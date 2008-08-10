العرس العاصمي بالتفصيل

بعدما يتم تعيين الفتاة من طرف الشاب أو اهله,يذهبون الاهل مع العريس لرؤيتها و أكيد يكونو قد سألو عن أصلها وفصلها , ولما تعجبو يقدملها مبلغ من المال ..دليل مبدئي للقبول ..

وبعد فترة يرجعو أهل العريس و يقدمولها الخاتم مثل ما يسموه ناس المشرق العربي ...المحبس.....

ثم يتم قطيع الشرط ..يعني تحديد المهر و تحديد موعد ...الفاتحة ...وهو حفل صغير يتم فيه احضار الامام للفاتحة مع المهر ..وبالمناسبة المهر في العاصمة مش باهض مقارنة ب تلمسان ووهران وقسنطينة ..

وبين فترة الخطوبة و العرس لازم يقدمو أهل العريس للعروسة هدايا في كل المناسبات الدينية ..المولد النبوي..عيد الفطر..عيد الاضحى( مع حقها في اللحم..)..ويتم تحديد موعد الزفاف..

وفي العاصمة الأعراس التقليدية تكون من يوم الثلاثاء حتى الجمعة على عكس السنوات الاخيرة اصبحت الايام غير محددة..

يوم الثلاثاء :يذهبون أهل العريس للعروسة يعني المقربين امه واخته وعمته او خالته ليأخذون كبش العروسة مع مستلزمات تحضير الكسكس من زبيب وكوسا وحمص وزيت وزبدة.....مع العلم أن الدقيق قد أحضر من قبل لصنع حبات الكسكس..

الأربعاء عرس أهل العروسة)..بعد استقبال أهل العروسة للمعازيم تأتي العروسة المزينة بألبستها التقليدية الجميلة فتقوم بعرض لهذه الأزياء من اللباس العاصمي الى اللباس الوهراني ..القسنطيني .التلمساني .القبائلي و غيرها ثم تختم الحفل بالثوب الأبيض كما يتم تقديم أشهى الحلويات و المشروبات للضيوف ..ثم الكسكس و أشهى المأكولات العاصمية ...(و تكون لنا وقفة مع هذه المأكولات)

وفي هذه الأثناء يأتي أهل العريس ليعملو الحنة للعروسة ويجيبو معهم الطبق وهو عبارة عن قفة أو سلة مزينة للعروسة ,فيها مجموعة من الهدايا تتمثل في الالبسة والاحذية و العطور..اضافة الى الحنة و السكر و الشموع ...و و طاقم الذهب ..

يتم خلط الحنة بالبيض او الحليب او ماء الورد و توضع في كف العروسة وفي كف جميع العازبات ( الفأل)حتى يروحو بعدها عرايس كما تحمل بنتين صغيرتين الشمعتين طول فترة الحنة .. ثم يرقصون بالشمعتين حتى تنطفأ

الخميس: تتزين العروسة بالزي العاصمي أو الثوب الأبيض وتنتظر اهل العريس حتى يأتون ومعهم سيارة العروس المزينة فيتم تقديم المشروبات و الحلويات لاهل العريس في السيارات.

تخرج العروسة تحت جناح والدها في برنوس أبيض و تصعدفي السيارة ليتم نقلها في أجواء بهيجة وتستقبلها أم العريس بكأس حليب و قطعة سكر لتعيد عرض أزيائها بين أهل زوجها و ضيوفهم .

الجمعة : يقوم اهل العريس بعزم أهل العروسة المقربين و تطبخ لهم اشهى المأكولات ..لا ياتون بأيدي خاوية طبعا هههه لازم تكون معهم صنيات الحلويات ..و باقات الورود ،ليردو لهم العزومة بعد أسبوع او15 يوم