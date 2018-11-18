الحزم و اللين

ب

بحري غريق

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
13 أكتوبر 2018
المشاركات
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محل الإقامة
شرق
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم الاخوة و الاخواة
حبيت نسأل كيف يصل الرجل انو يوازن بين الحزم و اللين يعني انو يعرف الوقت الي يتجاوز الامور و الوقت الي يحزم فيه مع زوجتو مع العلم انو هذا الشئ معادلة صعبة
انا عن نفسي مع الزوجة تيعي تشكي تقول انو انا مزير معها و انا نشوف العكس اني متساهل بزاف مع العلم انو هذا الشي نسبي يعني مثلا قادر توافقها في بزاف امور و وقت الي تقول لا و انتا قانع و تتمسك برأيك تكون واعر
افيدونا باراكم القيمة
و سؤال للاخوات ما هو مفهوم راجل مزير عندكم
مشكورين
 
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