صور لأعضاء اللمة وهم صغار

sami44

sami44

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السلام عليكم ورحمة الله

اليوم وانا ندور فالنت ونقلب فالارشيف

تلاقيت بصور لأعضاء اللمة لما كانو صغار

كاين الي عرفتهم وكاين الي تبدلوا

الي شاف صورتو هنا ما يقوليش ماشي انا اهي التحقيق درتو بالADN

والي يعرف الاعضاء لخرين يقولنا شكون

والله يجازيكم

المومن يبدا بنفسو. هذا سامي44 اونبرسون

FB_IMG_15596837224177679.jpg

هذا @الامين محمد
سبحان الله ما تبدلش كامل من بكري ليزوم

FB_IMG_1570130986776-1.jpg


هذي @يلوو شيش
من صغرها شمطاا وشريره سيرتو شعرها هو هو
images (18).jpeg

هذا خويا @حلم كبير
عقلتو من القرد الي راه معاه من صغرو يحب الحيوانات هاذي حاله الدوار

FB_IMG_1570093575159.jpg


هذا @zagane
راه غايب نحيوه


images (20).jpeg


هذي @ليليا مرام
سير هي من عقلتها من نوتيلا
هذا وين عرفت علاش يعيطولها مروان

images (21).jpeg

هذا خويا @حاتم07

images (22).jpeg


هذي اضنها @لؤلؤة قسنطينة
خليها كي تجي تكونفيرمي
images (24).jpeg


هذي @Autumn leaves

images (25).jpeg

هذي بلا ما نقول تعرف روحها ;);););););)

images (26).jpeg

هذا خويا @البشير البشير
كنت عاضو عندي على فطور كي سفت الخزره بطلت

images (27).jpeg

هذا سير @Golden Man
على حساب الحطة

images (29).jpeg



مجرد موضوع للترفيه
الي ما عجباتوش الفوطو تاعو نبدلوهالو
والي ما لقيناش صورتو يجيبهالنا نحطوها هنا
لكم التحية​
 
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