قالو ناس بكرى

نعمات
:: عضو فعّال ::
السلام عليكم
الدار بلا كبير كي جنان بلا بير
والدار بلا صغار كي لجنان بلا نوار
زين لجماعة كبيرها / وزين الدار صغيرها
لمرا يشدوها ولادها / والخيمة يشدوها وتادها
ولادك لا تعاديه/ وولد الناس لا تربي الكبد عليه
لولاد كي البيض كاين لي يسجى وكاين لي يجياح/
كاين لي جاب اولاد ودارهم ركيزة/ وكاين لي جاب اولاد وشتولو لخبيزة/
لا يغرك المال اذا كثير /ولا يغرك الولد اذا كبر
قالت الأم على وليدها /ولدتو كي الفار وكي كبر ولالي نار
وكي تزوج ولالي جار /
الولدلي ما يدير العز لمو مكان منو
كلام ناس بكري حكمة
الدار بلا كبير كي جنان بلا بير
والدار بلا صغار كي لجنان بلا نوار
زين لجماعة كبيرها / وزين الدار صغيرها
لمرا يشدوها ولادها / والخيمة يشدوها وتادها
ولادك لا تعاديه/ وولد الناس لا تربي الكبد عليه
لولاد كي البيض كاين لي يسجى وكاين لي يجياح/
كاين لي جاب اولاد ودارهم ركيزة/ وكاين لي جاب اولاد وشتولو لخبيزة/
لا يغرك المال اذا كثير /ولا يغرك الولد اذا كبر
قالت الأم على وليدها /ولدتو كي الفار وكي كبر ولالي نار
وكي تزوج ولالي جار /
الولدلي ما يدير العز لمو مكان منو
كلام ناس بكري حكمة