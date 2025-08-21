روتينات بنات اللمة بين فنجان قهوة وابتسامة..

ذات الشيم

ذات الشيم

سوسو آجي تعاونيني @سحائب الشوق


3d90ff4e-0ead-4194-a08b-434d3776f43e.webp
 
dbb337da-a6ea-4131-b8e5-4ce3aaf30fcb.webp


راني مع الزربيات نشلل فيهم تغبرو ڨع من الرحلة
 
🫀.webp

@ام أمينة راهي تغسل فالكوزينة وتكتب في اسم بنتها 🤣🤣
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
🌸 مرحبًا بكن في بيتكن الجديد 🌸

✨ روتيناتنا اليومية.. تفاصيل أنثوية تصنع يومنا

مرحبًا بكن جميلاتي 🤍،
لكل واحدة منّا لمستها الخاصة التي تُزيّن يومها، وتفاصيل صغيرة تمنحها سعادة وراحة. ربما يبدأ اليوم بفنجان قهوة هادئ ☕، أو بآيات من القرآن تعطي طمأنينة للقلب 🌸، أو بابتسامة طفل تملأ البيت دفئًا.

البعض يجد الروتين في ترتيب البيت ورائحة النظافة التي تعبق في الأرجاء 🕊️، وأخريات يجدن متعة في لحظات العناية بالنفس، كجلسة استرخاء أو كوب شاي عند الغروب. كلها تفاصيل بسيطة لكنها تجعل أيامنا أجمل وأغنى.

هنا، هذا الركن مساحة دافئة نشارك فيها روتيناتنا اليومية كما هي، بلا تكلّف ولا تصنّع.. فقط لحظاتنا الصغيرة التي تشبهنا. 🌷

 
أهلا أختي @ذات الشيم هااا هيا حفزوني و نحيولي الكسل و الخمول ممكن نعاندكم 😂😂
تخيلي روتين نشرب قهوة لأنام🫣🫣..
ننتظر مشاركات الأخوات الجميلات و نتمنى حضورهن قريبا
 
أنا معنديش روتين محدد نمشي عليه وصراحة ما نبغيش هذوك لي يمشو ب to do list عندي كل نهار وبراكتو
مثلا مرات نكون انتاجية بزاف ندير قوجة صوالح على قول اخوتنا في دزاير ومرات من فراشي وما نوضش
C'est tout à fait normal
نكره هذيك لازم تنوضي على 9 تشربي قهوة على 9.30 ترقدي فليل 9 ويكون روتين يومي تداومي عليه لالا اختي هههه
 
صباح الخير يا جميلااات
كيف حالكن
 
الحمد لله رب العالمين بخير حال
يوم الجمعة متنفس
تحسي فيه براحة غير طبيعية سبحان من جعله عيد للمسلمين
 
صباح الخير عليكم واش حوالكم

هذا روتيني الصباح

IMG_20250827_120843~2.webp



IMG_20250827_121051~2.webp




IMG_20250827_121607~2.webp









IMG_20250827_102504~2.webp
 
