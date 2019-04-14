قالو ناس بكرى

السلام عليكم

الدار بلا كبير كي جنان بلا بير

والدار بلا صغار كي لجنان بلا نوار

زين لجماعة كبيرها / وزين الدار صغيرها

لمرا يشدوها ولادها / والخيمة يشدوها وتادها

ولادك لا تعاديه/ وولد الناس لا تربي الكبد عليه

لولاد كي البيض كاين لي يسجى وكاين لي يجياح/

كاين لي جاب اولاد ودارهم ركيزة/ وكاين لي جاب اولاد وشتولو لخبيزة/

لا يغرك المال اذا كثير /ولا يغرك الولد اذا كبر

قالت الأم على وليدها /ولدتو كي الفار وكي كبر ولالي نار

وكي تزوج ولالي جار /

الولدلي ما يدير العز لمو مكان منو

كلام ناس بكري حكمة