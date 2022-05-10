السلام عليكمواش حوالكم نتمنى راكم بخير خاوتي بغيت نقصر معاكم في موضوع مهم مادام رانا كبار و لله الحمد وعندنا مسؤوليات في البيت وفي أنفسنا حاب نتناقش معاكم في مشكلة المصروف اليومي منيش نحكي على أكل وشربك و اذا راك كاري نن راني نحكي على هذيك الخمسنلف ولا مياتالف ولا ميتين لي تخرج بيها صباح بكري من داركم كيفاه تستحفظوا عليهم خخخخخ بيسك ما قديتش هههه ياتل راني فلست نخرج ب ورقة نعناع خضراء ريحتها تفوح نرجع العشية للدار ب 10 الاف هههه الله الله واحد مازال عاد سيليباتار و كون تسقسوني واش درت بيها نقلكم لخ ما نيش عارف ومش غير هي ب 50 الف ولا مياتالف المهم كي نخرج ما نرجعش بنفس المبلغ ،لي عنده أفكار ولا كاش عفسة مولاها يستحفظ على دراهموا أمي العزيزة كل يوم تغسل فيا مع العشية ووالو لا حياء لا حشمة هههه و فيا ديفوا راسي خشين ،نلعبها زعما ذكي نجيبلها معايا العشية كاش حاجة حلوة تاكلها ندي تبهديل و تزيد تاكل هذيك الحاجة لي نجيبها ، ما تدوش عليا نضرة سلبية نتاع انسان فالس واش هو بيناتنا صح فالس مي في أشياء مباحة بركأيا سلام .​