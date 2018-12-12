ضيفة العدد السادس أشواق19 تعرف على الأكل السطايفي

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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63,377
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1





أهلا وسهلا بكم في سادس عدد من سلسلة

سلسلة شيفة لماوية في ضيافتنا


اخترنا لكم في هذا العدد احدى شيفات اللمة القديمات قدمت كثيرا من الوصفات الرائعة للمطبخ اللماوي وتفننت فيها

نرحب بالأخت الماهرة

@أشــواق 19

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أهلاً وسهلاً ومرحباً بكِ شيفتنا المميزة
سأستفتح إستضافتك ببعض أطباقك المميزة


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أسئلتي..


منذ متى بدأت الطبخ؟
هل تحبين طبخ المالح أو الحلو؟؟ أقصد أطباق رئيسية أم حلويات؟
هل تشعرين أنك أصبحتِ فنانة في الطبخ؟

أرجوا أن تسعدي معنا ومع الأخوات
تهلاااو فيها يا جماعة الخير
أترك الساحة لكم أحبتي في الله لطرح الاسئلة على الضيفة

الجوائز :

وسام للضيفة


















وسام لأكثر عضو يقدم أسئلة هادفة للعضوة



























 
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