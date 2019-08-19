اخوتي واخواتي في الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.......

اما بعد...

حبيت نطرح موضوع جد متواجد فمجتمعنا.. الا وهو العلاقة بين الزوجة وام زوجها(حماتها)

اسئلة بزاف تتطرح... كيفاش لازم تكون العلاقة؟ هل من الممكن انو الزوجة تعيش مع حماتها او تكون مستقلة؟ كيفاه نتفاداو المشاكل لي تصرى بيناتهم وخصوصا بنات الالفية الجديدة لانهم يحوسو عالزواج وخلاص معلابالهمش بحجم المسؤولية لي راح تلقى على عاتقهم

انا والله امنيتي نتفاداو الحساسية المفرطة من طرف الزوجة... يعني هذه الزوجة كانت في دار باباها امها تهاوش تشاليها بلي جات باباها يقصف خوها يبهدل وهي عاجبها الحال لانهم اهلها... ولكن مع حماتها تولي تحسبلها فالنظرات لي تشوفهم معاها.... اعتبريها امك وسايسيها... حطي في بالك بلي يجي نهار ووحدة تزوج بابنك وتحب تبعد عليك وتعيش حياتها وانتي تولي تقولي انا لي ولدت وربيت وكبرت وتعبت وهي تديه... افهمي بلي هذا نوع من الغيرة (غيرةالام على ابنها)....

من جهة اخرى ام الزوج ياااا ام الزوج... اتقي مولاك في عروستك خليها تتهنا كي تتهنا هي يتهنا وليدك.... متسيطريش متفرضيش عليهم حوايج هوما محابينهمش.... خليهم يعومو بحرهم....

اما الطرف الثالث اللي هو الابن... نصييييحة حاول توازن بين امك وزوجتك.... لا تفرط من لا من.... هذي امك لي تعبت عليك... وهذي زوجتك وسندك فالحياة... وكلتاهما عندهم مشاعر اتجاهك وعندهم حق عليك في انك تهتم بيهم...

اقسم بالله كاين عرايس يعااااانو بمعنى الكلمة ومهما تحاول ترضي حماتها تلقى الصد منها

وفي المقابل وحدة ديكنهار حماتها مخلاتش ولاد بنها يدخلو عندها لانها مشغولة و هوما طايرين... طلعت ليها عروستها كسرت الباب عليها و حكمتها من رقبتها وكركرتها من شعرها فالدروج حتى جات بنتها نحاتها من يدها ودخلت عليها بطريحة هههههه وزعطوها....

وايضاً الابن راخي روحو مع مرتو.... شد روحك مع مرتك لاتكون مر تطايش ولا حلو تتبلع

واش رايكم خواتي افيدونا بنصائحكم.... وشاركونا حكاياتكم