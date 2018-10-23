ضيفة العدد الرابع quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,674
الإعجابات
62,673
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1







أهلا وسهلا بكم في رابع عدد من سلسلة

سلسلة شيفة لماوية في ضيافتنا


اخترنا لكم في هذا العدد احدى شيفات اللمة الجديدات لكن في فترة قصيرة استطاعت اثبات نفسها وخاصة في مجال الطبخ
تتقن الطبخ وتتفنن في تقديم اطباقه بشكل أنيق


نرحب بالأخت
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

اللمة.png








أهلاً وسهلاً ومرحباً بكِ شيفتنا المميزة
سأستفتح إستضافتك ببعض أطباقك المميزة

1540330171301.png

1540330238718.png

1540330264466.png

أسئلتي..
منذ متى بدأت الطبخ؟
هل تحبين طبخ المالح أو الحلو؟؟ أقصد أطباق رئيسية أم حلويات؟
هل تشعرين أنك أصبحتِ فنانة في الطبخ؟

أرجوا أن تسعدي معنا ومع الأخوات
تهلاااو فيها يا جماعة الخير
أترك الساحة لكم أحبتي في الله لطرح الاسئلة على الضيفة
ي
الجوائز :

وسام للضيفة












وسام لأكثر عضو يقدم أسئلة هادفة للعضوة
























 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top