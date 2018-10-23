ضيفة العدد الرابع quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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أهلا وسهلا بكم في رابع عدد من سلسلة
سلسلة شيفة لماوية في ضيافتنا
اخترنا لكم في هذا العدد احدى شيفات اللمة الجديدات لكن في فترة قصيرة استطاعت اثبات نفسها وخاصة في مجال الطبخ
تتقن الطبخ وتتفنن في تقديم اطباقه بشكل أنيق
نرحب بالأخت
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أهلاً وسهلاً ومرحباً بكِ شيفتنا المميزة
سأستفتح إستضافتك ببعض أطباقك المميزة
أسئلتي..
منذ متى بدأت الطبخ؟
هل تحبين طبخ المالح أو الحلو؟؟ أقصد أطباق رئيسية أم حلويات؟
هل تشعرين أنك أصبحتِ فنانة في الطبخ؟
أرجوا أن تسعدي معنا ومع الأخوات
تهلاااو فيها يا جماعة الخير
أترك الساحة لكم أحبتي في الله لطرح الاسئلة على الضيفة
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