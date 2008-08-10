العرس العاصمي بالتفصيل

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انفال العاصمية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
7 جويلية 2008
المشاركات
268
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6
بعدما يتم تعيين الفتاة من طرف الشاب أو اهله,يذهبون الاهل مع العريس لرؤيتها و أكيد يكونو قد سألو عن أصلها وفصلها , ولما تعجبو يقدملها مبلغ من المال ..دليل مبدئي للقبول ..
وبعد فترة يرجعو أهل العريس و يقدمولها الخاتم مثل ما يسموه ناس المشرق العربي ...المحبس.....
ثم يتم قطيع الشرط ..يعني تحديد المهر و تحديد موعد ...الفاتحة ...وهو حفل صغير يتم فيه احضار الامام للفاتحة مع المهر ..وبالمناسبة المهر في العاصمة مش باهض مقارنة ب تلمسان ووهران وقسنطينة ..
وبين فترة الخطوبة و العرس لازم يقدمو أهل العريس للعروسة هدايا في كل المناسبات الدينية ..المولد النبوي..عيد الفطر..عيد الاضحى( مع حقها في اللحم..)..ويتم تحديد موعد الزفاف..
وفي العاصمة الأعراس التقليدية تكون من يوم الثلاثاء حتى الجمعة على عكس السنوات الاخيرة اصبحت الايام غير محددة..
يوم الثلاثاء :يذهبون أهل العريس للعروسة يعني المقربين امه واخته وعمته او خالته ليأخذون كبش العروسة مع مستلزمات تحضير الكسكس من زبيب وكوسا وحمص وزيت وزبدة.....مع العلم أن الدقيق قد أحضر من قبل لصنع حبات الكسكس..
الأربعاء:(عرس أهل العروسة)..بعد استقبال أهل العروسة للمعازيم تأتي العروسة المزينة بألبستها التقليدية الجميلة فتقوم بعرض لهذه الأزياء من اللباس العاصمي الى اللباس الوهراني ..القسنطيني .التلمساني .القبائلي و غيرها ثم تختم الحفل بالثوب الأبيض كما يتم تقديم أشهى الحلويات و المشروبات للضيوف ..ثم الكسكس و أشهى المأكولات العاصمية ...(و تكون لنا وقفة مع هذه المأكولات)
وفي هذه الأثناء يأتي أهل العريس ليعملو الحنة للعروسة ويجيبو معهم الطبق وهو عبارة عن قفة أو سلة مزينة للعروسة ,فيها مجموعة من الهدايا تتمثل في الالبسة والاحذية و العطور..اضافة الى الحنة و السكر و الشموع ...و و طاقم الذهب ..
يتم خلط الحنة بالبيض او الحليب او ماء الورد و توضع في كف العروسة وفي كف جميع العازبات ( الفأل)حتى يروحو بعدها عرايس كما تحمل بنتين صغيرتين الشمعتين طول فترة الحنة .. ثم يرقصون بالشمعتين حتى تنطفأ
الخميس:تتزين العروسة بالزي العاصمي أو الثوب الأبيض وتنتظر اهل العريس حتى يأتون ومعهم سيارة العروس المزينة فيتم تقديم المشروبات و الحلويات لاهل العريس في السيارات.
تخرج العروسة تحت جناح والدها في برنوس أبيض و تصعدفي السيارة ليتم نقلها في أجواء بهيجة وتستقبلها أم العريس بكأس حليب و قطعة سكر لتعيد عرض أزيائها بين أهل زوجها و ضيوفهم .
الجمعة :يقوم اهل العريس بعزم أهل العروسة المقربين و تطبخ لهم اشهى المأكولات ..لا ياتون بأيدي خاوية طبعا هههه لازم تكون معهم صنيات الحلويات ..و باقات الورود ،ليردو لهم العزومة بعد أسبوع او15 يوم
هذاااا هو العرس العاصمي المفصل ..
 
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مولود حداد

:: عضو مُشارك ::
إنضم
29 جوان 2008
المشاركات
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العمر
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السلام عليكم
مشاكل كبيرة عرس العاصمة هذا، اللباس العاصمي والوهراني والتلمساني والقسنطيني ، عرض أزياء؟؟؟
علابيها الشباب ماهوش يتزوج
 
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Vivek F

:: عضو مُتميز ::
إنضم
9 فيفري 2008
المشاركات
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شكرا اخت أنفال على المعلومات

تقريبا هكا يكون العرس عندنا في الغرب

والازياء يا اخ مولود البنت هي لي تعملهم من عندها و كل وحدة و على حسابها

المهر لهنا من 5ملايين و زيد
 
ا

انفال العاصمية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
7 جويلية 2008
المشاركات
268
النقاط
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شكرا على المشاركة
العرس العاصمي ما يكلفش مقارنة بالعرس التلمساني الي اندهشت كي قريتو
المهم ربي يعين كل الشباب باش يكونوا اسرة و يفرحوا
اااااااااااااامين
 
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nounette

:: عضو منتسِب ::
إنضم
30 جوان 2007
المشاركات
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7
شكرا لك
ولكن هذا مش عرس العاصمة ولكن متل اعراس الغرب
لانه اعراس المدية كيما تع العاصمة ومافيهش كامل هكدا
والدفوع كيما تحبي كل واحد ومقدورو
 
ا

انفال العاصمية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
7 جويلية 2008
المشاركات
268
النقاط
6
لالال هادا العرس تاع العاصمة و انا كتبتو شخصيا ادا حبيت ي اسال اي واحد من العصمة
بالنسبة للمهر ما كانش اختلاف كاين الي يطلبو بزاف وكاين الي يتركو الاختيار لاهل العريس لانو الاولوية لراحة البال والهنا هوما الشيء الوحيد الي يدوم عكس الدراهم و لانو البنت في الاول والاخير ما هياش سلعة
 
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sousouna

:: عضو مُتميز ::
إنضم
5 جويلية 2008
المشاركات
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براسك كي العراس عندنا
مارسي على المعلومات
 
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ABOUSOHAYB

:: عضو منتسِب ::
إنضم
24 جويلية 2008
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ملاحظات واستفسارات

أولا مشكورة على المعلومات ونقل التفاصيل.
ثانيا اخت انفال خذي بالك من اللغة ولو كان بالدارجة حتى تتزن شخصيتك.
ثالثا عرض الأزياء لا يهم إذا كانت العروس ذات طلعة بهية... مسرارة...
رابعا لماذا اللحم في العيد وهي في بيت أبيها.
خامسا الهدايا الكثيرة في كل مناسبة ترهق كاهل العريس - المسكين -
و...... المهم العاصمية لا تزال مرغوب فيها .... فهي المتمدنة والمتحضرة...و....و...و
اللهم بـــــــــــــــــــــــــــــارك​
 
ا

انين مذنبة

:: عضو مُتميز ::
إنضم
22 جوان 2008
المشاركات
683
النقاط
17
السلام عليكم

ربي يجازيك راكي عرفتيني بالعرس العاصمي

تقريبا نفس المراسيم بالنسبة لينا في الغرب الجزائري

اختلاف في زوج صوالح برك

يتم خلط الحنة بالبيض او الحليب او ماء الورد و توضع في كف العروسة وفي كف جميع العازبات ( الفأل)حتى يروحو بعدها عرايس كما تحمل بنتين صغيرتين الشمعتين طول فترة الحنة .. ثم يرقصون بالشمعتين حتى تنطفأ
إضغط للتوسيع...

الشمعتين يحملوهم بنات صغار من اهل العروسة

و الحنة نخلطوها مع الحليب توصع منها لعروسة و الباقي يدوه اهل العريس يديروه لولدهم

و الفال كيما تقولي عدنا يريحو على كرسي لي ريحت عليه العروسة

.....خرافات.........
الخميس:تتزين العروسة بالزي العاصمي أو الثوب الأبيض وتنتظر اهل العريس حتى يأتون ومعهم سيارة العروس المزينة فيتم تقديم المشروبات و الحلويات لاهل العريس في السيارات.
تخرج العروسة تحت جناح والدها في برنوس أبيض و تصعدفي السيارة ليتم نقلها في أجواء بهيجة وتستقبلها أم العريس بكأس حليب و قطعة سكر لتعيد عرض أزيائها بين أهل زوجها و ضيوفهم .
إضغط للتوسيع...
احنا عدنا لا لا

اهل العروسة هما ليحضرو الحليب و التمر و يقدموهم لاهل العريس مين يخرجوها بالثوب الابيض او الشدة ماشي لباس التقليدي

تبقى تقاليد

ربي يرزقك كامل البنات ازواج صالحين ان شاء الله

مشكورة و تقبلي ملاحظاتي
 
ا

العمدة العراقي

:: عضو مُتميز ::
إنضم
17 أوت 2008
المشاركات
800
النقاط
16
العمر
33
شكرا على الموظوع والمعلومات المفيدة والجديدة بالنسبة لي

هناك اختلاف بسيط في عاداتنا في الاعراس ولكن بكل الاحوال كلنا اسلام وعقد القران هوة الذي يجمعنا

لكن تبقى فعلا مشكلة المهر هية التي يعاني منها الشباب الذين يبدون بمستقبل جديد ويكونون انفسهم فمن اين لهم ان يأتو بالمهر العالي الذي يطلبهو اهل العروس ولكن تيقى قناعات الناس في هذا الامر لكن مع الاسف بعظ الناس من اهل العروس يعتبرون ان الاقلال من المهر والمتطلبات هوة ترخيص وتقليل من شأن العروسة وهذا غير صحيح بل تسيهل لامور الشباب المسلم

شكرا على الموظوع
 
ا

انفال العاصمية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
7 جويلية 2008
المشاركات
268
النقاط
6
قال abousohayb:
أولا مشكورة على المعلومات ونقل التفاصيل.​

ثانيا اخت انفال خذي بالك من اللغة ولو كان بالدارجة حتى تتزن شخصيتك.
ثالثا عرض الأزياء لا يهم إذا كانت العروس ذات طلعة بهية... مسرارة...
رابعا لماذا اللحم في العيد وهي في بيت أبيها.
خامسا الهدايا الكثيرة في كل مناسبة ترهق كاهل العريس - المسكين -
و...... المهم العاصمية لا تزال مرغوب فيها .... فهي المتمدنة والمتحضرة...و....و...و

اللهم بـــــــــــــــــــــــــــــارك
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شكرا اخي ابو صهيب على التدخل و الملاحظات
بالنسبة للغة العربية صحيح يجب الاهتماما بها لانها لغة القران الكريم لكن المهم تلحق الفكرة
ولا اظن ان اهنلك علاقة بينها وبين اتزان الشخصية .....
طبعا البنت لما تكون جميلة الحاجة الي تلبسها تظهرها شابة وعرض الازياء الجزائرية جزء من التقاليد الجزائرية لكن يوجد من العرايس اللي تفضل تبقى بلباس واحد يعني كل واحد و واش يفضل
و التمدن و التحضر دائما يكون في العقل و التفكير ليس في المناطق و الاقاليم شكرا مرة احرى
 
ا

انفال العاصمية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
7 جويلية 2008
المشاركات
268
النقاط
6
قال انين مذنبة:
السلام عليكم​


ربي يجازيك راكي عرفتيني بالعرس العاصمي​

تقريبا نفس المراسيم بالنسبة لينا في الغرب الجزائري​

اختلاف في زوج صوالح برك​



الشمعتين يحملوهم بنات صغار من اهل العروسة​

و الحنة نخلطوها مع الحليب توصع منها لعروسة و الباقي يدوه اهل العريس يديروه لولدهم​

و الفال كيما تقولي عدنا يريحو على كرسي لي ريحت عليه العروسة​

.....خرافات.........
احنا عدنا لا لا​

اهل العروسة هما ليحضرو الحليب و التمر و يقدموهم لاهل العريس مين يخرجوها بالثوب الابيض او الشدة ماشي لباس التقليدي​

تبقى تقاليد​

ربي يرزقك كامل البنات ازواج صالحين ان شاء الله​

مشكورة و تقبلي ملاحظاتي​
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شكرا اختي على التدخل الطيب
طبعا بالدنا كبيرة و تختلف التقاليد من منطقة الى اخرى
بالنسبة للفال واحد ما يامن بيه و يبقى مجرد ممارسات تعطي طعم للاعراس
ربي يتقبل دعواتك
 
ا

انفال العاصمية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
7 جويلية 2008
المشاركات
268
النقاط
6
قال العمدة العراقي:
شكرا على الموظوع والمعلومات المفيدة والجديدة بالنسبة لي

هناك اختلاف بسيط في عاداتنا في الاعراس ولكن بكل الاحوال كلنا اسلام وعقد القران هوة الذي يجمعنا

لكن تبقى فعلا مشكلة المهر هية التي يعاني منها الشباب الذين يبدون بمستقبل جديد ويكونون انفسهم فمن اين لهم ان يأتو بالمهر العالي الذي يطلبهو اهل العروس ولكن تيقى قناعات الناس في هذا الامر لكن مع الاسف بعظ الناس من اهل العروس يعتبرون ان الاقلال من المهر والمتطلبات هوة ترخيص وتقليل من شأن العروسة وهذا غير صحيح بل تسيهل لامور الشباب المسلم

شكرا على الموظوع
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شكرا اخي العمدة على التدخل الطيب
المهر المرتفع مشكة كل الشباب العربي مع انه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول :
*اكثرهن مهورا اقلهن بركة*
ربي يهدي الاولياء الذين يغلون المهور و يكون في عون الشباب
المهم في الزواج الهناء و راحة البال ولانه العروس ليست سلعة تشترى بالمال
 
ك

كونان2000

:: عضو فعّال ::
إنضم
13 جويلية 2008
المشاركات
1,735
النقاط
156
130.gif
 
ن

ندىريحان

:: عضو مُشارك ::
إنضم
16 أوت 2008
المشاركات
385
النقاط
9
شكرا لك اخت انفال على الموضوع انا عاصمية وهاد هو العرس العاصمي لكن بعض العادات الان زالت واصبح المهم عند العرسان هو اقامة العرس باقل التكاليف فقط حتى ان بعضهم اختارو اقامة العرس في نفس اليوم لكلا الطرفين او ما يعرف بالفرنسية' mariage collectif '.
اما بالنسبة للمهر فالحمدلله مقارنة مع مناطق اخرى ليس غالي المهم الهنا وراحة البال الله يسعد الجميع.
 
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