🤔لو كان جا عندك ....واش تدير ؟؟؟؟

حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#1
إنضم
24 ديسمبر 2016
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فرنسا الجزائر وطني
#1
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

جبتلكم اليوم واحد اللعبة فيها بسمة
وتخلي الجميع يشارك بحول الله

لوكان جا عندك .....واش تدير
صور-ايموشن-13.jpg
كل واحد يسأل اللي بعدو ويڤولو
اللي بعدي
لو كان جا عندك ....واش تدير

مثلا
اللي بعدي
لو كان جات عندك السلطة واش اول حاجة تديرها ؟؟؟؟؟

أرجو ان تلقى الفكرة تفاعلكم
اِحتراماتي العميقة
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
13 أفريل 2013
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أنثى
#2
السلام عليكم لعبة جميلة ومسلية ^^

لو جات عندي السلطة نحاول نعاقب كل الظالمين في هاد الدنيا على إيذاءهم للناس الضعفاء

لو جات عندك قدرة على الطيران واش تدير ؟​
 
sami44

sami44

:: عضو شرفي ::
#3
إنضم
10 ديسمبر 2009
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#3

لو جات عندك قدرة على الطيران واش تدير ؟​
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نحاول نعيش الجو ونقرعج على الي لتحت
لوكان جا عندك مال قارون واش تدير بيه
 
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