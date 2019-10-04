صور لأعضاء اللمة وهم صغار

sami44
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السلام عليكم ورحمة الله
اليوم وانا ندور فالنت ونقلب فالارشيف
تلاقيت بصور لأعضاء اللمة لما كانو صغار
كاين الي عرفتهم وكاين الي تبدلوا
الي شاف صورتو هنا ما يقوليش ماشي انا اهي التحقيق درتو بالADN
والي يعرف الاعضاء لخرين يقولنا شكون
والله يجازيكم
المومن يبدا بنفسو. هذا سامي44 اونبرسون
هذا @الامين محمد
سبحان الله ما تبدلش كامل من بكري ليزوم
هذي @يلوو شيش
من صغرها شمطاا وشريره سيرتو شعرها هو هو
هذا خويا @حلم كبير
عقلتو من القرد الي راه معاه من صغرو يحب الحيوانات هاذي حاله الدوار
هذا @zagane
راه غايب نحيوه
هذي @ليليا مرام
سير هي من عقلتها من نوتيلا
هذا وين عرفت علاش يعيطولها مروان
هذا خويا @حاتم07
هذي اضنها @لؤلؤة قسنطينة
خليها كي تجي تكونفيرمي
هذي @Autumn leaves
هذي بلا ما نقول تعرف روحها
هذا خويا @البشير البشير
كنت عاضو عندي على فطور كي سفت الخزره بطلت
هذا سير @Golden Man
على حساب الحطة
مجرد موضوع للترفيه
الي ما عجباتوش الفوطو تاعو نبدلوهالو
والي ما لقيناش صورتو يجيبهالنا نحطوها هنا
لكم التحية
اليوم وانا ندور فالنت ونقلب فالارشيف
تلاقيت بصور لأعضاء اللمة لما كانو صغار
كاين الي عرفتهم وكاين الي تبدلوا
الي شاف صورتو هنا ما يقوليش ماشي انا اهي التحقيق درتو بالADN
والي يعرف الاعضاء لخرين يقولنا شكون
والله يجازيكم
المومن يبدا بنفسو. هذا سامي44 اونبرسون
هذا @الامين محمد
سبحان الله ما تبدلش كامل من بكري ليزوم
هذي @يلوو شيش
من صغرها شمطاا وشريره سيرتو شعرها هو هو
هذا خويا @حلم كبير
عقلتو من القرد الي راه معاه من صغرو يحب الحيوانات هاذي حاله الدوار
هذا @zagane
راه غايب نحيوه
هذي @ليليا مرام
سير هي من عقلتها من نوتيلا
هذا وين عرفت علاش يعيطولها مروان
هذا خويا @حاتم07
هذي اضنها @لؤلؤة قسنطينة
خليها كي تجي تكونفيرمي
هذي @Autumn leaves
هذي بلا ما نقول تعرف روحها
هذا خويا @البشير البشير
كنت عاضو عندي على فطور كي سفت الخزره بطلت
هذا سير @Golden Man
على حساب الحطة
مجرد موضوع للترفيه
الي ما عجباتوش الفوطو تاعو نبدلوهالو
والي ما لقيناش صورتو يجيبهالنا نحطوها هنا
لكم التحية