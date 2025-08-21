روتينات بنات اللمة بين فنجان قهوة وابتسامة..

قال سحائب الشوق:

تخيلي روتين نشرب قهوة لأنام ..

ننتظر مشاركات الأخوات الجميلات و نتمنى حضورهن قريبا أهلا أختي @ذات الشيم هااا هيا حفزوني و نحيولي الكسل و الخمول ممكن نعاندكمتخيلي روتين نشرب قهوة لأنام..ننتظر مشاركات الأخوات الجميلات و نتمنى حضورهن قريبا إضغط للتوسيع...

أنا معنديش روتين محدد نمشي عليه وصراحة ما نبغيش هذوك لي يمشو ب to do list عندي كل نهار وبراكتومثلا مرات نكون انتاجية بزاف ندير قوجة صوالح على قول اخوتنا في دزاير ومرات من فراشي وما نوضشC'est tout à fait normalنكره هذيك لازم تنوضي على 9 تشربي قهوة على 9.30 ترقدي فليل 9 ويكون روتين يومي تداومي عليه لالا اختي هههه