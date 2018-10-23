ضيفة العدد الرابع quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf













أهلا وسهلا بكم في رابع عدد من سلسلة



سلسلة شيفة لماوية في ضيافتنا





اخترنا لكم في هذا العدد احدى شيفات اللمة الجديدات لكن في فترة قصيرة استطاعت اثبات نفسها وخاصة في مجال الطبخ

تتقن الطبخ وتتفنن في تقديم اطباقه بشكل أنيق





نرحب بالأخت













أهلاً وسهلاً ومرحباً بكِ شيفتنا المميزة

سأستفتح إستضافتك ببعض أطباقك المميزة أهلاً وسهلاً ومرحباً بكِ شيفتنا المميزةسأستفتح إستضافتك ببعض أطباقك المميزة