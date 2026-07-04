إلياس
:: عميد الأعضاء :: ✍️top5👑
أوفياء اللمة
التفاعل 41.1K
الجوائز 5.2K
- تاريخ التسجيل
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 30,372
- الحلول المقدمة
- 1
- محل الإقامة
- حاسي الرمل ولاية الاغواط
- آخر نشاط
- الوظيفة
- أستاذ تعليم ابتدائي
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 40 إلى 45 سنة
- الجنس
- ذكر
1
- الأوسمة
- 62
فنجان قهوتي هو الرفيق الصامت، والملاذ الهادئ من ضجيج الحياة. إنه ليس مجرد مشروب، بل طقس يومي يمنحنا لحظات من التأمل، ويجسد لغة الحب والمشاعر الدافئة، ويُلهمنا بأجمل الكلمات والأفكار في كل رشفة.
كل شخص يكتب لنا احساس عن فنجان قهوته
كل شخص يكتب لنا احساس عن فنجان قهوته