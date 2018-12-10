حلم كبير
:: نجم اللمة ::
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
جبتلكم اليوم واحد اللعبة فيها بسمة
وتخلي الجميع يشارك بحول الله
لوكان جا عندك .....واش تدير
كل واحد يسأل اللي بعدو ويڤولو
اللي بعدي
لو كان جا عندك ....واش تدير
مثلا
اللي بعدي
لو كان جات عندك السلطة واش اول حاجة تديرها ؟؟؟؟؟
أرجو ان تلقى الفكرة تفاعلكم
اِحتراماتي العميقة
جبتلكم اليوم واحد اللعبة فيها بسمة
وتخلي الجميع يشارك بحول الله
لوكان جا عندك .....واش تدير
كل واحد يسأل اللي بعدو ويڤولو
اللي بعدي
لو كان جا عندك ....واش تدير
مثلا
اللي بعدي
لو كان جات عندك السلطة واش اول حاجة تديرها ؟؟؟؟؟
أرجو ان تلقى الفكرة تفاعلكم
اِحتراماتي العميقة