات في البيت وفي أنفسنا حاب نتناقش معاكم في مشكلة المصروف اليومي منيش نحكي على أكل وشربك و اذا راك كاري نن راني نحكي على هذيك الخمسنلف ولا مياتالف ولا ميتين لي تخرج بيها صباح بكري من داركم كيفاه تستحفظوا عليهم خخخخخ بيسك ما قديتش هههه ياتل راني فلست نخرج ب ورقة نعناع خضراء ريحتها تفوح نرجع العشية للدار ب 10 الاف هههه الله الله واحد مازال عاد سيليباتار و كون تسقسوني واش درت بيها نقلكم لخ ما نيش عارف ومش غير هي ب 50 الف ولا مياتالف المهم كي نخرج ما نرجعش بنفس المبلغ ،لي عنده أفكار ولا كاش عفسة مولاها يستحفظ على دراهموا أمي العزيزة كل يوم تغسل فيا مع العشية ووالو لا حياء لا حشمة هههه و فيا ديفوا راسي خشين ،نلعبها زعما ذكي نجيبلها معايا العشية كاش حاجة حلوة تاكلها ندي تبهديل و تزيد تاكل هذيك الحاجة لي نجيبها ، ما تدوش عليا نضرة سلبية نتاع انسان فالس واش هو بيناتنا صح فالس مي في أشياء مباحة برك 🥺🥺 أيا سلام .​
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
7,305
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
قال Hakan:
السلام عليكم
واش حوالكم نتمنى راكم بخير خاوتي بغيت نقصر معاكم في موضوع مهم مادام رانا كبار و لله الحمد وعندنا مسؤوليات في البيت وفي أنفسنا حاب نتناقش معاكم في مشكلة المصروف اليومي منيش نحكي على أكل وشربك و اذا راك كاري نن راني نحكي على هذيك الخمسنلف ولا مياتالف ولا ميتين لي تخرج بيها صباح بكري من داركم كيفاه تستحفظوا عليهم خخخخخ بيسك ما قديتش هههه ياتل راني فلست نخرج ب ورقة نعناع خضراء ريحتها تفوح نرجع العشية للدار ب 10 الاف هههه الله الله واحد مازال عاد سيليباتار و كون تسقسوني واش درت بيها نقلكم لخ ما نيش عارف ومش غير هي ب 50 الف ولا مياتالف المهم كي نخرج ما نرجعش بنفس المبلغ ،لي عنده أفكار ولا كاش عفسة مولاها يستحفظ على دراهموا أمي العزيزة كل يوم تغسل فيا مع العشية ووالو لا حياء لا حشمة هههه و فيا ديفوا راسي خشين ،نلعبها زعما ذكي نجيبلها معايا العشية كاش حاجة حلوة تاكلها ندي تبهديل و تزيد تاكل هذيك الحاجة لي نجيبها ، ما تدوش عليا نضرة سلبية نتاع انسان فالس واش هو بيناتنا صح فالس مي في أشياء مباحة برك 🥺🥺 أيا سلام .​
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فلايسي خويا ارواح نعلمك كيفاش تشد الدراهم
هههههه وقولهم ديتها من عند جليل هادي حكمة استاذ
ديرهم في جيبك ليمن طل عليهم العشية تلقى غ الجيب والدراهم وين لخ 😂 بح 🤣
علابالك مشكلة كبيرة رانا نعانيو منها سيرتو دروك دراهمنا ماراهي دير والوا مع لي كلش غلا ورانا مدابزين مع البطاطا وجد جدها هههههه
بصح كاين تاني لي يدو ماشي ليه مايعرفش يتصرف نحكو الصح بيناتنا واحد عازب ماشي كيما واحد متزوج صحا العازب يبغي بشري يفحشش روحه دي روايح دي لبسة دا فليكسي دا دوش هادي تحمبمة تدويشة بصح شوي بن عمي لم شوي على روحك ياو دورو على دورو ونتا درت التاويل والله صدقني راح تندم ندمة لم يندمها النادمون تتزوج وتعرف حق الدورو رانا نخرجو بيه نتا تبارك الله اوموان تبقالك عشرالاف هههه حنا نرجعو بلا بيه مصروف التنقل كل يوم والدار والمسؤوليات وووو جيب جيب حتى يخوى الجيب وروح تسلف حتى تلحق نص شهريتك مسلفها وهي رايحة هاكا كل شهر
الفايدة كي تلقى الحل قولي انا وراسك العزيز 😁😁
 
afnene

afnene

:: عضو مُتميز ::
إنضم
14 أوت 2014
المشاركات
921
النقاط
51
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
اواه انت لازملك سطاج التقشف 😂😂
أنا العكس مصروف لي يعطوهلي في نهار أنا نصرفه في سمانة
بصح تبقى على حساب كل واحد
أنا مثلا النقل ما نصرفش كاين النقل الجامعي وماكلة تاع برا قليل وين نشري، ندي معايا من الدار ..
يعني غير ليكور وسقايط خفاف..
ولا دير طريقة أنا نديرها ..يعني متكونش مبذر ومتكونش بخيل على نفسك ...
دير نهار في السمانة هذوك دراهم لي تكون وفرتهم شريهم حاجة كانت في خاطرك ...
ولا متديش معاك دراهم 🙃 دي على قيسك..أنا صحبتي هاك دير باسكو دراهم لي يكونو عندها تاكلهم...
ولا الحل لي يتبالي يوالم في حالتك حط الشهرية عند الوالدة ...الام الجزائرية أستاذة التقشف..
 
Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى هذه مشكلتي
طاقم المشرفين
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
10,282
النقاط
2,201
الجنس
ذكر
قال جليلوس:
فلايسي خويا ارواح نعلمك كيفاش تشد الدراهم
هههههه وقولهم ديتها من عند جليل هادي حكمة استاذ
ديرهم في جيبك ليمن طل عليهم العشية تلقى غ الجيب والدراهم وين لخ 😂 بح 🤣
علابالك مشكلة كبيرة رانا نعانيو منها سيرتو دروك دراهمنا ماراهي دير والوا مع لي كلش غلا ورانا مدابزين مع البطاطا وجد جدها هههههه
بصح كاين تاني لي يدو ماشي ليه مايعرفش يتصرف نحكو الصح بيناتنا واحد عازب ماشي كيما واحد متزوج صحا العازب يبغي بشري يفحشش روحه دي روايح دي لبسة دا فليكسي دا دوش هادي تحمبمة تدويشة بصح شوي بن عمي لم شوي على روحك ياو دورو على دورو ونتا درت التاويل والله صدقني راح تندم ندمة لم يندمها النادمون تتزوج وتعرف حق الدورو رانا نخرجو بيه نتا تبارك الله اوموان تبقالك عشرالاف هههه حنا نرجعو بلا بيه مصروف التنقل كل يوم والدار والمسؤوليات وووو جيب جيب حتى يخوى الجيب وروح تسلف حتى تلحق نص شهريتك مسلفها وهي رايحة هاكا كل شهر
الفايدة كي تلقى الحل قولي انا وراسك العزيز 😁😁
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هههههههه ياتل والله ق عجب ههههه اليوم برك وين تكاكيت كي شغل خلاص حتان وين لحق الموس العظم كل يوم تخرج معمر ترجع فارغ ،ومشكلة حوايج تافهين كي نقضيهم نقول كون غير طميت هذيك الخمسين ولا الميا ودرت كاش حاجة مي منيش مقتنع بالادخار ،كي شغل هذا رزق واش كتبلك ربي كولو وغدوا يرحمها ربي ،بصح كي تشوف هذوك المزيرين واحد شاري طونوبيل واحد دار بروجي تاعو نسقسيه يقلي كنت نلم ونخبي ابن عمي كيفاه راهم يخبو انا نحسها مش نورمال نخبي دراهم 🤧 ضركي كشما يعطولنا حل هههه هانا نستناو .
 
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